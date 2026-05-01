創味食品のブランドCM（4/1放送開始）をガウマピクス株式会社代表の山口ヒロキが制作担当-全編生成AIによるCM作品

東京コンテンツインキュベーションセンター

株式会社ツクリエ（本社：東京都千代田区 代表取締役：鈴木英樹 以下、ツクリエ）が東京都から受託運営する東京コンテンツインキュベーションセンター（以下、TCIC）に入居している、ガウマピクス株式会社（本社：東京都中野区)の代表取締役である映画監督・山口ヒロキ氏が2026年4月1日より放送開始となっている株式会社創味食品のブランドCM（BRAND MOVIE「AI」）の制作を担当したことをお知らせいたします。

長年にわたって培った“プロが納得する味づくり” にこだわり続ける創味食品のブランドCMを「生成AI」で制作しました。和洋中、多様な調味料を展開し、幅広い層からの支持を得ている創味食品さんのブランド特性を表現し、CMに登場しその商品を手に取る６人のモデルもまた性別、年齢、国籍、人種も多様なモデルで構成しています。本CMは人物・商品・音楽・音声全てを生成AIで制作したTVCM作品です。



関連情報

創味食品ニュースリリース（BRAND MOVIE「AI」）： https://www.somi.co.jp/news/28300/



スタッフクレジット

企画制作 YOMIKO+ガウマピクス+ Y’s

CD：戸川進之介

PL：宮崎憲一、中川雄介、肥後晶、武田莉久

AI Director：山口ヒロキ

AI Producer：寺嶋 千景

Producer：吉沢大輔、佐藤拓

AI Music Producer：阿部亮介

Colorist：Karol Kaczorowski

Online ED：緑川 和志

Mixer：井筒 康仁

AE：山口崇、三上和馬

【山口氏コメント】

AIでCMを制作する上で一番こだわったのは、「AIで作ったこと」を見せるのではなく、ブランドCMとしてきちんと成立させることでした。 今回は商品、音楽、音声まで含めてフルAIにこだわりましたが、生成したものをそのまま使うのではなく、

生成と調整を重ねながらポストプロダクションで丁寧に仕上げ、最終的には人の手で細部を整えています。

特に人物表現については、各商品のイメージに合うリアルな人物6名を作るために、時間をかけ相当数の生成を重ねました。単に綺麗な人物を出すのではなく、創味食品のCMとして自然に見える存在感や空気感を持たせることを意識しています。

また、シズルカットについても、リアリティを成立させるために試行錯誤を重ねました。AIならではの自由度がある一方で、食の魅力は質感や温度感が重要だと思いますので、その部分は特に意識して詰めています。

生成AIはどうしても新しさや話題性に目が向きがちですが、今回は創味食品というブランドが持っている安心感や信頼感を損なわず、自然に伝わる映像にすることを最優先に心掛けました。



単にAIを使ったという新しさではなく、AIを使った上でブランドの信頼を損なわない広告表現をどこまで成立させられるか、という部分にこだわって制作しました。

⁠【山口ヒロキ プロフィール】

京都府出身。立命館大学映画部第39代部長。19歳で監督した『深夜臓器』でインディーズムービー・フェスティバル グランプリを受賞後、劇場用長編作品『グシャノビンヅメ』が2004年に劇場公開。（モントリオール・ファンタジア国際映画祭受賞、プチョン国際ファンタスティック映画祭などの海外映画祭に正式招待）

実写映画の代表作は『メサイア』シリーズ（原作：高殿円）、『血まみれスケバンチェーンソー』（原作：三家本礼）、『トリノコシティ』（原曲：40mP）など。

生成AI映画『IMPROVEMENT CYCLE-好転周期-』が2024年プチョン国際ファンタスティック映画祭・釜山国際AI映画祭・トリエステSF映画祭などのAI部門に正式招待され、2025年8月にはAI映画『グランマレビト』が劇場公開された。最新AI映画『観測者過多都市』は第4回横浜国際映画祭やショートショート フィルムフェスティバル & アジア2026での上映が決定している。

現在は生成AIを使用した映画・コンサート映像・MV・CMなどの制作を行い、映像制作現場での生成AIの導入方法についても数多くの登壇を行なっている。

【会社概要】

ガウマピクス株式会社は、実写映像の制作に加えて、生成AIによる動画制作を併用し、映画、ドラマ、CM、企業VP、MV、YouTube動画、CGなど、様々なジャンルの動画制作にお応えする映像制作会社です。⁠

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本件に関するお問い合わせ

ガウマピクス株式会社

e-mail：contact@gaumapix.jp⁠

■東京コンテンツインキュベーションセンター（TCIC）とは

TCIC は、コンテンツ関連産業に特化した東京都の創業支援施設です。コンテンツ分野での創業支援、ハンズオン支援を通して、コンテンツ産業の集積地・情報発信地になることを目指し、都内のコンテンツ関連産業の活性化、ひいては日本のコンテンツ産業の振興に貢献してまいります。

https://tcic.metro.tokyo.lg.jp/

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