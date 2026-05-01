【山形県川西町ふるさと納税】令和7年度の寄附金額が過去最高の約4億1,512万円に到達、前年度比128.3％の大幅増加

川西町

山形県川西町（町長：茂木 晶）は、令和7年度（2025年4月～2026年3月）のふるさと納税寄附金額が 約4億1,512万円（前年度比 +28.28％）となり、本町ふるさと納税事業における過去最高の寄附金額を達成したことをお知らせいたします。これは全国市町村平均の伸び率（+8.03％）を約20ポイント上回る成長であり、ふるさと納税を通じて全国の皆様から多大なるご支援をいただいた結果となります。

本町の主力産品である山形県産米「つや姫」「雪若丸」を中心とした返礼品が高い評価をいただき、米カテゴリだけで全寄附金額の84.51％を占める結果となりました。寄附者様、生産者様、ポータルサイト各社をはじめとする関係者の皆様に、深く感謝申し上げます。

また令和8年度（2026年度）からは、新たに 「JALふるさと納税」「ANAのふるさと納税」「チョイスPay」 の3サービスを順次導入し、寄附者様の利便性向上と、川西町の魅力発信のさらなる強化に取り組んでまいります。

寄附金額は前年度から約9,150万円増加と大きく伸長し、過去最高額を更新しました。これは寄附1件当たりの平均寄附額が上昇したことに加え、年間で最大の寄附シーズンとなる10月に、令和7年産米の出荷時期と重なって大型の寄附流入があったことが主な要因です。

人気返礼品 TOP3（令和7年度・寄附金額ベース）

令和7年度に最も多くのご支援をいただいた返礼品上位3点をご紹介します。

いずれも山形県川西町産のブランド米で、農家直送米。米どころ・川西町の自然と気候、生産者の技術が結実した自慢の一品です。

◯第1位：令和7年産 山形県産 つや姫 10kg（5kg×2袋）

https://item.rakuten.co.jp/f063827-kawanishi/1144535/

山形県が誇るブランド米の最高峰「つや姫」。粒の大きさ、白い輝き、旨み・香り・粘りのすべてが際立つ、川西町自慢の特別栽培米です。

◯第2位：令和7年産 山形県産 雪若丸 10kg（5kg×2袋）

https://item.rakuten.co.jp/f063827-kawanishi/1144534/

山形が生んだ新ブランド米「雪若丸」。しっかりとした粒感とほどよい粘りが特長で、おかずを引き立てる上品な味わいの一粒です。

◯第3位令和7年産 山形県産 つや姫・雪若丸 食べ比べ10kg（5kg×2袋）

https://item.rakuten.co.jp/f063827-kawanishi/1144536/

川西町を代表する2大ブランド米「つや姫」と「雪若丸」を、5kgずつの食べ比べセットでお届け。それぞれの特徴を一度にお楽しみいただけます。

※寄附額は2026年5月1日時点の楽天ふるさと納税掲載金額。詳細・最新の情報は各返礼品ページをご確認ください。

新たに導入した寄附受付サービス（令和8年度～）

より多くの皆様にお気軽にご寄附いただけるよう、令和8年度（2026年度）より以下の3サービスを順次導入いたしました。マイル積算や町内事業所での電子マネー利用など、寄附者様にとっての新しい寄附体験を提供してまいります。

■ JALふるさと納税／ANAのふるさと納税

航空会社のマイレージサービスと連携した、寄附額に応じてマイルが貯まるふるさと納税サイトです。日頃から飛行機をご利用の方も、川西町への寄附を通じて旅の楽しみをさらに広げていただけます。

■ チョイスPay

ふるさとチョイスが提供する電子感謝券サービスです。寄附後、川西町を訪れて加盟店でその場でご利用いただけるため、現地での消費を通じた地域活性化への貢献が期待されます。

川西町ふるさと納税 取扱ポータルサイト

以下のポータルサイトから川西町への寄附およびお申込みが可能です。

楽天ふるさと納税・ふるさとチョイス・さとふる・ふるなび・Yahoo!ふるさと納税・Amazonふるさと納税・JRE MALL ふるさと納税・JALふるさと納税【新規】・ANAのふるさと納税【新規】

山形県川西町について

川西町は、山形県南部の置賜盆地ほぼ中央に位置する人口約1万3千人の町です。明治時代に英国の女性旅行家イザベラ・バードが訪れ、「アジアのアルカディア（理想郷）」と称した雄大な田園風景と、なだらかな丘陵地を抱える自然豊かな町として知られています。広大な田園を活かした農業が盛んで、県内有数の米どころとして「つや姫」「雪若丸」「はえぬき」など高品質なブランド米を生産。また、清らかな水と良質な米から生まれる地酒や、米沢牛の生産地としても有名です。さらに、約650品種10万本のダリアが咲き誇る日本一の「川西ダリヤ園」、東北最大級の前方後円墳「天神森古墳」を有する国指定史跡「下小松古墳群」など、歴史と文化、食の魅力が凝縮されたまちです。令和7年（2025年）には町誕生70周年を迎え、新たな未来へと歩みを進めています。

※本リリースに掲載の寄附実績は、各ふるさと納税ポータルサイトから当町に寄附取込されたデータの集計値です。

※寄附金額は概数表示のため、合計と各内訳が一致しない場合があります。返礼品の内容・寄附金額は変更となる場合があります。