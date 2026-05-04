ヒロセ通商：LION FXにおける南アフリカランド/円スプレッド縮小のお知らせ

ヒロセ通商株式会社

ヒロセ通商株式会社 (本社：大阪府西区、代表取締役：野市 裕作)は、2026年5月4日（月）AM9:00より、「LION FX」における南アフリカランド/円のスプレッドがAM9:00～翌AM3:00の時間帯で0.4銭から、0.3銭 原則固定（例外あり）※1に縮小となりますので、お知らせいたします。

広告表示時間外におけるスプレッドは右記の通りです。 南アフリカランド/円：2.0銭

■広告表示スプレッドの掲示率実績はこちら(https://hirose-fx.co.jp/pdf/spreadpresentation/spper.pdf)

※1単位：1pip=0.0001 スプレッドは完全固定されたものではございません。流動性の低い時間帯や経済指標発表時等の例外的な事象、さらに天変地異等の突発的な事象によっては、スプレッドが広がり、約定結果が上記スプレッドと合致しない場合もあります。スプレッドの配信は2026年5月4日AM9:00～2026年5月30日AM5:30となります。当社の都合により予告なく変更または終了になる場合がございますので予めご了承ください。米ドル/円、ユーロ/米ドル、ユーロ/円、ポンド/米ドル、ポンド/円、豪ドル/円の大口のスプレッドは原則固定の対象外です。

掲載日：2026年5月4日

■対象システム

LION FX

■開始日

2026年5月4日（月）AM9：00～

■スプレッド縮小概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/147343/table/142_1_7eb78dc8abc6059c2aeeef0ec2c8436d.jpg?v=202605041251 ]

広告表示時間外におけるスプレッドは右記の通りです。 南アフリカランド/円：2.0銭

■広告表示スプレッドの掲示率実績はこちら(https://hirose-fx.co.jp/pdf/spreadpresentation/spper.pdf)

※1単位：1pip=0.0001 スプレッドは完全固定されたものではございません。流動性の低い時間帯や経済指標発表時等の例外的な事象、さらに天変地異等の突発的な事象によっては、スプレッドが広がり、約定結果が上記スプレッドと合致しない場合もあります。スプレッドの配信は2026年5月4日AM9:00～2026年5月30日AM5:30となります。当社の都合により予告なく変更または終了になる場合がございますので予めご了承ください。米ドル/円、ユーロ/米ドル、ユーロ/円、ポンド/米ドル、ポンド/円、豪ドル/円の大口のスプレッドは原則固定の対象外です。

掲載日：2026年5月4日

▼南アフリカランド/円に関するページはこちら

https://hirose-fx.jp/vup/zarlp/?argument=RA2ftQZp&dmai=a69f3e757918a8(https://hirose-fx.jp/vup/zarlp/?argument=RA2ftQZp&dmai=a69f3e757918a8)

▼スプレッドに関する詳細はこちら

https://hirose-fx.co.jp/spread/index.html

【LION FXにつきましては下記URLのホームページをご確認下さい】

https://hirose-fx.co.jp/

【会社概要】

商号：ヒロセ通商株式会社

業務内容：第一種金融商品取引業 商品先物取引業（店頭商品デリバティブ取引）

登録番号：近畿財務局長（金商）第41号

許可 ：農林水産省 経済産業省

加入協会等：一般社団法人金融先物取引業協会（会員番号1562）

日本証券業協会 日本商品先物取引協会

日本投資者保護基金

TEL：0120-63-0727（フリーダイヤル） 06-6534-0708（代表）

FAX：0120-34-0709（フリーダイヤル） 06-6534-0709

URL：https://hirose-fx.co.jp/

＜注意喚起＞

店頭外国為替証拠金取引は、為替レートの変動等による損失発生のおそれがあり、かつ、その損失が預託証拠金を上回ることがあります。また、想定元本と比較して、少額の資金で取引することができるため、多額の利益を得ることもありますが、短期間のうちに多額の損失を被る可能性があります。 スワップポイントは、受け取れる場合もあれば、支払わなければならない場合もあります。また、将来にわたり、保証されるものでもありません。 取引レートは、2way priceです。売値と買値には差があり、その差をスプレッドといいます。取引手数料は無料ですが、スプレッドがお客様のコストとなります。 個人のお客様の必要証拠金は、想定元本× 4％以上の額で、法人のお客様の必要証拠金は、法令等の規定する方法で算出した為替リスク想定比率×想定元本以上の額となります。

取引にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みいただき、内容をご理解の上、ご自身の判断により取引を行っていただきますようお願いいたします。