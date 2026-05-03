「ZETA DIVISION」STREET FIGHTER部門のヤマグチが『EVO Japan 2026』にて優勝！「CAPCOM CUP 13」、「EWC 2026」の出場権を獲得。

GANYMEDE株式会社

GANYMEDE株式会社（本社：東京都港区 代表：西原 大輔）が運営するプロeスポーツチーム『ZETA DIVISION』は、同チームのSTREET FIGHTER部門に所属するヤマグチが、東京ビッグサイトにて行われた格闘ゲーマーの祭典『EVO Japan 2026』ストリートファイター6部門にて優勝したことをお知らせいたします。

その結果に伴い、ヤマグチは世界の頂点を決める舞台である「CAPCOM CUP 13」および「Esports World Cup 2026」の出場権を獲得しました。

『EVO Japan』とは

『EVO Japan』は、世界最大級の対戦格闘ゲームの祭典「EVO（Evolution Championship Series）」から派生する形で2018年より開催されている、日本最大の格闘ゲーム国際大会です。

国内における格闘ゲームの競技シーンの最前線として、国内外の多くの格闘ゲーマーたちが集結し、熱い戦いを繰り広げます。

昨年の『EVO Japan 2025』では、『ストリートファイター 6』をはじめ、『GUILTY GEAR -STRIVE-』や『THE KING OF FIGHTERS XV』といった人気タイトルが採用されました。また参加者は日本人選手だけでなく60を超える国と地域から1,000人以上のプレイヤーが参加する国際的な大会となりました。

ヤマグチ、『EVO Japan 2026』ストリートファイター6部門、初となる日本人優勝の快挙達成！

『EVO Japan 2026』ストリートファイター6部門にてヤマグチは、破竹の勢いでトーナメントを駆け上がり、自己記録を超える夢に見たTop 8の舞台へ進出。Hope選手に先制した後、追いつかれる危ない場面もありましたが、見事勝ちきりWinners Finalへ駒を進めました。

Winners Finalでは同チームのひぐちと対峙。一歩も譲らぬ接戦を制し勝利を収めます。

Grand Finalに挑むPunk選手とヤマグチ

圧倒的な勢いに乗るPunk選手を相手に迎えたGrand Finalでは、類まれな勝負強さと観察力で3-1の勝利を収め、優勝を果たしました。

ヤマグチの優勝は『EVO Japan』ストリートファイター6部門開催以来、日本人初となる悲願の制覇となりました。

今大会での輝かしい戦績により、ヤマグチは世界の頂点を決める舞台となる「CAPCOM CUP 13」および「Esports World Cup 2026」の出場権を獲得しました。

強豪たちが一堂に会し競い合うグローバルステージにおいても、『EVO Japan 2026』で見せた強さをそのままに、世界の頂点を目指します。

今後もZETA DIVISIONは、STREET FIGHTER部門をはじめ様々な競技タイトルのチーム運営を通じてゲームコミュニティの発展に貢献すべく、活動を続けてまいります。

『EVO Japan 2026』ストリートファイター6部門 優勝インタビュー

惜しくも3位となった同チーム所属ひぐちと、優勝杯を手に、「まだ優勝した実感がない」と語るヤマグチ。

「正直全然優勝した感覚がなく、夢を見てるみたいです。ここまで続けてきて本当によかった。

今日戦ったひぐち君と、ももちさんと、これまで関わってきたいろんな人たちのおかげで本当にここまで続けてきてこれたので、みなさんに感謝申し上げたいなと思います。ありがとうございました。」

EVO Japan 2026 ストリートファイター6部門 表彰式インタビューより

「CAPCOM CUP 13」について

『CAPCOM CUP 13』は、世界中のプレイヤーが年間を通じて競い合う「CAPCOM PRO TOUR 2026」の集大成となる世界決勝大会です。世界各地の予選を勝ち抜いたトッププレイヤーたちが一堂に会し、『ストリートファイター6』世界最強の称号をかけて激突します。

昨年に引き続き、今大会は日本での開催が決定しており、eスポーツの聖地・両国国技館にて、史上最高レベルの戦いが繰り広げられます。

開催場所：東京・両国国技館

公式サイト：https://sf.esports.capcom.com/cpt/jp/

「Esports World Cup 2026」について

世界最大の競技ゲームの祭典として確固たる地位を築いた「Esports World Cup 2026」が、2026年7月6日（月）～8月23日（日）の期間にサウジアラビア・リヤドを舞台に開幕します。

100カ国以上から2,000人を超えるプレイヤーと200クラブが集結し、頂点を争うeスポーツ界最高峰の国際大会です。賞金総額は前年の7,000万ドルからさらに拡大し、7,500万ドル（約115億円）という史上最大規模で開催されます。

各タイトルの王者を決める個人戦に加え、全タイトルの成績を通じて最強クラブを決する「クラブチャンピオンシップ」には3,000万ドルが懸けられており、単なるゲーム大会の枠を超えた、eスポーツの祭典となっています。

ZETA DIVISIONについて

2018年に設立されたZETA DIVISIONは、ゲーミングライフスタイルを確立させ新たなカルチャーを発信し続けるリーディングブランドです。ゲーマーとそれを取り巻くカルチャーをより豊かにし、新しいクリエーターを探し、次世代の文化を形成します。既存の文化にとらわれない新たなスタイルを発信しつづけ、ゲーミングカルチャーが広く親しまれる共通の価値観として確立した未来を目指し、活動してまいります。

Web：https://zetadivision.com

X：https://x.com/zetadivision

Instagram：https://www.instagram.com/zetadivision

YouTube：https://www.youtube.com/c/ZETADIVISION

Twitch：https://www.twitch.tv/zetadivision

TikTok：https://www.tiktok.com/@zetadivision