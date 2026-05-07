新キャラクター「つなまる」登場！　生見愛瑠さん出演　日本メディアシステム新CM　「整ってますか」篇

日本メディアシステム株式会社

より便利で快適なオフィス環境を構築する日本メディアシステム株式会社(本社：名古屋市 代表取締役社長：坂野 雄介)は、本社所在地である愛知県出身で、女優やモデルとして活躍する「生見愛瑠(ぬくみ める)」さんをメッセンジャー役として引き続き起用し、当社のサービス内容を紹介する新CMを制作。2026年5月7日(木)より放映を開始いたします。

【生見愛瑠さん出演・新CM「整ってますか」篇 ストーリー】

シリーズ第4弾となる今回のCMでは、メッセンジャー役の生見さんに加えて、新キャラクターの「つなまる」が初登場します。「整ってますか？」という生見さんの問いかけで始まり、つなまると一緒に日本メディアシステムのサービスを伝えていきます。「あれも！」「これも！」と生見さんがカメラ目線で問いかけると、整ったオフィス環境をテンポよく紹介していく、つなまる。最後は二人で企業名をまっすぐ伝えていきます。

モデルとして、また女優としてもますます活躍中の生見さんと、可愛らしい仕草のつなまる。二人の息のあった掛け合いが魅力的なCMとなりました。

【新CM概要】

タイトル：企業広告 「整ってますか」篇 ３０秒

出演者：生見愛瑠

放送開始日：2026年5月7日（金）より放映

特別サイト：https://www.n-media.co.jp/tv-cm4/

メイキング動画はこちらから

https://youtu.be/mK4-CjsuoN0

【生見 愛瑠（ぬくみ める） プロフィール】

めるるの愛称で親しまれている。2002年3月6日生まれ。愛知県出身。小学館『CanCam』の専属モデル。

2022年7月には『モエカレはオレンジ色』にヒロインとして映画初出演を果たし、同作品にて第46回日本アカデミー賞『新人俳優賞』を受賞。2026年3月公開の映画「君が最後に遺した歌」でヒロイン遠坂綾音を好演。

Instagram：https://www.instagram.com/meru_nukumi/

Twitter：https://twitter.com/meruru20020306

【日本メディアシステム株式会社について】

全国32ヵ所に支店・営業所を展開。「すべての考え すべて力に」をスローガンとし、時代の変化や潜在ニーズに応えた商品とサービスの提供を通じて、お客様に満足いただけるオフィス環境の実現を目指しています。また、お客様・お取引先様との「ご縁」を大切にし、社員の人間形成を培い、企業活動を通じた地域社会の発展やSDGsの目標達成にも貢献していきます。

【会社概要】

社名：日本メディアシステム株式会社

所在地：〒461-0001 名古屋市東区泉1丁目12番35号 1091ビル

代表取締役社長：坂野 雄介

設立：1987年2月2日

事業内容：「NTT関連商品」を中心とした通信機器の販売・施工・保守 等

会社HP：https://www.n-media.co.jp/

《公式SNS》

公式Instagram：https://www.instagram.com/nihon_media1091/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@nihon_media1091