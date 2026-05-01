「資源を捨てない観戦文化」を実現へ！鹿島アントラーズ、「はがせるカップ」をメルカリスタジアムに導入開始

株式会社鹿島アントラーズFC

鹿島アントラーズは、5月3日（日・祝）に行われる明治安田Ｊ１百年構想リーグ 地域リーグラウンド EAST 第14節 FC町田ゼルビア戦より、スタジアムグルメを提供する一部店舗において、食品用紙容器「はがせるカップ」（※）の導入を開始いたします。

本取り組みは、メルカリスタジアムから排出される廃棄物の再資源化を促進を目的とし、2025年11月に策定したサステナビリティ方針の重要テーマである「資源循環」および「持続可能な調達」を実現するための具体的な取り組みのひとつとなります。ファン・サポーターの皆様とともに、「捨てればゴミ、分ければ資源」という意識をスタジアムの新しいスタンダードとして浸透させていくことを目指します。

導入背景と「はがせるカップ」の水平リサイクルの仕組み

これまでメルカリスタジアムでは、飲料用紙コップの洗浄・回収に加え、今シーズンからゴミ分別の刷新や食べ残しの回収など、資源循環の取り組みを加速させてきました。しかし、スタジアムグルメで使用される容器は、食後の油汚れや水分が残ることで再資源化が難しく、多くが「燃えるゴミ」として処理されるという課題がありました。

この課題に対し、鹿島アントラーズはクラブパートナーである東洋製罐グループホールディングス株式会社と連携。使用後に内側の汚れを防ぐフィルムごと剥がすことで、残った紙容器を「再生資源」として回収・循環させる「はがせるカップ」を採用しました。



今回導入する「はがせるカップ」は、紙の内側にフィルムを貼り合わせる構造により、食べ物が紙に直接触れることを防ぎます。食後はフィルムを剥がすだけで、紙が清潔な状態に保たれるため、剥がした後の紙は再び容器の原料などへ戻す水平リサイクルが可能となります。

導入概要

■導入開始日

2026年5月3日（日・祝）明治安田Ｊ１百年構想リーグ 地域リーグラウンド EAST 第14節 FC町田ゼルビア戦



■対象店舗

メルカリスタジアム場内外 スタジアムグルメ提供店舗の一部



■対象メニュー

対象店舗で提供される食事メニュー容器

ゴミ分別を10区分化へアップデート

「はがせるカップ」の導入により、場内コンコースを含むすべての回収ポイントにおける分別を、これまでの9区分(https://www.antlers.co.jp/blogs/news/260213wb93ip?_pos=2&_sid=a5eabe418&_ss=r)から、新たに「はがせるカップ」を加えた10区分となります。

鹿島アントラーズは今後、「はがせるカップ」の導入店舗を順次拡大し、スタジアム内すべての飲食店舗への普及を目指します。そして、グルメ容器の再資源化を具現化することで、スタジアムにおける資源循環をさらに一歩進めてまいります。



※「はがせるカップ」は、東洋製罐グループが販売する食品用紙容器「FF（Film Forming）カップ」の当クラブ独自の呼称です。

アントラーズのサステナビリティ :https://www.antlers.co.jp/pages/sustainability

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=91ytdoXbxFo ]

公式YouTubeチャンネル「トコトンアントンTV」では、2/21に実施した本マッチとのコラボレーション動画を配信しました。アントラーズ公式マスコットのアントンの日常を通じて、子どもから大人まで、サステナビリティについて楽しく、分かりやすく学べる内容となっています。