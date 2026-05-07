【新商品情報】スイス発プレミアム歯ブラシ「クラプロックス」から限定デザイン「キッズ エディション 2本セット」が登場

株式会社クラデンジャパン

世界90カ国以上で販売されているスイス発のプレミアムオーラルケアブランド『クラプロックス』を販売する株式会社クラデンジャパン（東京都台東区小島2-18-15 代表取締役：池亀 友）から、クラプロックス歯ブラシの子供用「クラプロックス キッズ歯ブラシ」の限定デザイン「キッズ エディション 2本セット」を2026年5月7日(木)よりオンラインショップ及び店頭にて発売いたします。

希望小売価格：2,420円(税込)

作家兼イラストレーターのギラ・フォン・マイスナー氏がデザインした「キッズエディション」は、4歳から12歳の子どもたちの歯磨きに対する意識を高め、歯磨きを楽しく魅力的な体験にすることを目指しています。

お子様のオーラルケアの旅における頼れるパートナーは、口の中の細菌の魅惑的な世界が描かれており、子どもたちに歯磨きが楽しく、自信を与えてくれる冒険であることを示しています。

「クラプロックスキッズ」は、スイスクラデン社が開発したポリエステルのCUREN(R)（クーレン）繊維による超極細毛が5,500本と高密度に植えられたウルトラソフト（超やわらか）な歯ブラシ。



ゴシゴシと歯を「磨く」のではなく、力を入れずにやさしくブラッシングすることで、歯垢（プラーク）を除去をサポートし、歯磨き後はツルツルとした仕上がりが期待できます。

■商品情報：「クラプロックス キッズエディション 2本セット」

内容：クラプロックスキッズ 限定デザイン歯ブラシ2本入り

希望小売価格：2,420円(税込)

対象年齢：子供用（4歳～12歳目安）

輸入元：スイス

毛の植立本数：5,500本

毛先の直径：0.09mm

毛の長さ：7.5mm

毛の材質：CUREN(R)（クーレン）繊維（ポリエステル）

柄の素材：ポリプロピレン

柄の長さ：163mm

ヘッドの大きさ：約20mm×10mm

■クラプロックスについて

クラプロックスは、1972年にスイスで生まれ、現在では世界90カ国以上で愛されているプレミアムオーラルケアブランドです。

とびきりカラフルで、高品質のブラシを使った家庭でのセルフケアを大切にしたい人のための

やさしく、たのしく、しっかりみがける歯ブラシです。

「better health for you

笑顔で歯みがき クラプロックス」

クラデンジャパンについて

株式会社クラデンジャパンは、 スイス ルツェルンに本社を置くクラデンAG社の日本法人です。

■クラデンジャパン会社概要

https://www.curaden.co.jp/

■クラプロックスオンラインストア

http://www.curaprox.shop/