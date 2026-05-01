【6/13開催】世界難民の日 特別企画映画上映会『僕の帰る場所』＆藤元明緒監督とのアフタートーク

特定非営利活動法人 難民支援協会

認定NPO法人難民支援協会（JAR、東京都千代田区）は、6月20日の「世界難民の日」に合わせ、日本とミャンマーの合作映画『僕の帰る場所』の上映会＆＆公開中の『ロストランド』で高い評価を集めている藤元明緒監督を交えたアフタートークイベントを開催します。

映画『僕の帰る場所』について

本作は、ある在日ミャンマー人家族に起きた実話をもとにした切なくも心温まる物語です。慣れない日本の地で懸命に暮らす四人の家族。しかし、ある日突然、家族の日常は引き裂かれてしまいます。かれらはどうなるのか。厳しい現実の中にも、家族の愛が描かれます。出演者は実際に日本で暮らすミャンマールーツの方々。本当の兄弟が演じるからこそ生み出せた、ドキュメンタリーと錯覚するほどの圧倒的なリアリティある作品です。

また、2026年4月24日に公開された藤元明緒監督の最新作、ロヒンギャ難民をテーマにした『ロストランド』は、現在、国内外から注目を集めています。藤元監督の作品に共通しているのは、国家や制度の狭間で生きる人々に寄り添い、当事者ルーツの方々と共に制作を積み上げていく真摯な姿勢です。難民を「悲惨で可哀想な存在」として遠ざけるのではなく、尊厳を持つ一人の人間として描くその眼差しが、当事者の苦悩を観客に身体で感じさせ、激しく心を揺さぶります。

開催の背景：日本とミャンマーのつながり、「難民認定」されない現実

日本の難民受け入れの歴史や現状を考えるうえで、ミャンマーは外せない存在です。2025年末時点で約18万人のミャンマー出身者が日本で暮らしており（国籍別8位）、その多くがミャンマーの不安定な情勢と無関係ではありません。

ミャンマーは、長らく軍政下にあり、民主化を求める人々との衝突が続きました。2011年に民政移管が実現しましたが、2021年に起きた国軍のクーデターにより、再び軍が政権を握っています。市民への武力での弾圧など、難民を生みだす迫害や暴力が続き、多くの人々が命を落とし、国外への避難を余儀なくされました。その影響は今も続いています。

しかしながら、ミャンマー出身者が日本で難民申請をしても認められるのはごく一部という厳しい現実があります。日本社会においてかれらは身近な存在でありながら、その背景にある困難への関心は十分とは言えません。

映画『僕の帰る場所』は、統計上の「難民」ではなく、私たちと同じように悩み、愛し、生きる「家族」の姿を描いています。本作品やイベントを通じて、日本に暮らす難民についての現状や社会の課題を考えるきっかけを提供したいと考えています。

藤元明緒監督とのアフタートーク

映画制作の裏話や、日本の難民事情について語ります。『ロストランド』についても伺う予定です。 映画という入口を通じ、これまで知らなかった方や、「難民」「外国人」をめぐるニュースや情報に疑問や違和感を感じる方にも、難民について知っていただける時間とします。

イベント概要

日時 2026年6月13日（土）13：30～16：00（受付開始13：00）

※映画上映（98分）、アフタートーク（35分）

会場 Morc阿佐ヶ谷（東京都杉並区阿佐谷北2-12-19）

参加費 2,000円

定員 60名程度（先着順 / 要申込）

主催 認定NPO法人 難民支援協会（JAR）

協力 藤元組、Morc阿佐ヶ谷

▶詳細・お申込み

https://www.refugee.or.jp/report/event/2026/04/202606wrd_movie_and_talk/

本件、ぜひ事前告知掲載およびご取材をお願いします。

＜認定NPO法人 難民支援協会（JAR）について＞

1999年設立。「難民の尊厳と安心が守られ、ともに暮らせる社会へ」をビジョンに活動する。日本に逃れてきた難民を対象に、難民申請の手続きや、来日直後の生活（衣食住や医療）、企業での就労、地域との関係づくりの支援を行う。政策提言や広報活動にも力を入れている。年間の来訪相談者数は約1,000人（約80か国）、相談件数は1万件以上（2024年度実績）。 国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）のパートナー。https://www.refugee.or.jp

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本件に関するお問い合わせ先：

認定NPO法人 難民支援協会 広報部 田中

info@refugee.or.jp tel: 03-5379-6001