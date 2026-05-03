ホップぐるりこを贅沢に使ったクラフトサケ「交酒 花風ぐるりこ 2026」が数量限定で販売中！稲とアガベとASTRA FOOD PLANが共同開発。

ASTRA FOOD PLAN株式会社

『「もったいない」を「おいしい！」に』をミッションに掲げるフードテックスタートアップのASTRA FOOD PLAN 株式会社（埼玉県富士見市、代表取締役社長：加納 千裕 以下ASTRA FOOD PLAN）は、2026年4月より、秋田県のクラフトサケ醸造所 稲とアガベ株式会社（秋田県男鹿市、代表取締役：岡住修兵）と共同開発した数量限定クラフトサケ『交酒 花風ぐるりこ』が数量限定で発売されたことをお知らせします。

本商品は、稲とアガベが展開する「花風」に、当社の乾燥・殺菌装置「JOSEN（過熱蒸煎機）」でビール醸造での使用済みホップをアップサイクルした「ホップぐるりこ」を使用したクラフトサケです。

交酒 花風ぐるりこについて

花風はビール造りに使われるホップを使用し、米と米麹と発酵させたクラフトサケ。今回の花風はフードテックスタートアップASTRA FOOD PLANのJOSENで乾燥させたホップぐるりこを使用し、ホップの一部を再利用！今回再利用したホップは長野県の人気ブルワリー＜ヤッホーブルーイング＞のよなよなエールで活用したもの。

味わいは酸味が立ちつつも甘さとのバランス良く、微炭酸のジューシーなタイプ。ホップ由来の、柑橘系の香りや苦味が相まって、グレープフルーツやライムを感じさせるお酒です。

■ブランド紹介

＜稲とアガベ＞ は、秋田県男鹿市で2021年に創業した、注目のクラフトサケ醸造所です。米と米麹をベースに、ブドウやホップなど個性的な原料を用いた新しいジャンルのお酒を造り、酒造りを軸とした街づくりや地域活性化を推進しています。

商品概要

三越伊勢丹コラボ 限定オリジナルラベルも

[表: https://prtimes.jp/data/corp/99210/table/69_1_2e86253546697fc9a2ea2ab09b674214.jpg?v=202605040951 ]

今回の販売にあわせ、伊勢丹新宿店では三越伊勢丹とのコラボレーションによるオリジナルデザインの花風ぐるりこ（花風ぐるりこverよなよなエール伊勢丹限定ラベル）を5月6日（水）より数量限定で展開します。

5月6日～12日は伊勢丹新宿店にてヤッホーブルーイングとの特別有料試飲イベントも開催予定です。詳細な開催日時や内容等は以下instagramアカウントにて開催日までにお知らせいたします。

https://www.instagram.com/isetan.shinjuku_sake_beer/

販売場所

伊勢丹 新宿店 本館B１F 和酒売り場

営業時間：午前10時～午後8時

住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1

URL：https://www.mistore.jp/store/shinjuku.html

ニュウマン高輪では「ぐるりこおむすび」とセットで「花風ぐるりこ」を提供

ニュウマン高輪内の「sakejump takanawa」では、ぐるりこを使ったおむすび「焼き鯖ラー油」<ぐるりこ香味醬油で作った食べるラー油と焼き鯖>と「花風ぐるりこ」が期間限定で提供されています。

※花風ぐるりこは在庫に限りがあります。なくなり次第提供終了になります。

おむすび「焼き鯖ラー油」<ぐるりこ香味醬油で作った食べるラー油と焼き鯖>

焙煎され旨味やコク、香ばしさがアップしたタマネギぐるりこにピリッと痺れるラー油を合わせ脂の乗った焼き鯖と和えました。炊き立ての大粒コシヒカリでおむすびに仕上げてます。

