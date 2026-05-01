【GW限定】マンガスクール『カキコミ』、無料トライアルキャンペーンを開催！

株式会社MOT

株式会社MOT（本社：東京都新宿区、代表取締役：津持大和）は、現役のプロ漫画家と編集者から学べる、実践型マンガスクール『カキコミ』にて、ゴールデンウィーク限定の無料トライアルキャンペーンを実施します。5月2日(土)～10日(土)の期間中にトライアル登録された方は、登録日から5日間、有料コンテンツを一部無料でご体験いただけます。

さらに、期間中はDiscordにてチャレンジ企画を開催。条件を達成された方全員に、10,000円分のクーポンをお届けします。

「カキコミ」サービスサイトへ :https://kakicomi.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=kakicomi_gw_pressrelease&utm_content=20260501■キャンペーン概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/163481/table/13_1_f02073111c6d0f249f078b410d4ef972.jpg?v=202605010151 ]

『カキコミ』とは？

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2lF7NN9EqMY ]

『カキコミ』は人気漫画家たちの漫画術や画力UPの練習法、制作過程を何度でも視聴できるオンライン動画サービスです。

第一線で活躍する現役のプロ漫画家だけでなく、漫画編集者、アシスタントなど多彩なジャンルのノウハウを動画でいつでもどこでも学ぶことが可能です。

これから漫画を描き始めたいと思っている初心者向けの講義から、もっと売れたいと思っている上級者向けの講義まで、多彩なレベル感の講義を100本以上視聴できます。

超実践型マンガスクール『カキコミ』サイト(https://kakicomi.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=kakicomi_gw_pressrelease&utm_content=20260501)

参加講師陣

コマ割り、視線誘導など実例を使った初心者向けの講座制作画面を見せながらの解説講座漫画家の制作環境紹介動画なども用意プロ漫画家のスケジュールなども紹介

カキコミでは、現役のプロ漫画家はもちろん、大手編集部の現役編集者や数々の現場を渡り歩いてきたプロアシスタントなど、漫画に関わるプロたちのアツイ動画講義を、現時点で約100本以上用意しています。今後も毎月新たなプロ漫画家の講義を追加していく予定です。

