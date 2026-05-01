「はるまきごはん」×GiGOキャンペーン開催のお知らせ

写真拡大 (全4枚)

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、GiGOグループのお店において、2026年5月16日(土)より、「はるまきごはん」とコラボレーションした、「はるまきごはん」×GiGOキャンペーンを開催いたします。





開催概要

■開催期間：2026年5月16日(土)～6月14日(日)


■開催店舗：全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」


　※対象店舗は特設HPをご確認ください。



■開催内容：


・GiGOグループのお店限定景品の登場


・マストバイキャンペーン


・メルティさんグリーティングツアー



GiGOグループのお店限定景品

キャンペーンに合わせて、GiGOグループのお店限定景品が登場いたします。


■2026年5月16日(土)より順次登場予定



▲メルティさんミニぬいぐるみ(全3種)

※数量限定。なくなり次第、終了となります。


※対象店舗は特設HPをご確認ください。


※画像・イラストはすべてイメージです。


また、こちらの限定景品は上海のGiGO店舗でも展開を予定しております。


展開日及び展開店舗などの詳細は、中国SNS「小紅書」公式アカウント「GiGO中国」にてお知らせいたします。



マストバイキャンペーン

■対象店舗：全国のGiGOグループのお店、GiGO ONLINE CRANE


　※対象店舗は特設HPをご確認ください。


■キャンペーン内容


対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円(※1.GiGO ONLINE CRANEは有償500SP)投入で、「楽曲DLカード」をランダムで1つ進呈いたします。


※1.詳細はGiGO ONLINE CRANEの「お知らせ」をご確認ください。


※楽曲は「メルティランドナイトメア(Acoustic Arrange from ぽかぽかの音楽隊)」1種のみです。


※ノベルティの絵柄はお選びいただけません。


※数量限定。なくなり次第、終了となります。


※画像・イラストはすべてイメージです。




メルティさんグリーティングツアー

キャンペーン開催を記念して、メルティさんグリーティングツアーイベントを開催いたします。


全国のGiGOグループ4店舗にメルティさんが登場いたします。




■実施店舗・日程


・2026年5月16日(土)・17日(日)


GiGOココノススキノ


・2026年5月30日(土)・31日(日)


GiGO総本店


・2026年6月6日(土)・7日(日)


GiGO福岡天神


・2026年6月13日(土)・14日(日)


GiGO大阪道頓堀本店



登場時間につきましては、各店舗の公式Xにて順次お知らせをいたします。


※天候等の事情により、予告なく中止となる場合がございます。


著作権表記

(C)HarumakiGohan


(C)GENDA GiGO Entertainment



キャンペーン公式HP

https://campaign.gendagigo.jp/2605/harumakigohan/