3年連続トップの裏側：Uniluminの景気逆行型成長戦略

中国・深圳、2026年5月1日 /PRNewswire/ -- Uniluminは、上場LEDディスプレイ企業の中で3年連続で売上高トップの座を維持し、世界市場の成長率がわずか1.2%にとどまる中、2025年には売上高が80億人民元を突破しました。この好業績は、事業運営の安定性と構造改革を両立させる二重戦略を反映したものです。過去3年間、同社は堅調な中核事業のスマートディスプレイ事業、出荷量の大幅な拡大、さらに売掛金回収の加速や在庫回転率の向上といった事業効率の継続的改善に支えられ、着実な収益成長を達成してきました。



Unilumin's revenue has maintained steady growth for 3 consecutive years (Data source: TrendForce)



同時に、同社の成長の牽引役も変化しています。ミニ／マイクロLED製品、クリエイティブディスプレイソリューション、AI駆動のメタサイトアプリケーションといったハイエンド分野が急速に拡大し、新たな成長エンジンとして台頭しています。この転換を支えるため、Uniluminは従来の照明事業の一部を戦略的に縮小する一方で、特に人工知能への研究開発投資を拡大しています。これは、ハードウェア販売への依存から、より統合された「ハードウェア＋ソフトウェア＋サービス」モデルへの明確な転換を反映しています。

この「安定と変革」を両立するアプローチにより、Uniluminは以下のような複数の側面でリーダーシップを強化しています。

・3年連続で上場LEDディスプレイ企業の中で売上高トップ；

・屋外固定設備からファインピッチディスプレイまで、さまざまなシナリオに対応できる能力を反映する、上場同業他社中最大の出荷量；

・複数のオリンピック大会、アカデミー賞、2025年大阪万博などの大型プロジェクトに支えられ、レンタル市場でのトップシェアを獲得；

・業界で最も技術的要求が高く、高付加価値な分野の一つであるXRバーチャルプロダクションでトップの地位を獲得。

今後の展望では、AIはUniluminの長期戦略の中核として位置付けられています。同社は、ディスプレイハードウェアのプロバイダーから、AI駆動型メタサイトエコシステムの構築企業という位置付けへの転換を図っています。独自の大規模モデルと主要な外部モデルとの統合により、企業向けアプリケーションを支え、AIサブスクリプション、AIサブスクリプション、インテリジェントディスプレイロボティクス、デジタルコンテンツ資産運用といった新たなビジネスモデルを実現するプラットフォームを開発しています。こうした取り組みにより、経常的なソフトウェア主導の収益のシェアが徐々に高まっています。

LEDディスプレイ業界が競争激化と統合の局面を迎える中、Uniluminは「LED＋AI」が価値創造を再定義すると確信しています。技術革新と市場ニーズの進化を連動させることで、同社はAI指向のテクノロジー企業へと転換し、業界の次の発展段階を形作ることを目指しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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