ブレーンクリエイティブライブラリー「クリエイティブ思考力養成講座」が開講！申し込みは5月31日(日)まで

株式会社宣伝会議

株式会社宣伝会議（本社：東京都港区／代表取締役社長：高橋 智哉）は、クリエイティブの専門誌『ブレーン』がプロデュースするオンデマンド講座「ブレーンクリエイティブライブラリー」にて、「クリエイティブ思考力養成講座」を開講しました。本講座は、5月31日(日)までのお申込みで、約60%OFFの価格でご受講いただけます。

詳細はこちら :https://www.sendenkaigi.com/creative/courses/cl-theme_creative_training/

■講座のご紹介

これまでの成功体験では解けない課題が増えています。市場・組織・事業・キャリアなどすべてが連続的ではなく、非連続的に変化する時代に求められているのは“クリエイティブ思考力”です。リエイティブ思考力はクリエイターだけの能力ではなく、あらゆる職種に活きる思考です。本質的に考え、価値を生み出し、突破する力を身につける特別講座を開講します。登壇講師はI&CO レイ・イナモト氏、TBWA HAKUHODO 細田高広氏、monogoto, inc. 濱口秀司氏、ヘラルボニー 松田崇弥氏、KESIKI 石川俊祐氏などキーパーソン18名です。

■こんな方におすすめ

- 従来の成功パターンに頼らず、新しい視点から課題解決に取り組める思考力を身につけたい方- 組織やプロジェクトを前進させるために、創造的な問題解決力を強化したい方- 部門や専門領域を越えて活躍できる、汎用性の高い思考スキルを身につけたい方- 新規事業開発やサービス開発において、価値創造のプロセスを体系的に学びたい方- 分析やロジックだけでは突破できない課題に直面し、新しい思考アプローチを求めている方

■お申込み概要

申込受付期間：5月1日(金)～5月31日(日)

受講期限：申し込みから6か月間

受講形式：オンデマンド形式でいつでもどこからでも受講可能

申込形式：個人申込、法人申込 どちらでも可能。

受講金額：150,000円（税別）※通常定価の60%OFF

詳細はこちら :https://www.sendenkaigi.com/creative/courses/cl-theme_creative_training/

■「ブレーン クリエイティブライブラリー」について

～ クリエイティビティを次世代に継承する～

いつの時代においても、優れたクリエイティブは人々の心を捉え、動かしてきた歴史があります。この歴史と一流クリエイターの考えは、これからの未来に継承していくべきものです。

今までは、一部、書籍や専門誌の形で発行し、流通され、また図書館に収集、保管されることで、後進の者が目にし、読むという行為がほとんどでした。それも、お名前や作品に触れる機会があっても、作品以外の知見やお考えに触れる機会がほとんど無く、それが失われることは、未来のクリエイティブのために、大きな損失ではないか、と考えました。

後世にその知見や技術を継承していくために、今回、「ブレーンクリエイティブライブラリー」という名称で、活字や図版だけでは伝えきれないものを映像で残し、クリエイターの肉声に基づき、現在のメディア環境にあった映像コンテンツとして作成し、いつでも、どこでも受講できる講座として未来に向けて配信いたします。

講座一覧はこちら :https://www.sendenkaigi.com/creative/brain-creative-library/



■雑誌『ブレーン』について

『ブレーン』はマーケティングの専門誌として1961年に誠文堂新光社より創刊。1999年1月号から宣伝会議が発行元となり、現在のクリエイティブ誌にリニューアルしました。通巻700号（2018年11月号）からは、多様なアイデアやクリエイティブが行き交う雑誌でありたいとの思いから「IDEA AND CREATIVITY」という現在のタグラインに。領域を超えて新たな未来を創造する多様なクリエイターの皆さんと共に、「新しい未来」とクリエイターの役割を考えていくメディアです。

公式X：https://x.com/sdkg_brain

公式Instagram：https://www.instagram.com/brainmag_jp/

公式Facebook：https://www.facebook.com/sdkg.brain/

宣伝会議について

株式会社宣伝会議は1954年創刊の月刊『宣伝会議』を起点に、出版、教育、イベント、アワード、コンサルティングなど多角的な事業を展開しています。月刊『宣伝会議』『販促会議』『広報会議』『ブレーン』『環境ビジネス』をはじめとする専門誌の発行や、Webメディア「AdverTimes.」の運営を通じて、マーケティング・クリエイティブ・環境にかかわる最新動向や実践知を発信。加えて、年間約10万人が受講する講座・研修を提供し、次世代の人材育成にも注力しています。