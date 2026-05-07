母の日・父の日に「感謝」を届ける新しい法要の形。家族葬ひととき、摂津正雀・吹田山田の両会館で「母の日・父の日 法要祭」を開催

株式会社 幸成社

大阪府摂津市・吹田市など北摂地域で葬儀ホールを展開する「家族葬ひととき」は、2026年5月10日（日）に摂津正雀会館、6月21日（日）に吹田山田会館にて、亡き親御様への感謝を伝える『母の日・父の日 法要祭』を開催いたします。 本イベントでは、お寺様をお招きした法要や法話に加え、参加者への特別な仏花のプレゼントを実施。 葬儀後もご家族の心に寄り添い続ける場として、地域コミュニティに貢献いたします。

「母の日」「父の日」は、本来であれば贈り物や食事を通じて感謝を伝える日ですが、大切な方を亡くされたご家族にとっては、寂しさを感じる日でもあります。 「家族葬ひととき」では、そのようなご家族が再び前向きに故人と向き合い、感謝を届ける機会を提供したいと考え、本法要祭を企画いたしました。 当館のビジョンである「地域住民の皆様が平時から立ち寄れる開かれた場」として、伝統的な法要をより身近に感じていただける内容となっています。

季節に合わせた感謝の形：母の日にはカーネーション、父の日にはバラを用いた特別な仏花をご用意し、参加者の方へプレゼントいたします。

お寺様による法話：読経だけでなく、お寺様による説法を通じて、命の尊さや家族の絆を再確認する時間を設けます。

安心の価格設定と地域連携：会員様は500円（一般様1,000円）でご参加いただけ、お預かりした参加費はお寺様へのお布施としてお届けいたします。

【開催概要】

■母の日 法要祭

日時：2026年5月10日（日） 14:00～（受付13:00～）

会場：家族葬ひととき 摂津正雀会館

特典：カーネーション仏花プレゼント

■父の日 法要祭

日時：2026年6月21日（日） 12:00～（受付11:00～）

会場：家族葬ひととき 吹田山田会館

特典：バラ仏花プレゼント

【共通事項】

参加費：会員様 500円 / 一般様 1,000円（税込）

予約・お問い合わせ：0120-379-110

備考：受付にて奉書の作成をいたします。

【会社概要】

会社名：株式会社 幸成社

事業内容：葬儀、法要の企画・運営、地域コミュニティイベントの開催

運営ホール：家族葬ひととき 吹田山田会館、家族葬ひととき 摂津正雀会館、家族葬ひととき 茨木春日丘会館 家族葬ひととき 吹田岸部会館