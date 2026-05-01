『アナと雪の女王』をフィーチャー！「ディズニー・オン・クラシック ～まほうの夜の音楽会 2026」9～12月全国ツアー開催決定！

ハーモニージャパン株式会社

ディズニー・アニメーションや映画、テーマパークの音楽を、オーケストラとニューヨークで活躍するヴォーカリストの生演奏でお贈りする、日本最大規模のオーケストラ・コンサート・ツアー「ディズニー・オン・クラシック ～まほうの夜の音楽会」。

24回目の開催となる今年のメインプログラムは、『アナと雪の女王』！

全国ツアーのチケット最速先行予約（先着）は、5/8（金）正午～受付スタート！

ディズニー・オン・クラシック ～まほうの夜の音楽会 2026

9/11（金）～ 12/27（日）全国30都市51公演を開催！

▶︎オフィシャルサイト(https://www.harmonyjapan.com/doc2026/)

＜Club Harmony 最速先行予約（先着）＞

★受付期間：5/8（金）正午 ～ 5/15（金）23:59

★受付席種：S席、SS席、2階SS席

★最速先行特典：1階席保証（S、SS席）

※S席、SS席、2階SS席以外の席種の受付はございません。

※2階SS席は、9/20（日）～21（月・祝）・12/18（金）～20（日）フェスティバルホール、

12/9（水）サントリーホールのみの席種となります。

▶︎ご予約はこちら(https://l-tike.com/clubharmony/)

※予約のお申込みには、Club Harmonyの会員登録が必要です。（登録・年会費無料）

テーマは、「Let It Go ～扉をひらけ」

世界初・日本オリジナルのディズニー・ライブエンターテイメントとして、2002年に生まれた「ディズニー・オン・クラシック」には、毎年テーマがあります。ディズニー作品で描かれている“愛”“優しさ”“夢” “冒険”といった７つの善きこと、そして“音楽によって優しい世の中になってほしい”というプロデューサーの願いが込められています。

今年のテーマは、「Let It Go ～扉をひらけ」。

自分を解き放つ強さと、ありのままの自分を受け入れる勇気。ときに立ち止まりながらも、その一歩が扉の向こうに広がる未来へとつながっていく。その想いに寄り添うような、ディズニーの物語と音楽をお届けします。

「ディズニー・オン・クラシック ～まほうの夜の音楽会」では2016年ツアー以来10年ぶりのフィーチャーとなる『アナと雪の女王』、そして『アラジン』『モアナと伝説の海2』『ミラベルと魔法だらけの家』『ターザン』『ライオン・キング2 シンバズ・プライド』など、音楽・映像・照明が織りなすディズニーの世界にご期待ください！

ツアースケジュール

グッズ付きチケット

※公演スケジュールは、追加・変更になる場合がございます。ご予約の前にオフィシャルサイトから最新情報をご確認ください。

今年は、グッズ付きチケット限定デザインのTシャツと、コンサートの予習や振り返りで何度でも読みたくなる永久保存版のパンフレットをチケットと一緒にご予約いただけます。全国ツアー開幕前に、いち早くご自宅に届くほか、ご購入者様全員に《オリジナル・ピンバッジ（非売品）》をプレゼント！

この機会をお見逃しなく！

出演者

＜指揮＞ リチャード・カーシー

指揮者、編曲家、ピアニスト、俳優、作詞家として活躍。ミュージカル『オペラ座の怪人』のブロードウェイ公演および全米ツアーをはじめ、ブロードウェイ・リバイバル版ミュージカル『Mr.レディ Mr.マダム』全米ツアー、ミュージカル『大草原の小さな家』全米ツアーなど、数多くの作品に音楽監督・指揮者として携わる。ミルウォーキーのスカイライト・オペラ・シアターでは、長年にわたり芸術監督および首席指揮者を務め、ワールドプレミアを含む60以上の公演でタクトを振った。また、アメリカ国内にとどまらず、ペルー、ギリシャなど25を超える国で、ピアニストや指揮者としてその活動の場を広げている。

ファンの皆さまへ

2026年のツアーで再び日本に戻れることを、心からうれしく思います！

昨年は健康上の都合により、ツアーのほとんどに参加することができませんでしたが、

現在は完全に回復したことをご報告でき、喜びでいっぱいです。

温かい励ましのメッセージやお手紙を送ってくださった皆さま、

本当にありがとうございました。

皆さまの言葉が大きな支えとなり、強く前向きな気持ちでいられる力を与えてくれました。

今年は気持ちを新たに、感謝と愛を込めて、

コンサートとご来場される皆さまに向き合いたいと思っています。

素晴らしいオーケストラ・ジャパンの演奏家たちと再び音楽を奏でられること、

そして全国のファンの皆さまにお会いできることを心より楽しみにしています！

＜ヴォーカリスト＞

オーディションで選ばれた、外国人ヴォーカリストが来日！ニューヨークのミュージカルシーンで活躍する彼らの、一流の歌やダンスパフォーマンスで、華やかなステージに！

※写真は過去に出演したヴォーカリストです。今回来日するメンバーは、後日オフィシャルサイトで発表いたします。

＜管弦楽＞ THE ORCHESTRA JAPAN ／ オーケストラ・ジャパン

「ディズニー・オン・クラシック ～春の音楽祭 2015」にてデビュー。

以来「ディズニー・オン・クラシック」に出演し続け、物語への没入感を誘う演奏は全国各地で好評を博す。2025年5月にデビュー10周年を迎え、ジャンルや既存のオーケストラの在り方にとらわれず、心の琴線に触れるような音楽をひたむきに追求しつづけるオーケストラとして、今後更なる飛躍が期待されている。

＜ナビゲーター＞ ささきフランチェスコ

2008年より「ディズニー・オン・クラシック ～まほうの夜の音楽会」の案内役を務める。

ラジオのDJをはじめ、CMやTV、沖縄国際映画祭や愛知万博、美術館展示のナレーションなど、幅広く活躍。2011年の東日本大震災発生以降、【Remember TOHOKU Network -鷹山会-】を立ち上げ、被災した地域への支援活動を続けている。

公演概要

ディズニー・オン・クラシック ～まほうの夜の音楽会 2026

9/11（金）～ 12/27（日）全国30都市51公演

▶︎オフィシャルサイト(https://www.harmonyjapan.com/doc2026/)

主管：Disney Concerts

特別協賛：株式会社ジェーシービー

後援：ユニバーサル ミュージック合同会社／アメリカ大使館

協力：月刊「ディズニーファン」

制作：Harmony JAPAN

公演時間：約2時間30分（休憩含む）

※小学生未満のお子様はご入場いただけません。

※出演者・プログラムは予告なく変更になる場合があります。尚、変更に伴う払い戻しはいたしません。

※公演中止など、主催者がやむを得ないと判断する場合以外での払戻しはいたしません。

※公演スケジュールは、追加・変更になる場合がございます。ご予約の前にオフィシャルサイトから最新情報をご確認ください。

Presentation licensed by Disney Concerts. (C)Disney

TARZAN(R) Owned by Edgar Rice Burroughs, Inc. and Used by Permission.

■ディズニー・オン・クラシック 公式X (https://x.com/onclassicdisney?s=21&t=vH-nBHQYYuDTX1VVnSjuuA)：＠onClassicDisney

■ハーモニージャパン 公式Instagram(https://www.instagram.com/harmony_japan?igsh=MWZtdjJpczlqYTFzYw%3D%3D&utm_source=qr)：@harmony_japan

■お問合せ：ハーモニージャパン／Disney on CLASSIC公演事務局(https://www.harmonyjapan.com/contact)

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