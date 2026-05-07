障害のある人もない人もともに歩く春の一日、ちょっと食べる喜びを共有 創業50周年の明日香野が「第5回スマイルチャレンジウォーク2026 in Tokyo」に参加
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、和菓子を50年間お届けし続けている明日香野は、ウォーキングイベント「第5回スマイルチャレンジウォーク2026 in Tokyo」（4/19・シンボルプロムナード公園）に参加。障害のある方もない方もともに歩くこのイベントで、参加者の皆さまに和菓子を通じて「ちょっと食べる喜び」をお届けしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348485/images/bodyimage1】
本イベントは、知的障害者と健常者がイベントを通じて、ともに助け合い、交流することで、日常の中で当たり前に触れ合い、相互理解を深めることを目的としています。会場となったシンボルプロムナード公園は、開放感あふれるお台場・有明エリアにあり、障害者・健常者の線引きなく打ち解け合える場づくりにふさわしい場所でした。
定員1,000名のウォーキングは、2.5kmと5kmの2コースが設けられ、音楽に合わせた準備運動を経て、ランダムなグループに分かれてスタート。日中は初夏を思わせる陽気となり、参加者は花咲く歩道や海沿いの景色を眺めながら歩くうちに、初対面の参加者同士でも自然と会話が生まれました。スマイルウォーキング倶楽部の子どもたちが手作りフラッグを手に先導するなど、笑顔があふれる一日となりました。
ステージイベントも行われ、タレントのセイン・カミュさんと熊切あさ美さんのMCのもと、会場は大いに盛り上がりました。フォロワー数80万人超のバイオリニスト・インフルエンサーeruさんによる演奏、障害者モデルと健常者タレントが共にアイドル活動を行うインクルージョンアイドル「IRIS Angel」のパフォーマンス、防災クイズなど、多彩なプログラムが展開されました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348485/images/bodyimage2】
明日香野は桜わらび餅・あんころ餅をお渡し。障害のあるなしに関わらず、食べる喜びは同じです。「美味しい」を分かち合うことで、打ち解け合えたのではないでしょうか。ボランティアの学生たちもその場で頬張るなど、会場全体に和やかなひとときが生まれました。
明日香野は2023年に策定した中期経営計画において、「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げています。今後もスポーツやアウトドア、地域イベントなど多様なコミュニティとつながり、皆さまの挑戦に寄り添いながら、“ちょっと食べる喜び”を毎日の暮らしと特別な瞬間の両方にお届けしてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348485/images/bodyimage3】
【大会概要】
大 会：第5回スマイルチャレンジウォーク2026 in Tokyo
主 催：一般社団法人スマイルウォーキング倶楽部
開催日：2026年4月19日（日）
開催地：シンボルプロムナード公園（東京都江東区青海1-1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348485/images/bodyimage4】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #お届けし続け50年 #愛されて50年
配信元企業：明日香食品株式会社
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本イベントは、知的障害者と健常者がイベントを通じて、ともに助け合い、交流することで、日常の中で当たり前に触れ合い、相互理解を深めることを目的としています。会場となったシンボルプロムナード公園は、開放感あふれるお台場・有明エリアにあり、障害者・健常者の線引きなく打ち解け合える場づくりにふさわしい場所でした。
定員1,000名のウォーキングは、2.5kmと5kmの2コースが設けられ、音楽に合わせた準備運動を経て、ランダムなグループに分かれてスタート。日中は初夏を思わせる陽気となり、参加者は花咲く歩道や海沿いの景色を眺めながら歩くうちに、初対面の参加者同士でも自然と会話が生まれました。スマイルウォーキング倶楽部の子どもたちが手作りフラッグを手に先導するなど、笑顔があふれる一日となりました。
ステージイベントも行われ、タレントのセイン・カミュさんと熊切あさ美さんのMCのもと、会場は大いに盛り上がりました。フォロワー数80万人超のバイオリニスト・インフルエンサーeruさんによる演奏、障害者モデルと健常者タレントが共にアイドル活動を行うインクルージョンアイドル「IRIS Angel」のパフォーマンス、防災クイズなど、多彩なプログラムが展開されました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348485/images/bodyimage2】
明日香野は桜わらび餅・あんころ餅をお渡し。障害のあるなしに関わらず、食べる喜びは同じです。「美味しい」を分かち合うことで、打ち解け合えたのではないでしょうか。ボランティアの学生たちもその場で頬張るなど、会場全体に和やかなひとときが生まれました。
明日香野は2023年に策定した中期経営計画において、「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げています。今後もスポーツやアウトドア、地域イベントなど多様なコミュニティとつながり、皆さまの挑戦に寄り添いながら、“ちょっと食べる喜び”を毎日の暮らしと特別な瞬間の両方にお届けしてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348485/images/bodyimage3】
大 会：第5回スマイルチャレンジウォーク2026 in Tokyo
主 催：一般社団法人スマイルウォーキング倶楽部
開催日：2026年4月19日（日）
開催地：シンボルプロムナード公園（東京都江東区青海1-1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348485/images/bodyimage4】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
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明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
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配信元企業：明日香食品株式会社
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