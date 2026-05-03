現役俥夫から結成された3人組パフォーマンスユニット・東京力車が、2026年5月2日（土）、東京・二十五世観世左近記念 観世能楽堂にて、単独公演『東京力車コンサート 2026 俺らしく駆け抜けろ～雲外蒼天～』を開催した。 東京力車は2019年6月5日にメジャーデビュー。人力車文化の発信と音楽活動を両軸に、全国各地で精力的にライブ活動を展開してきた。 昨年2月12日に発売されたシングル「俺らしく…」は、演歌界のレジェンド 山本譲二が作詞を手がけ、オリコン週間演歌・歌謡曲シングルランキングにて6作連続1位を記録するなど、各地で着実に支持を広げている。 本公演のタイトル「雲外蒼天」には、“幾多の困難を乗り越え、その先に広がる青空を目指して進んでいく”という想いが込められており、これまで支えてくれたファン、そして日頃お世話になっている関係者への感謝を胸に、さらなる飛躍を誓う特別なステージとなった。 オープニングでは刀、和傘を取り入れた迫力ある演出とともに登場し、「男道」「命の華」「群雄召魂歌」を立て続けに披露。冒頭から東京力車らしい力強い世界観で観客を引き込んだ。 続いて「涙ひとしずく」「青春」「友よ～夢の旅人～」では、繊細な歌声と情感豊かな表現で魅了した。 さらに「天下御免の伊達男」「Sole!～おまんた囃子～」では会場の熱気が一気に高まり、中盤では助六太鼓との共演による、初披露の和太鼓パフォーマンスを展開。「祭り太鼓～男の旅路～」では、観世能楽堂ならではの空間を活かした壮大なステージで観客を沸かせた。 ソロコーナーでは、石橋拓也が「ラブハラスメント」、白上一成が「DOKIDOKI～愛のビート～」、田井裕一が「人は花」を披露し、 それぞれの個性を存分に発揮。ゲストとして俳優の林佑樹も登場し、「東京」で共演を果たした。 終盤には「ミスターランナー」「笑顔満開」「ゴールめざして」と、前向きなメッセージを込めた楽曲を連続で披露。 アンコールでは客席を回りながら「RUN!」「絆～仲間へ～」を届け、会場全体がひとつに。 ラストは「ARIGATOU」、そして公演を締めくくるMCでは、リーダーの石橋拓也が「今回のツアーは俺たちの覚悟、俺たち3人で行くんだという、強い意志を持って臨んで千穐楽を迎えました。 “雲外蒼天”というタイトルをつけまして、どんな困難もその先には青空が待っている。俺たちがやっていることは間違っていない、誰かを笑顔にできるんだと信じて、これからも歌っていきます」と力強く語り、代表曲「俺らしく・・・」を熱唱。満員の観客から大きな拍手と歓声が送られた。 “俺らしく駆け抜ける”という言葉そのままに、東京力車の覚悟と感謝、そして未来への決意が詰まった一夜となり、彼らの新たな挑戦はこれからも続いていく。 なお、本公演は7月25日（土）午後5時より歌謡ポップスチャンネルにてテレビ初独占放送される。

東京力車

2025年2月12日（水）配信シングル「俺らしく…」 各音楽配信サイトはこちら https://teichiku.lnk.to/tokyo-rickshaw_E459 「俺らしく…」Music Video https://youtu.be/D1y-AwiERKg

https://teichiku.lnk.to/tokyo-rickshaw_E459YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=D1y-AwiERKg

＜放送情報＞

歌謡ポップスチャンネル（https://www.kayopops.jp/） ■タイトル：「東京力車コンサート2026 俺らしく駆け抜けろ～雲外蒼天～」千穐楽 ■初回放送：7月25日(土)午後5時 ■出演：東京力車 ■番組公式サイト：https://www.kayopops.jp/feature/tokyo_rickshaw_concert2026/

＜リリース情報＞

東京力車 2025年10月15日（水）発売シングル「俺らしく…」追走盤 追走盤A 1.俺らしく… 【作詞：山本譲二/作曲：徳久広司/編曲：矢田部 正】 2.群雄召魂歌 【作詞：藤原優樹/作曲・編曲：近藤圭一】 3.ラブハラスメント 【作詞：石橋拓也/作曲：木村竜蔵/編曲：西村真吾】 4.俺らしく…(オリジナル・カラオケ) 5.群雄召魂歌 (オリジナル・カラオケ) 6.ラブハラスメント (オリジナル・カラオケ) 追走盤B 1.俺らしく… 【作詞：山本譲二/作曲：徳久広司/編曲：矢田部 正】 2.群雄召魂歌 【作詞：藤原優樹/作曲・編曲：近藤圭一】 3.DOKIDOKI～愛のビート～ 【作詞：白上一成/作曲：木村竜蔵/編曲：西村真吾】 4.俺らしく…(オリジナル・カラオケ) 5.群雄召魂歌 (オリジナル・カラオケ) 6.DOKIDOKI～愛のビート～ (オリジナル・カラオケ) 追走盤C 1.俺らしく… 【作詞：山本譲二/作曲：徳久広司/編曲：矢田部 正】 2.群雄召魂歌 【作詞：藤原優樹/作曲・編曲：近藤圭一】 3.人は花 【作詞：田井裕一/作曲：木村竜蔵/編曲：遠山 敦】 4.俺らしく…(オリジナル・カラオケ) 5..群雄召魂歌 (オリジナル・カラオケ) 6.人は花 (オリジナル・カラオケ)

＜ライブ・イベント情報＞

5月4日（月・祝）愛知・名古屋 湯～とぴあ宝 【1部】14:00～【2部】19:00～ 5月9日（土）新潟・古町どんどん 【1部】13:30～14:00＜会場＞古町7番町ステージ 【2部】16:00～16:30＜会場＞古町5番町ステージ 5月10日（日）東京・浅草木馬亭「浅草21世紀」の2026年5月度公演ゲスト出演 昼の部：13:00夜の部：16:00 5月16日（土）大阪・堺市原池公園野球場（くら寿司スタジアム堺）オリックス・バファローズ×福岡ソフトバンクホークス ファーム公式戦 5月19日（火）第2回歌舞伎俳優と東京力車俥夫の饗宴 第2回歌舞伎俳優と東京力車俥夫の饗宴 浅草ビューホテルアネックス六区一階レストラン 開演：17:00＜終演予定:18:10＞ 5月24日（日）あなたに応援歌 静岡・Live House UHU 1部 ▷13:00開演（12:30開場） 2部▷17:00開演（16:30開場）出演：はやぶさ／伊達悠太／ZANPA／東京力車 5月31日（日）茨城・石岡健康センター 14:00～（約60分）＜出演者＞東京力車 （詳細は随時HPにてご確認をお願いいたします。）

■ＨＰ

http://www.teichiku.co.jp/artist/tokyo-rickshaw/ https://unit.tokyo-rickshaw.tokyo/

■ＳＮＳ

★公式YOUTUBEチャンネル「tokyo-rickshaw東京力車」 https://www.youtube.com/channel/UCYt7u9IAnhZkUCN-_hSHwlA ★東京力車公式Ｘ https://Ｘ.com/tokyorickshaw1

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