【講師ラインナップ】（一部抜粋）

宮島礼吏

代表作：『彼女、お借りします』など

【担当講座】

宮島流漫画術（漫画制作の考え方など）

上手く見える絵の描き方講座

漫画背景に適した線画抽出方法 など

ヒロユキ

代表作：『アホガール』など

【担当講座】

ヒロユキ流漫画術（実例紹介）

初心者向け漫画の描き方講座

制作環境紹介 など

丸山恭右

代表作：『TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには』

【担当講座】

初心者向け漫画の描き方講座

画力向上講座（デッサン、パースなど）

キャラクター講座（キャラの立たせ方など）など

きただりょうま

代表作：『ド級編隊エグゼロス』など

【担当講座】

商業活動と同人活動の違いについて

SNS、ファンサイト運用講座

制作環境紹介 など

山科ティナ

代表作：『ショジョ恋。』『黒子と悪役くん』など

【担当講座】

少女漫画講座

SNS運用講座

インプットの手法 など

内山敦司

代表作：『世界か彼女か選べない』など

【担当講座】

プロの現場、制作過程講座

クロッキー講座

インプットの手法 など

『HUNTER×HUNTER』のアシスタントも経験！新講師、前田竜幸先生！

5月1日（金）20時頃より、数々のプロ作品の制作現場でアシスタントとして経験を積んできた前田竜幸先生による「背景講座」を公開予定です。

実務に基づいた背景制作の技術や考え方を体系的に学べる内容となっており、プロ漫画家やアシスタントを目指す方にとって必見の講座です。

【前田竜幸先生プロフィール】

少年ジャンプを中心に2007年頃から30カ所近くでアシスタント業務に従事。

『重機人間ユンボル』武井宏之先生や『HUNTER×HUNTER』冨樫義博先生の現場を経験したほか、

漫画家としても『帰ってきた天才剣聖～魔力ゼロの落ちこぼれなのに実は最強～』『この国はもう終わりだよ～日本脱出して異世界でやり直す～』のネームを担当。

自身の経験やプロの技術を残すべく、SNSを中心に精力的に活動を行っている。

今後も毎月新たなプロ漫画家の講義を追加していく予定です。お楽しみに！

プロ漫画家や生徒が交流できるDiscordコミュニティ

漫画家としてのデビュー、そして継続的な活動には、単なる技術習得だけでなく、現場のリアルな情報や切磋琢磨し合える環境が不可欠です。

カキコミでは、プロのノウハウを体系的に学ぶ「教育」の側面と、受講者の可能性を広げる「コミュニティ・マッチング」の側面、この両軸を回すことで、ニーズに合わせた成長をサポートします。

双方向の学びを加速させるDiscordコミュニティは、3ヶ月プラン・12ヶ月プランのどちらをご利用の会員様もご参加いただけますが、12ヶ月プランを選択された方には、限定機能・専用チャンネルをフルに体験いただけます。

■12ヶ月プランで体験できるさらなるメリット

- キャリア直結の情報共有： アシスタント募集や広告案件など、収益に直結する情報の共有- 商業連載案件の斡旋： コミュニティ内だからこそ実現する、限定の案件マッチング- リアルの繋がり： 創作意欲を高め合う、会員限定オフラインイベントへの参加権

会員登録しなくても参加できるサーバーも用意しているので、気になる方はぜひ参加してみてください

Discordサーバー :https://discord.gg/REhBdbqq

プラン紹介

『カキコミ』では、皆様の挑戦を「点」で終わらせず、確かな「線」の成長にするため、仕事やマッチングに直結する機能を12ヶ月プランに集約いたしました。

3ヶ月プランは、まずはサービスの内容やコミュニティの雰囲気を体験してみたい方に最適なプランです。

『カキコミ』サービスサイトへ :https://kakicomi.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=kakicomi_gw_pressrelease&utm_content=20260501

公式YouTubeチャンネルやLINEアカウントも合わせてチェック！

公式YouTubeチャンネルおよびLINE公式アカウントでも最新情報を発信中。

漫画家へのインタビュー動画や出版業界の最新ニュースなども発信しております。ライブ配信では視聴者の質問にもリアルタイムでお答えします。ぜひご覧ください。

YouTube :https://www.youtube.com/live/3sf1AG2iYFE?si=WUSFRVdzAcRfGMY6公式LINEアカウント :https://liff.line.me/2009133428-7s4i622T/landing?follow=%40627plqov&lp=vq3b2g&liff_id=2009133428-7s4i622T

■『カキコミ』サービス開発の背景

『カキコミ』は、現役の漫画家と編集者が、魅力的な作品を描けるようになるまでの道筋を体系的に示す、超実践型マンガスクールです。

これまで、漫画家をめざす多くの若者は、独学で漫画を執筆し出版社に持ち込むか、専門学校などで基礎から学ぶ道を選んできました。なかでも専門学校は、描く力や制作の基礎を身につけるうえで大きな役割を果たしています。一方で、個々の作家が持つ個性やめざす方向性に合わせた指導や、デビューにつながる実践的な機会が限られているという声もありました。『カキコミ』は、そうした現場の声を受けて誕生した新しい学びのかたちです。

「いま自分たちがゼロから学ぶなら知りたいこと」

『カキコミ』では現場感覚と、最旬の学びを大切にしています。基礎を固めるオンライン講座から、中・上級者向けの直接指導や添削が受けられる少人数制ゼミまで。レベル感は多彩に、上手くなりたい想いはひとつに。

私たちがこれまで培ってきた漫画家マネジメント事業のノウハウと、多くの漫画家や出版社とのネットワークを活かし、「実践的な学び」と「デビューへの最短ルート」を両立させる仕組みを提供します。

『カキコミ』サービスサイトへ :https://kakicomi.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=kakicomi_gw_pressrelease&utm_content=20260501

◼︎会社概要

社名：株式会社MOT

代表者：代表取締役 津持大和

設立：2023年11月10日

所在地：東京都新宿区細工町3-5荘（カザリ）101号室

URL：https://mot.company/

本件およびMOTとの事業提携等のお問い合わせ先

メールアドレス：info@mot.company