韓国発　新食感スイーツ「ドバイもちクッキー」が初登場！　韓国フェア

株式会社大丸松坂屋百貨店

東京駅直結の大丸東京店では、韓国フェアを初開催いたします！ドバイチョコスイーツで話題のＯＫＵＤＯ ＣＡＦE最新作「ドバイもちクッキー」〈ＯＫＵＤＡＮＧ（オクダン）〉や定番のくるみボールが人気の韓国伝統スイーツブランド〈ＢＯＫＨＯＤＵ（ボクホドゥ）、親子のアイデアで生まれた野菜そっくり「野菜スイーツパン」の〈ジョンナミミョンガ〉が登場！また、地階ほっぺタウンでは、初夏の食卓で気軽に楽しめる韓国フードをご紹介します。

１階 食品ほっぺタウン ／ ＳＮＳ映えする韓国スイーツが大集結！

〈ＯＫＵＤＡＮＧ（オクダン）〉ドバイチョンドゥククッキー ピスタチオ １個５０ｇ ５００円 、１個１００ｇ ９９０円 ／１階ＭＶＰスイーツ ＭＡＰ１

外はもっちり、中はサクッとした新食感に、高品質ピスタチオペーストの濃厚なコクとカダイフの軽やかな食感を掛け合わせた一品です。

〈ＢＯＫＨＯＤＵ（ボクホドゥ）〉くるみあんバター ８個入 １,０００円 、２０個入 ２,５００円／１階ＭＶＰスイーツ ＭＡＰ１

濃厚なバターとあんこを組み合わせた「くるみあんバターボール」はコクのあるリッチな味わいで、一度食べたらやみつきに。

〈ヨンリヒジュ〉ケソンジュアク オリジナル ３５ｇ ４３２円／１階ウイークリー・セレクトスイーツ ＭＡＰ２

韓国の伝統菓子「ケソンジュアク」は、もち粉とマッコリを練り合わせ、油で揚げた後に米飴（チョチョン）に浸して仕上げます。外はカリッと、中はもちもちとした韓国式ドーナツのような風味が特徴です。

〈ジョンナミミョンガ〉野菜スイーツパン各種 １個 ４２０円／１階イベントスペース ＭＡＰ４

もち米粉を使用した本物の野菜そっくりの「野菜スイーツパン」は、すべて手作りで、一個一個形も違うし可愛いです。見た目だけではなく、地元の特産農作物をふんだんに使用して、もちもち＆優しい野菜の味が楽しめます。

〈東京ベーグルラボ〉はちみつガーリック １個 ４２０円／１階イベントスペース ＭＡＰ４

甘じょっぱいハニーガーリックソースがじゅわっと広がる、やみつきベーグル。香ばしく焼き上げた生地に、コクのあるハニーの甘さとガーリックの旨みが絶妙に絡み合うベーグル。

〈ＶＡＳＡＫ〉Ｌｏｔｕｓ Ｒｏｏｔ ＆ Ｓｅｓａｍｅ Ｓｅａｗｅｅｄ ７０ｇ ２,９１６円／１階ウイークリーセレクトスイーツ２ ＭＡＰ３

乾燥海苔にもち米のペーストを塗り、カリカリになるまで揚げて作る韓国の伝統的な海苔菓子の「キムブガク」をモダンにアレンジ。スティック状の食べやすい形状で、椎茸、エビ、ゴボウ、オートミール粉を加え、深い味わいに仕上げています。

地階 食品ほっぺタウン ／ 野菜たっぷりヘルシーな韓国の日常食を紹介！

〈創作鮨処タキモト〉マグロとサーモンの韓国風ユッケＤＯＮ（卵黄ソース入）～柔らか牛肉を添えて。 １,４８０円

※各日予定数２０

マグロとサーモンを韓国風ユッケタレに漬け込み、韓国のり、アボガドをトッピング、さらに牛肉うま煮を添えました。

〈ＲＦ１〉野菜と愉しむ 韓国風豆乳冷麺 ９１９円

※各日予定数６

※５／１３まで

たっぷり野菜と愉しむ韓国風豆乳冷麺。豆乳のコクとまろやかな味わいに鶏肉やナムルの旨みがアクセント。

〈カンナムキンパＮＥＯ〉２種キンパの彩り膳 １,０８０円

キンパ、チャプチェ、ヤンニョムチキン、海鮮チヂミなどの韓国料理の定番を様々に楽しめる、人気No.１商品です。

〈ＲＦ１〉４種野菜のキンパ ４９６円

※各日予定数１０

ごま油をきかせたナムルで味わう海苔巻き。香りのよさに、食欲がそそられます。

〈ＲＦ１〉ケールのフレッシュナムルサラダ １００ｇあたり ４９６円

干し海老の旨みのきいたソースと香りのよいごま油を合わせ、ナムル仕立てにしました。ケールの美味しさが引き立つサラダです。

〈地雷也〉韓国風天むすキムチ・チュモッパ ９３９円

※５／７～

チュモッパ天むす３個・キムチ天むす２個 チュモッパは沢庵・韓国のりが入りマヨネーズ、ごま油でコクを出しています。

〈銀座アスター〉鶏肉と野菜の甘味噌炒め １,０８０円

※各日予定数５

鶏肉、玉葱、パプリカ、ズッキーニなどを、コチジャンや中国の甘味噌を使って風味豊かに仕上げました。

〈韓美膳デリ〉水キムチ １,１８８円

さっぱりとした味わいのスープで食べる乳酸菌たっぷりのキムチ。夏季限定です。

地階 食品ほっぺタウン 催事スペース 「旬鮮探訪」 ／ ＪＯＳＵＮ ＨＯＴＥＬ ＫＩＭＣＨＩ 日本初上陸！

〈ＪＯＳＵＮ ＨＯＴＥＬ ＫＩＭＣＨＩ〉１.プレミアムジョソンホテル白菜キムチ ２００ｇ ６９０円、２.プレミアムジョソンホテル大根キムチ ２００ｇ ６９０円（右）／地階 催事スペース「旬鮮探訪」

ＪＯＳＵＮ ＨＯＴＥＬ ＫＩＭＣＨＩは、１９１４年創業の韓国の名門ホテルグループ「ＪＯＳＵＮ ＨＯＴＥＬＳ＆ＲＥＳＯＲＴＳ」が手がけるプレミアムキムチブランドです。２００２年に同ホテル内の韓国料理レストランの厨房で誕生し、ホテルシェフの繊細な技術と１００年以上にわたる美食哲学を受け継いで作られています。

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※価格は全て税込です。