Lステップの流入経路分析で位置情報が取得可能に！「来場者限定」キャンペーンなど、活用の場が広がります

株式会社Maneql

株式会社Maneql(マネクル)(本社：大阪府堺市／代表取締役社長：田窪 洋士)は、2026年4月1日に、LINEマーケティングツール『Lステップ』において、流入経路分析機能のアップグレードにより、位置情報を用いた分析が可能となったことをお知らせします。

Lステップの「流入経路分析機能」は、LINE公式アカウントの友だち追加がどこから行われたかを特定できる機能です。

友だち登録用のQRコードを複数作成し、使い分けることで、HPやYouTube、Instagram、店舗など、様々な経路からの友だち追加を追跡し、分析することが可能になります。

今回追加された位置情報取得によって、「どこから友だち登録されたのか？」という情報だけでなく、「その場に実際に来たか？」がわかるようになりました。

来店時のポイント付与、イベント会場での参加者限定特典など、実際に来た人だけを対象にしたい場合に特に有用な機能となっております。

ぜひご活用ください。

実際の設定画面

■流入経路分析機能の特徴

1.カスタマイズ可能な経路設定

経路は自由に作成・登録できます。

2.専用QRコードの発行

各経路に対して固有のQRコードが発行されます。

3.アクション設定との連携

友だち追加時にタグ付けやシナリオ配信などのアクションを自動化できます。

■位置情報特定を絡めた活用例

・飲食店・カフェ

来店ポイントカードとしてQRを設置。店舗から半径50m以内でのみ読み取り有効にすれば、SNSで拡散された画像での不正加算を防止できます。

・セミナー、イベント

会場受付にQRを設置。会場範囲内でのみ読み取り有効に設定し、来場者への出席自動記録＋参加者限定プレゼントの配布を同時に自動化。

・複数店舗、チェーン展開

各店舗ごとにQRコードと有効範囲を設定。「その店に実際に来た人」をタグ管理でき、店舗別の来客分析・ドミナント戦略に直結するデータが蓄積されます。

・スタンプラリー、周遊企画

観光地や商店街の複数スポットそれぞれに位置情報連動QRを配置。現地でしか押せないスタンプとしてゲーム化し、体験価値と周遊距離を最大化。

■Lステップについて

「Lステップ」はLINEのビジネス用アカウントであるLINE公式アカウントを機能拡張するマーケティングツールです。ステップ配信、セグメント配信、回答フォーム、友だち情報の管理といった、個人事業主や中小企業、店舗ビジネスの集客・マーケティングを支援する機能を提供します。

【Lステップ詳細サイト】

https://linestep.jp/lp/01/

【LステップPlus+詳細サイト】

https://linestep.jp/lp/lstep-plus/

■株式会社Maneqlについて

株式会社Maneql（マネクル）は、「カスタマーサクセスを全ての人へ」をビジョンに掲げ、LINEを活用したマーケティングツールの開発と提供を行い、企業の成長を支援しています。代表的な製品にはLINE公式アカウントに特化したマーケティングツール「Lステップ」があり、中小企業や個人事業主のマーケティング活動をサポートしています。今後も、ユーザーの声をリアルタイムに反映し、顧客の成功体験にフォーカスした製品開発を行ってまいります。

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■会社概要

会社名 ： 株式会社Maneql

所在地 ： 〒591-8023 大阪府堺市北区中百舌鳥町5丁764-2 中百舌鳥ビル3F

代表者 ： 代表取締役社長 田窪 洋士

事業内容：

・LINE公式アカウント拡張ツール「Lステップ」を開発・販売

URL ： https://maneql.co.jp/