販売場所

ニュウマン高輪 MIMURE内「sakejump takanawa」

店名：sakejump takanawa

住所：〒108-0074 東京都港区高輪2-22-1 ニュウマン高輪 MIMURE 3階

営業時間：11:00~22:00

URL：https://www.newoman.jp/takanawa/floorguide/detail/?scd=003333

蔵元 稲とアガベについて

稲とアガベは、秋田県男鹿市で2021年の秋に創業したクラフトサケ醸造所です。「クラフトサケ」とは、日本酒の製造技術をベースとして、そこに副原料を入れることで新しい味わいを目指した新ジャンルのお酒です。私たちは、単にお酒を造るだけでなく、お酒を「地域メディア」として位置付けています。

お酒を通じて男鹿に興味を持っていただき、実際に訪れて楽しんでもらうことを目指し、醸造所を起点とした街づくりを推進してまいりました。創業から数年で、レストラン、食品加工所、ラーメン店に加え、サウナ付きホテル「ホテルかぜまちみなと」「ひるね」、スピリッツを製造する「早苗饗蒸留所」、そして人々が集うスナック「シーガール」を開業いたしました。クラフトサケを起点に男鹿の街を未来に残すことを目指して活動しています。

関係者コメント

稲とアガベ株式会社 代表取締役 岡住 修兵 様

昨年に引き続き、ASTRA FOOD PLAN様とご一緒させていただき、「花風ぐるりこ」を発売することができ、大変嬉しく思います。

食品残渣を、栄養や風味を保持しながら乾燥させる素晴らしい食品乾燥機「JOSEN」を使用した酒造りも2年目となりました。

この一年、加納社長とは様々な場面でご一緒させていただきましたが、気づけば、「過熱蒸煎機」と呼んでいた機械の名前が「JOSEN」という横文字になり、世界にチャレンジするんだという大きな気概を感じており、自分も負けていられないと、いつも刺激を受けております。

さらに今回使用したホップはなんと、天下に名高いヤッホーブルーイングの代表作「よなよなエール」のホップです！ヤッホーの皆様とは公私ともにお世話になっており、今回の使用も快諾いただきました。

ラベルの仕様も、よなよなエールカラーの特別仕様となっており、こちらもご快諾いただきました。

井手社長をはじめ、ヤッホーという会社と皆さまを非常に尊敬しており、大変興奮しております。

さらに、その商品の一部は、天下の伊勢丹さんとオリジナルラベル仕様をつくり、販売させていただきます。私どものような地方の零細スタートアップには、恐れ多いほど素晴らしい企画となりました。

僕も天下とります。

ASTRA FOOD PLAN株式会社 代表取締役 加納 千裕

昨年に引き続き、私が心から尊敬する稲とアガベの岡住さんと共に、進化を遂げた「交酒 花風ぐるりこ」を皆さまにお届けできることを、これ以上ないほど嬉しく思っております。

岡住さんは、クラフトサケという新しいジャンルを切り拓き、男鹿の街づくりに命を懸けて取り組まれており、その圧倒的な行動力と情熱には常に大きな刺激を受けています。昨年、初めて共同開発した「花風ぐるりこ」が、お酒好きの方々の間で瞬く間に評判となり、クラフトサケ界隈で「ぐるりこ(R)」の知名度が急上昇したことには私自身も驚きました。

今回は、ヤッホーブルーイング様と弊社のコラボレーションから派生し、新たな「交酒 花風ぐるりこ」が生まれました。「よなよなエール」の製造工程で発生した使用済みホップを当社の「JOSEN（過熱蒸煎機）」で香りを損なわずに乾燥・再生し、新たな命を吹き込んでいます。ラベルも「よなよなエール」への愛が詰まった素敵な特別カラー仕様で、手に取るだけでワクワクする仕上がりです。

さらに今回は、伊勢丹新宿店様とのオリジナルラベルも展開されます。伝統ある伊勢丹のタータンチェックカラーをあしらった気品あるデザインからは、まさに稲とアガベさんがクラフトサケという新たなジャンルを切り開き、市場を創ってきた歩みが実を結んだことを感じられます。素晴らしい企画であり、私共もその一助となれたことを光栄に感じております。

