68年前に中学生が送った手紙をきっかけに、千葉県松戸市とオーストラリアホワイトホース市は姉妹都市提携55周年を迎えました

松戸市1971年に行われた姉妹都市提携の調印式

1971（昭和46）年5月12日に、松戸市とオーストラリア・ホワイトホース市（旧ボックスヒル市）は姉妹都市提携をしました。以降、教育・文化など幅広い分野で市民同士の交流を深めてきました。

▼姉妹都市締結のきっかけは、松戸市の中学生が大使館に送った手紙でした

1958（昭和33）年、松戸市立第五中学校の生徒だった小林武子（こばやしたけこ）さんが「ユーカリの種をください」とオーストラリア大使館へ送った一通の手紙から始まりました。オーストラリア大使はこころよく応じてくださり、小林さんはユーカリの種を松戸市立第五中学校に植えました。

松戸市立第五中学校でユーカリの木と映る小林さん（左：昭和33年、右：令和8年）

その後1960（昭和35）年に、オーストラリア大使は、成長したユーカリの視察で同校を訪問しています。これらのユーカリの植樹活動を通じた交流がきっかけとなり、当時の松本清市長が、オーストラリア・ホワイトホース市（旧ボックスヒル市）の緑豊かな街並みに感銘を受けて、1971（昭和46）年5月12日に姉妹都市を提携しました。

▼松戸市とホワイトホース市では、姉妹都市提携55周年を記念して様々な事業を開催

第21回グリーン・ツリー・デー（樹の日）と両市長のオンライン会談

1960年、松戸市立第五中学校を訪れたオーストラリア大使と小林さん

提携記念日である5月12日に、植樹式と両市長オンライン会談を松戸市内の小学校で実施します。オンライン会談では、児童による合唱や、松戸市からホワイトホース市へ贈る絵も紹介。当日の様子は、後日、松戸市ホームページで公開します。

過去の植樹

〈松戸市からホワイトホース市へ贈る『漆絵「夜桜（よざくら）」』〉

作者：漆芸家・武田 司（たけだつかさ。松戸市在住）

大きさ：273ｍｍ×242mm（色紙）

ホワイトホース市・松戸市、それぞれの場所で樹木は育っています。場所は違っても、仰ぎ見る月はひとつであり、両市の思いもひとつであるという作品です。

英語で学ぼう！始まったきっかけから現在まで、姉妹都市の歴史

漆絵「夜桜」

（公財）松戸市国際交流協会の国際交流員ダウド・マイケル氏（オーストラリア出身）による講座。姉妹都市の歴史、提携のきっかけ、両市の協力で行われている事業などを英語でご紹介（英検3級レベル）。これからの交流について、参加者同士が英語や日本語でグループディスカッションする時間もご用意しています。

日時:令和８年５月９日（土）1１時３０分～１３時３０分

会場：松戸市国際友好ルーム（松戸市松戸１３０７-１松戸ビルヂング4階松戸市文化ホール内）

費用：無料

定員：先着30人（要申込）

申し込み：（公財）松戸市国際交流協会 電話047-711-9511

松戸観光物産展「いいね！まつど。」オーストラリア特集

毎月第3土曜日に開催している松戸のいいものを集めた物産展「いいね！まつど。」。5月はオーストラリアをテーマに開催！同国にちなんだ商品や体験、キッチンカー、展示などを行います。

日時：令和８年５月１６日（土）1１時～16時

会場：キテミテマツド前プラザ広場（松戸市松戸1307-1）

松戸市役所本館前の花壇を「姉妹都市提携55周年記念」デザインに！

松戸市役所本館前の花壇を「５５」と「コアラ」をデザインしています。

期間：令和8年６月６日（土）まで

ホワイトホース市と絵本を送りあう交流を始めます

「コアラ」のデザイン「55」のデザイン

就学前、低学年向けに親子で楽しめる絵本などを毎年５冊ずつ送りあいます。図書館での貸し出しを通して姉妹都市を身近に感じる機会を作ります。

展示・貸出場所：

・松戸市（ホワイトホース市から届いた図書）

東松戸地域館 ※5月1日（金）から展示。

貸出は6月2日（火）から

・ホワイトホース市（松戸市から届いた図書）

ホワイトホース松戸図書館（アーツセンター内）

▼松戸市公式ホームページ 「姉妹都市提携５５周年」特設ページを開設

ホワイトホース松戸図書館（アーツセンター内）

ホワイトホース市長、交流のきっかけとなった小林武子さん、青少年姉妹都市派遣生へのインタビューや、ホワイトホース市ガールスカウトからのお祝いのコメント、記念事業の詳細を掲載しています。

松戸市公式ホームページ 「姉妹都市提携５５周年」特設ページ

https://www.city.matsudo.chiba.jp/InternationalPortal/en/sistercityWhitehorse/AnniversaryEvents/55th.html

ホワイトホース市公式ホームページ「Sister city 55years of friendship with Matsudo」

https://www.creativewhitehorse.vic.gov.au/whats-on/sister-city-55-years-friendship-matsudo

本件に関するお問い合わせ先

松戸市 文化スポーツ部 国際推進課

所在地：松戸市小根本7-8京葉ガスF松戸第2ビル5階

TEL：047-710-2725 FAX：047-363-2653