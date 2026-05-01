ノルウェー発の遠隔授業機器メーカーが最大の教育展示会EDIXに初出展

Neatframe株式会社

5月1日、ノルウェーに本社を置き、遠隔コミュニケーション機器を提供するNeat（ニート）は、2026年5月13日（水）から15日（金）まで東京ビッグサイトで開催される日本最大級の教育分野の展示会に初出展することを発表します。この会期中、遠隔授業に先進的に取り組む自治体の教育関係者を招き、現場の課題や取り組みについて意見交換を行う交流会、ゲストスピーカーによる特別講演も開催します。

開催概要

日時：2026年5月13日（水）～15日（金）

会場：東京ビッグサイト東展示棟

ブース番号：10-51

社会的背景

日本では少子高齢化に伴い教員数が減少傾向にあり、地域による教育機会の格差が課題となっています。

また、

・外国籍児童生徒への日本語教育

・不登校生徒への学習機会の確保

・理数系人材の育成

・個別最適化された学びの推進

など、教育現場では多様な対応が求められています。

こうした中、遠隔授業は地域間の教育格差を補完する手段として注目されており、政府も「N-E.X.T.ハイスクール構想」や「DXハイスクール」などを通じて導入支援を進めています。

取り組みの経緯

同社は、遠隔授業設備の紹介を通じて全国の自治体を訪問する中で、現場の課題に直面してきました。自治体の担当者が遠隔授業に関する情報収集に苦労している状況や、機器を導入したものの、用途に合わない選定により、想定していた遠隔授業が実施できていないケースが見られました。例えば、音声や映像の品質が授業に適さず、双方向のやり取りが難しいなど、機器選定の段階でのミスマッチが運用上の支障につながる事例が複数確認されています。こうした状況から、遠隔授業の成果には、機器の性能だけでなく、教育現場に適した機器選定や運用設計が重要であることが分かってきました。

同社は、これらの課題に対し、自治体同士が実践的な知見を共有できる場の必要性を感じ、遠隔授業を先導的に進めている自治体の事例を共有する機会として、今回の出展および交流会の開催に至りました。

展示内容

受信・配信の双方に対応した遠隔授業システム

遠隔地間のグループワークを支援するシステム

全国の遠隔授業配信センターへの導入実績を多く持つシステム

遠隔授業の実施環境を体験できる展示を行います。

特別講演

教育・研究・行政の各分野から登壇者を招き、遠隔コミュニケーションの現状や課題について紹介します。

・海洋研究開発機構（JAMSTEC）関係者

・教育支援団体（カタリバ）関係者

・都道府県 遠隔授業関係者

ほか

Neatについて

Neat は、北欧ノルウェーで生まれたビデオ会議ソリューションブランドで、「人と人の遠隔コミュニケーションをシンプルに実現する」ことをミッションとして掲げ2019年に創立。国内各地・教育機関において、遠隔・ハイブリッド型教育環境の構築支援実績を背景に、文科省認定の学校DX戦略アドバイザー事業のサポート事業者として登録されており、N-E.X.T.ハイスクール遠隔教育インフラ構築窓口を設けています。