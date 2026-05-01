「はるまきごはん」×GiGOキャンペーン開催のお知らせ

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、GiGOグループのお店において、2026年5月16日(土)より、「はるまきごはん」とコラボレーションした、「はるまきごはん」×GiGOキャンペーンを開催いたします。

開催概要

■開催期間：2026年5月16日(土)～6月14日(日)

■開催店舗：全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」

※対象店舗は特設HPをご確認ください。

■開催内容：

・GiGOグループのお店限定景品の登場

・マストバイキャンペーン

・メルティさんグリーティングツアー

GiGOグループのお店限定景品

キャンペーンに合わせて、GiGOグループのお店限定景品が登場いたします。

■2026年5月16日(土)より順次登場予定

▲メルティさんミニぬいぐるみ(全3種)

※数量限定。なくなり次第、終了となります。

※対象店舗は特設HPをご確認ください。

※画像・イラストはすべてイメージです。

また、こちらの限定景品は上海のGiGO店舗でも展開を予定しております。

展開日及び展開店舗などの詳細は、中国SNS「小紅書」公式アカウント「GiGO中国」にてお知らせいたします。

マストバイキャンペーン

■対象店舗：全国のGiGOグループのお店、GiGO ONLINE CRANE

※対象店舗は特設HPをご確認ください。

■キャンペーン内容

対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円(※1.GiGO ONLINE CRANEは有償500SP)投入で、「楽曲DLカード」をランダムで1つ進呈いたします。

※1.詳細はGiGO ONLINE CRANEの「お知らせ」をご確認ください。

※楽曲は「メルティランドナイトメア(Acoustic Arrange from ぽかぽかの音楽隊)」1種のみです。

※ノベルティの絵柄はお選びいただけません。

※数量限定。なくなり次第、終了となります。

※画像・イラストはすべてイメージです。

メルティさんグリーティングツアー

キャンペーン開催を記念して、メルティさんグリーティングツアーイベントを開催いたします。

全国のGiGOグループ4店舗にメルティさんが登場いたします。

■実施店舗・日程

・2026年5月16日(土)・17日(日)

GiGOココノススキノ

・2026年5月30日(土)・31日(日)

GiGO総本店

・2026年6月6日(土)・7日(日)

GiGO福岡天神

・2026年6月13日(土)・14日(日)

GiGO大阪道頓堀本店

登場時間につきましては、各店舗の公式Xにて順次お知らせをいたします。

※天候等の事情により、予告なく中止となる場合がございます。

著作権表記

(C)HarumakiGohan

(C)GENDA GiGO Entertainment

キャンペーン公式HP

https://campaign.gendagigo.jp/2605/harumakigohan/