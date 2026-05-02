「東京力車コンサート2026 俺らしく駆け抜けろ～雲外蒼天～」千穐楽を歌謡ポップスチャンネルにて7月25日(土)午後5時にテレビ初独占放送決定！

株式会社WOWOWプラス東京力車

人力車の現役俥夫によるユニット「東京力車」。

エンタテインメントを通して日本の伝統文化、人力車を発信する彼らのコンサートツアー

「東京力車 俺らしく駆け抜けろ～雲外蒼天～」の千穐楽をテレビ初独占放送！！

ツアーファイナルの舞台となるのは、二十五世観世左近記念観世能楽堂。

東京力車の音・言葉・魂を古より受け継がれし舞台へ。

和の魂が息づく銀座・能楽堂に粋と誇りが交差する。

『和』を基調とした心を揺さぶるサウンドとアクロバティックなステージパフォーマンス、

さらに和太鼓にも挑戦する能楽堂ならではの特別演出をお見逃しなく。

＜2026年5月2日開催＞

＜放送情報＞ 歌謡ポップスチャンネル（https://www.kayopops.jp/）

■タイトル：「東京力車コンサート2026 俺らしく駆け抜けろ～雲外蒼天～」千穐楽

■初回放送：7月25日(土)午後5時

■出演：東京力車

■番組公式サイト：https://www.kayopops.jp/feature/tokyo_rickshaw_concert2026/

＜歌謡ポップスチャンネルとは＞

CS放送「歌謡ポップスチャンネル」は、幅広い年齢層に向けて、様々な音楽や名曲をたっぷり放送する音楽専門チャンネルです。スカパー！、J:COM、ひかりTV、全国のケーブルテレビ局でご視聴いただけます。

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