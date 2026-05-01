デジタルファッションマーケットプレイス「TOKYO AVATAR GATE」にて『とある科学の超電磁砲T』のVRChat向けデジタルファッションが販売開始。あしびかんぱにーが衣装・ギミック制作を担当

株式会社あしびかんぱにー

株式会社あしびかんぱにー（代表取締役：片桐 芳彦、所在地：沖縄県那覇市、以下あしびかんぱにー）は、『とある科学の超電磁砲T』アニメに忠実なVRChat向けデジタルファッションの衣装製作・ギミック製作を担当いたしました。

今回の取り組みでは、ARROVAがプロデュース、株式会社Vが制作総指揮、あしびかんぱにーが衣装製作・ギミック製作を担当し、『とある科学の超電磁砲T』に登場するキャラクターや衣装の魅力をVRChat上で楽しめる公式デジタルファッションとして表現することを目指しました。

あしびかんぱにーは制作担当として、作品設定や衣装デザインを踏まえた3D表現を行い、キャラクターらしさや作品世界の魅力をメタバース空間上で感じられる仕上がりを追求しています。

本アイテムは2026年5月1日より「TOKYO AVATAR GATE」にて販売開始予定です。

公式サイト：https://www.tokyoavatargate.com/

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■ 『とある科学の超電磁砲T』デジタルファッションについて

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「TOKYO AVATAR GATE」は、日本のマンガ・アニメ等の公式作品と連動し、VRChatをはじめとするメタバース空間で利用できる“公式デジタルファッション”を提供しています。

今回の取り組みでは、『とある科学の超電磁砲T』アニメの魅力を損なうことなく、ファンの皆さまが“身にまとう”形で作品世界を体験できるデジタルファッションを目指し、制作を開始しました。

制作のポイント

・アニメの設定・衣装デザインを踏まえた、アニメに忠実な造形／表現

・版元監修によるクオリティと世界観の担保

・プラットフォーム仕様はVRChatに準拠（VRChat内での着用を前提に制作）

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■ 販売アイテム一覧

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本企画では、以下2キャラクターの衣服（衣装）を販売いたします。

・御坂美琴（みさか みこと）

・白井黒子（しらい くろこ）



ラインナップとしては下記となります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/62459/table/100_1_92450a62f2b4527367c52553ee040bf9.jpg?v=202605011151 ]

（価格は税抜）

ラインナップ一覧画像

※制作アイテムの詳細につきましては、販売サイトよりご確認をお願いいたします。



プロデュース：株式会社ARROVA

制作総指揮：株式会社V

衣装制作・ギミック制作：株式会社あしびかんぱにー

ヘアスタイル制作：pipiza

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■ 今後の発表について

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販売開始日、対応アバター、販売ページなどの詳細については、決まり次第、「TOKYO AVATAR GATE」公式サイトおよび公式SNSにてお知らせ予定です。

あしびかんぱにーは今後も、IPの魅力を損なうことなくファンの皆さまがメタバース空間の中で作品と新たな接点を持てる体験づくりに取り組んでまいります。

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■ 「TOKYO AVATAR GATE」概要

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公式サイト：https://www.tokyoavatargate.com/

公式X：https://x.com/TOKYOAVATARGATE(https://x.com/TOKYOAVATARGATE)

公式Discordコミュニティ：https://discord.com/invite/YhwbxTybdH

事業概要：デジタルファッションアイテムの制作・販売および、マーケットプレイスの運営

展開エリア：日本（今後、海外展開を予定）

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■ 本件に関するお問い合わせ

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株式会社ARROVA 広報担当

E-mail：contact@arrova.co.jp

※記載の仕様・販売時期・対応アバター・対応プラットフォーム等は、予告なく変更となる場合があります。最新情報は公式サイト・公式X・公式Discordをご確認ください。

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■ 会社概要

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あしびかんぱにーは沖縄生まれの、総合エンターテインメント創造企業です。

沖縄に息づく「あしび（＝遊び）」の心を 社名に掲げ、沖縄から世界へ発信します。

社名：株式会社あしびかんぱにー

設立年月：2014年7月23日

所在地：沖縄県那覇市旭町1－９ カフーナ旭橋B街区 2階

事業内容：ゲームコンテンツ制作・XR/Vtuber事業

事業代表：片桐 芳彦（かたぎり・よしひこ）

URL：https://ashibi.jp