NEWoMan TAKANAWAの「sakejump takanawa」では、既に全商品の中で断トツ1位の売上を記録していると聞き、この商品の持つポテンシャルとファンの皆さまの熱量を肌で感じております。

クラフトサケを通じて男鹿地域の活性化に挑む岡住さんと、アップサイクルによる新たな価値創造で「かくれフードロス」という社会課題に取り組む私は、分野は違えど、持続可能な社会を目指す同志です。

これからも岡住さんに負けずに世界に驚きを届けていきたい。そんな決意を新たにする、最高にエキサイティングな企画となりました。

『JOSEN（過熱蒸煎機）』について

『JOSEN』は、食品の風味の劣化と酸化、栄養価の減少を抑えながら、乾燥と殺菌を同時に行うことが可能な装置です。野菜の不可食部分や、米ぬか、果物の搾りかす、飲料ざんさにいたるまで、高付加価値化した食材にアップサイクルすることが可能です。

１．食材の風味の劣化と酸化を防止

数百度の高温スチーム 過熱水蒸気を用いることで食材の酸化を抑え、栄養価の損失と風味の劣化を防ぎます。食材によっては旨味成分が増加し、ビタミンE、β-カロテンや葉酸などの栄養価が、熱風乾燥を用いた場合と比較して高いことも分かっています。

２．低コスト、高い生産効率を実現

ボイラーレスの過熱水蒸気発生装置を開発し、熱風と併用することでエネルギー効率が極めて高い乾燥・殺菌技術を実現。連続式で生産効率が高く、従来型乾燥技術のコストの課題をクリアしました。

３．スピード殺菌乾燥

JOSENでの食材への加熱時間はわずか5～10秒。短時間加熱で食材の劣化を抑えながらも、過熱水蒸気の効果でしっかりと殺菌ができるので安全に加工できます。

◎『JOSEN』のカタログ・お問い合わせはこちら

https://www.astra-fp.com/contact/

『ぐるりこ(R)』について

『ぐるりこ(R)』は規格外農作物や、食品工場で出る端材など、これまで捨てられてしまっていた食材を『JOSEN』で乾燥してアップサイクルした食品パウダーの総称です。循環型を表す「ぐるり」と、粉の「こ」を組み合わせた造語で、ASTRA FOOD PLANの商標です。『JOSEN』によってわずか10秒で乾燥・殺菌されて製造される『ぐるりこ(R)』は、熱によるダメージが極めて少ないことから栄養価が高く、風味が非常に強いのが特徴です。

2025年2月に“かおりを食べる 新感覚クラフト調味料『ぐるりこ(R)』”としてブランド化し、家庭向けにECでの販売をスタートしました。

◎『ぐるりこ(R)』公式サイトはこちら

https://gulurico.com/

ASTRA FOOD PLAN採用情報

ASTRA FOOD PLANは一緒に働く仲間を募集しています。カジュアル面談も行っていますので、詳しくは下記URLをご参照ください。

◎採用情報はこちら：https://herp.careers/v1/astrafp

循環型フードサイクル構築を目指す「ASTRA FOOD PLAN」について

ASTRA FOOD PLANは、わずか10秒で食品を乾燥・殺菌する装置『JOSEN（過熱蒸煎機）』を開発したフードテックスタートアップです。

『JOSEN』は、高い生産効率と低エネルギーコストを実現したことから、従来コストの問題で有効活用できなかった食品工場で発生する野菜類の端材や、規格外品などの未利用農作物、飲料ざんさ等を、付加価値の高い食品パウダーにアップサイクルすることができます。食品ざんさ廃棄の課題を抱える事業者に『JOSEN』を販売すると同時に、本装置で作られる新たな食品原料『ぐるりこ(R)』の販売を行うことで、「かくれフードロス」問題の解決を目指しています。

■会社概要

ASTRA FOOD PLAN株式会社

URL：https://www.astra-fp.com/

本社所在地：埼玉県富士見市鶴瀬東1-10-26

代表取締役：加納千裕

設立：2020年8月