ドローン物流の社団法人がアパレルに参入。秩父発「＆WORLD」2026年5月1日からECサイトで販売開始

一般社団法人ちちぶ結いまち

ドローン物流などの先端技術で地域振興に取り組む一般社団法人ちちぶ結いまち（埼玉県秩父市／代表理事：深田雅之）は、2026年5月1日（金）、新アパレルブランド「＆WORLD（アンドワールド）」を公式ECサイト https://c-yuimachi.designstore.jp/ (https://c-yuimachi.designstore.jp/)にて発売します。売上の一部を秩父の地域課題解決に還元する“着る地域貢献”モデル。先端技術団体がアパレル事業に参入する、国内でも希有な事例となります。

＜代表理事コメント＞ 「飲食『安堵屋』、アパレル『＆WORLD』、そして先端技術による地域支援――。3つの事業を『地域に安堵を。世界に安堵を。』という一つのビジョンで束ね、秩父から世界に通用する事業へと育てていきます。」 （一般社団法人ちちぶ結いまち 代表理事 深田 雅之）

＆WORLDは、スローガン「地域に安堵を。世界に安堵を。」のもと、Tシャツ・スウェット・パーカー・小物類の3カテゴリーで第一弾ラインアップを展開。ブランド名は「安堵（＆）」と「世界（WORLD）」を掛け合わせた造語で、装いを通じて世界中へ「安堵」を広げていくことを存在意義としています。

&WORLDロゴデザイン

■ちちぶ結いまち公式YouTubeチャンネル「＆WORLD」ティザー動画：https://youtu.be/_WIvF8PJkB8?si=E-yWDXGBME1Aheoy (https://youtu.be/_WIvF8PJkB8?si=E-yWDXGBME1Aheoy)

【なぜ今、“着る地域貢献”なのか ― 地方創生の新モデル】

地方発ブランドの潮流は、ふるさと納税や土産物、観光消費といった「点」の接点から、日常のワードローブに入り込む「線」の接点へと移りつつあります。サステナブル消費・ストーリー消費に前向きな価値志向層の拡大を背景に、「地域の物語を、日々纏う」ブランドの存在感が国内外で増しています。

一方、ドローン物流やデジタル人材育成など先端技術による地域課題解決を本業とする団体が、自らアパレルブランドを立ち上げる事例は、国内でも希有です。「＆WORLD」は、その先駆的な取り組みとして位置付けられます。

ちちぶ結いまちは2024年2月の設立以来2年、秩父地域にてロボティクス・AI・ビッグデータ等の先端技術の社会実装支援を担ってきました。加えて2026年1月には、ドローンポートを併設した地域課題解決型飲食店「安堵屋」（道の駅大滝温泉店）を開業し、食を通じた地域還元モデルを既に社会実装しています。「＆WORLD」は、その第3弾にして、初のプロダクトブランドです。技術×食×装いの3領域で「地域と世界」を結ぶ事業構造を構築し、新しい地方創生のモデルを提示します。

ブランドコンセプトは 「地域に安堵を。世界に安堵を。」。「安堵」は、日本では鎌倉時代以降、主君が武士に所領の支配を保証する文書「安堵状」として制度化された言葉。暮らしの基盤が守られることで得られる深い安心を指します。安全・安心の先に人が心からたどり着く感情こそが「安堵」――私たちはこれを、まちづくりの本質的テーマと位置付けています。

■“着る地域貢献”モデル ― ＆WORLDの最大の特徴は、プロダクトそのものが地域課題解決の原資となる“売上還元型（クロスサブシディ型）”のビジネスモデルにあります。売上の一部は、ちちぶ結いまちが推進する先端技術による地域課題解決の取り組みへ還元します。一枚のTシャツが、秩父の次世代物流やデジタル人材育成の原資となる。先端技術のバックボーンを持つ法人が運営するからこそ成立する、アパレルと社会実装の直結モデルです。

「食」と「装い」の両輪 ― ちちぶ結いまちが運営する飲食店「安堵屋」は、道の駅大滝温泉店に2026年1月に開業し、ドローンポートを併設した地域物流の中継拠点としても機能する地域課題解決型飲食店です。食を通じて「地域に」安堵を届ける安堵屋と、装いを通じて「世界に」安堵を広げる＆WORLD。両者は“安堵のまちづくり”を地域と世界の両側から支える両輪として、連動した事業展開を進めてまいります。

安堵屋公式ホームページ：https://www.andoya.c-yuimachi.com/

【ブランドの特徴】

1. 売上が地域を支える“直結型”社会還元モデル

ちちぶ結いまちは、2024年2月の設立以来2年、ドローン・AI・ビッグデータ等の先端技術による地域課題解決を本業としています。＆WORLDの売上の一部は、これら地域課題解決の取り組みに還元。飲食「安堵屋」、アパレル「＆WORLD」、先端技術による地域支援の3事業を束ねる運営体制が、“着ることが、そのまま秩父の未来支援につながる”ユニークな還元モデルを実現します。

2. 「世界で戦う」意思を宿したブランドロゴ

＆WORLDのブランドロゴは、高級感を強くイメージして制作されました。秩父発の地域ブランドでありながら、世界のマーケットで戦えるブランドへ――その意思を、シンボルそのものに込めています。地域ブランドが陥りがちな“土産物”イメージから意識的に距離を取り、プロダクトの第一印象から“グローバルで勝負するブランド”であることを伝えるロゴ設計。将来的には英語表記・グローバル決済への対応も視野に、海外展開を見据えています。

3. 意匠モチーフに頼らない、思想起点のブランド設計

地域モチーフを意匠の前面に押し出す従来の“観光物販型”ブランドと一線を画し、＆WORLDは「安堵」という普遍的な感情そのものをブランドの軸に据えています。地域性を露骨に描写せずとも、ブランドの原点には秩父の文化と精神性が息づく――この思想起点の設計が、国境を越えた生活者への到達力を担保します。想定ターゲットは、地域や作り手の物語に共感する価値志向層、秩父を訪れる国内外の観光客、ストーリー消費・社会貢献消費に前向きな20～40代です。

【第一弾ラインナップの一部を紹介します】

上記以外にも、iPhoneケースやタオル、キーホルダー等の小物類をラインナップしています。

今後、シーズンごとに新作を追加しながら、アウターやコラボレーションアイテムへと拡張してまいります。

●販売概要

・ブランド名 ：＆WORLD（アンドワールド）

・ブランドコンセプト ：地域に安堵を。世界に安堵を。

・運営主体 ：一般社団法人ちちぶ結いまち

・販売開始日 ：2026年5月1日

・販売サイト ：公式ECサイト https://c-yuimachi.designstore.jp/

・取扱カテゴリー：Tシャツ／スウェット・パーカー／小物

・価格帯 ：Tシャツ 6,050円（税込）／スウェット 8,250円（税込）/パーカー10,780円（税込）など

・想定ターゲット：地域の物語に共感する価値志向層／秩父を訪れる国内外の観光客／ストーリー消費・社会貢献消費に前向きな20～40代

・着用シーン ：日常のカジュアル、週末のドライブ・観光、アウトドア寄りのアクティビティ



