「はるまきごはん」×GiGOキャンペーン開催のお知らせ
株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、GiGOグループのお店において、2026年5月16日(土)より、「はるまきごはん」とコラボレーションした、「はるまきごはん」×GiGOキャンペーンを開催いたします。
開催概要
■開催期間：2026年5月16日(土)～6月14日(日)
■開催店舗：全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」
※対象店舗は特設HPをご確認ください。
■開催内容：
・GiGOグループのお店限定景品の登場
・マストバイキャンペーン
・メルティさんグリーティングツアー
GiGOグループのお店限定景品
キャンペーンに合わせて、GiGOグループのお店限定景品が登場いたします。
■2026年5月16日(土)より順次登場予定
▲メルティさんミニぬいぐるみ(全3種)
※数量限定。なくなり次第、終了となります。
※対象店舗は特設HPをご確認ください。
※画像・イラストはすべてイメージです。
また、こちらの限定景品は上海のGiGO店舗でも展開を予定しております。
展開日及び展開店舗などの詳細は、中国SNS「小紅書」公式アカウント「GiGO中国」にてお知らせいたします。
マストバイキャンペーン
■対象店舗：全国のGiGOグループのお店、GiGO ONLINE CRANE
※対象店舗は特設HPをご確認ください。
■キャンペーン内容
対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円(※1.GiGO ONLINE CRANEは有償500SP)投入で、「楽曲DLカード」をランダムで1つ進呈いたします。
※1.詳細はGiGO ONLINE CRANEの「お知らせ」をご確認ください。
※楽曲は「メルティランドナイトメア(Acoustic Arrange from ぽかぽかの音楽隊)」1種のみです。
※ノベルティの絵柄はお選びいただけません。
※数量限定。なくなり次第、終了となります。
※画像・イラストはすべてイメージです。
メルティさんグリーティングツアー
キャンペーン開催を記念して、メルティさんグリーティングツアーイベントを開催いたします。
全国のGiGOグループ4店舗にメルティさんが登場いたします。
■実施店舗・日程
・2026年5月16日(土)・17日(日)
GiGOココノススキノ
・2026年5月30日(土)・31日(日)
GiGO総本店
・2026年6月6日(土)・7日(日)
GiGO福岡天神
・2026年6月13日(土)・14日(日)
GiGO大阪道頓堀本店
登場時間につきましては、各店舗の公式Xにて順次お知らせをいたします。
※天候等の事情により、予告なく中止となる場合がございます。
著作権表記
(C)HarumakiGohan
(C)GENDA GiGO Entertainment
キャンペーン公式HP
https://campaign.gendagigo.jp/2605/harumakigohan/