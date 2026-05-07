ウェルディッシュ　中国総代理店とプロジェクトを始動

株式会社ウェルディッシュ

株式会社ウェルディッシュ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小松周平、東証スタンダード：2901、以下ウェルディッシュ）は、2026年３月12日付「ウェルディッシュ、中国食品販売企業と独占販売契約を締結」（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000043.000148298.html）にてお知らせいたしましたとおり、中国総代理店契約を締結した威海新正食品産業有限公司（所在地:中国・山東省威海市）との間で、中国市場における当社商品の流通チャネル構築および販売計画の具体化に向けた検討を進めてまいりました。

このたび、当該取り組みがプロジェクトとして始動いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

■ 中国市場での販売がいよいよスタート、グローバル展開が着実に前進

ウェルディッシュは、中国総代理店である威海新正食品産業有限公司との総代理店契約に基づき、本件取り組みをプロジェクト化し（以下、本プロジェクト）、推進しております。

本プロジェクトでは、総合スーパー、量販店、コンビニエンスストア等の中国市場における主要流通チャネルとの商談および販売体制等の構築を進め、ウェルディッシュ主力商品の中国市場展開を本格化してまいります。

これにより、中国における主要小売ネットワークを幅広くカバーし、ウェルディッシュ商品の認知度向上と販路拡大を図るとともに、中長期的な事業成長の基盤構築を目指してまいります。

中国の某スーパーマーケットで、当社商品の販売がスタート（1本5.9元＝日本円で約137円）しました。現地のお客様にも手に取っていただける環境が整い、グローバル展開がさらに前進しています。

■ 今後の展望

本プロジェクトが2026年８月期業績に与える影響は現時点では軽微と見込んでおります。

一方で、中国市場での取り組みは今後の成長に向けた重要な一歩と捉えており、引き続き販路の拡大を進めてまいります。

本プロジェクトをグローバル展開の足がかりとし、今後の成長につなげていけるよう取り組んでまいります。

■ 威海新正食品産業有限公司の販売体制について

輸出入営業許可および食品販売許可を保有し、専門的な倉庫・物流体制を備えるとともに、輸入商品の全工程に対応可能な機能を有しています。さらに、多様な販売チャネルを構築し、経験豊富な営業チームにより、商品の市場展開を迅速に推進する体制を確立しています。

■ 威海新正食品産業有限公司 社長コメント（日本語訳）

本プロジェクトを起点に、中国市場における当社の販売チャネル（多数店舗）を活用し、株式会社ウェルディッシュと共同で、お茶シリーズをはじめとする日本の高品質な食品の中国市場への導入・販売促進を進めてまいります。あわせて、商品展開および販売体制の強化を通じて事業基盤を確立し、将来的には安定的かつ持続可能な日中食品産業の協力プラットフォームの構築を目指します。

■ 株式会社ウェルディッシュ 代表取締役社長 小松 周平 コメント

代表取締役社長 小松 周平

中国市場の販路拡大の速度が高まっており、非常に嬉しく思います。今後さらに連携を強化し、OEMを含めた様々な商品開発に邁進してまいります。

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ウェルディッシュ 管理部IR係

お問い合わせフォーム：https://wel-dish.co.jp/contact/