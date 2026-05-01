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伊藤園、社内ベンチャー発のフレグランスブランド「Crazy Jasmine」を新会社化
5月1日より事業を本格始動、初の路面型ポップアップを5月28日より代官山で開催
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、中期経営計画（2025年4月期〜2029年4月期）に掲げる重点戦略「新たな事業の創出」の一環として、社内ベンチャー制度から誕生したジャスミンの香りに特化したブランド「Crazy Jasmine（クレイジージャスミン）」を展開する新会社「株式会社Crazy Jasmine Tokyo」を2026年5月1日付で設立し、本格的に事業を開始しました。同ブランドは、SNSをきっかけに大きな反響を呼び、直近のポップアップストアでは多くの製品が完売。生産体制の回復を受けて開始した予約販売も想定を上回る反響をいただくなど、高い支持を集めています。こうした市場の手応えと、約3年間にわたる実証を経て、今回の新会社設立に至りました。
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、中期経営計画（2025年4月期〜2029年4月期）に掲げる重点戦略「新たな事業の創出」の一環として、社内ベンチャー制度から誕生したジャスミンの香りに特化したブランド「Crazy Jasmine（クレイジージャスミン）」を展開する新会社「株式会社Crazy Jasmine Tokyo」を2026年5月1日付で設立し、本格的に事業を開始しました。同ブランドは、SNSをきっかけに大きな反響を呼び、直近のポップアップストアでは多くの製品が完売。生産体制の回復を受けて開始した予約販売も想定を上回る反響をいただくなど、高い支持を集めています。こうした市場の手応えと、約3年間にわたる実証を経て、今回の新会社設立に至りました。
「Crazy Jasmine」ECサイト：https://shop.itoen.jp/crazyjasmine/index.html
伊藤園の「香りの知見」から生まれた、異分野への挑戦
「Crazy Jasmine」は、“まるで咲きたてのジャスミン”を再現することをコンセプトとしたフレグランスブランドです。当社で長年、ジャスミン茶のパッケージデザインに携わってきた社員が、2022年度に社内ベンチャー制度に応募。自ら育てたジャスミンの花の香りに魅了された原体験を起点に、「一年中、まるで咲きたてのジャスミンの香りを楽しめること」を提案するブランドとして立ち上げました。
ジャスミンは品種ごとに花の形や香りが異なり、かつ“一日花”であるものが多いため、生花の香りを体験する機会は多くありません。「Crazy Jasmine」では、ジャスミン茶づくりを通じて培ってきた香りへの知見を生かし、香料分析や顧客ヒアリングを重ねながら、自然で透明感のある香りの表現を追求しています。
ブランド名は、ジャスミンに夢中で好きでたまらないという想いを込めた“Crazy for Jasmine”という意味が込められています。世界中の頑張る人を、ジャスミンの香りで癒したいというビジョンを掲げて事業展開を進めていきます。
SNSでの共感と3年間の実証が後押しした事業化
社内ベンチャー制度により2023年に事業化した「Crazy Jasmine」は、オーデパルファム（香水）を中心に、アロマオイル、ホームフレグランス、ハンドクリームなどの製品を展開し、百貨店を中心とした期間限定のポップアップストアやEC販売を通じて約3年間にわたる実証を重ねてきました。
その過程で、SNSを通じて共感が広がり、ブランドを目的に来店されるお客様や、香りを体験した上で継続購入されるリピーターが増加。直近のポップアップストアでは、製品が相次いで完売するなど、事業としての成長性と持続性が確認できました。
本取組みは、社員の挑戦を起点に、実証を通じて事業へと育てていく伊藤園の社内ベンチャー制度を象徴する事例であり、新たな事業創出モデルの一つと位置付けています。
主な製品について
「Crazy Jasmine」では、ジャスミンの品種や香りに向き合い、当社がお茶づくりを通じて培ってきた「香り」に対する知見を活かしながら、「一年中、自然なジャスミンの香りを楽しめる体験」を提案するブランドとして、香水やホームフレグランス、ボディケアを中心に展開しています。
No.1 Jasmine Sambac オーデパルファム
6,820円（税込）
ジャスミン茶に香り付けするジャスミン。まるで咲きたての花そのものを感じられる、ピュアでみずみずしいジャスミンの香りが、心を落ち着かせながら余韻を残します。ベースノートを持たないシングルノートの香水で、つけた瞬間から純粋なジャスミンの香りが広がり、時間とともにやさしく消えていきます。リフレッシュしたいときや、気分を高めたいシーンにおすすめの一本です。
No.1 Jasmine Sambac アロマオイル
No.1 Jasmine Sambac Hand & Nail Cream
2,750円（税込）
ヒアルロン酸配合で手肌と爪にうるおいを与え、しっとり感をキープしながら、塗った直後でもスマホ操作ができるほど、ベタつきのない軽やかなテクスチャーです。まるで咲きたてのジャスミンサンバックの華やかな香りが指先からふわりと広がり、リラックス気分をお楽しみいただけます。ジャスミンを愛する“ジャスミンラバー”のための、毎日使いたくなるハンドクリームです。
初の路面店で展開する、ブランドの世界観を体感できるポップアップストア
5月28日（木）〜5月31日（日）の期間限定で、渋谷区・代官山にてポップアップストアをオープンします。本ポップアップは、「Crazy Jasmine Tokyo」にとって初めての路面店での展開となり、ブランドとして次のステージへ進む節目の取組みです。
香水やホームフレグランスを実際に試しながら、これまで百貨店やイベントスペースを中心に展開してきた「Crazy Jasmine」の香りの世界観やものづくりの背景を、より立体的に体感いただけます。
開催概要
期間：2026年5月28日（木）〜5月31日（日）11:00〜20:00(最終日は19:00閉店)
場所：代官山アドレス（東京都渋谷区代官山町17-4代官山アドレス Ｄ201 SPACE A）
当社は今後も、「香り」を含む感性価値への知見を生かし、既存事業の枠にとらわれない新たな挑戦を通じて、持続的な企業価値の向上を目指してまいります。
会社概要
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「Crazy Jasmine」は、“まるで咲きたてのジャスミン”を再現することをコンセプトとしたフレグランスブランドです。当社で長年、ジャスミン茶のパッケージデザインに携わってきた社員が、2022年度に社内ベンチャー制度に応募。自ら育てたジャスミンの花の香りに魅了された原体験を起点に、「一年中、まるで咲きたてのジャスミンの香りを楽しめること」を提案するブランドとして立ち上げました。
ジャスミンは品種ごとに花の形や香りが異なり、かつ“一日花”であるものが多いため、生花の香りを体験する機会は多くありません。「Crazy Jasmine」では、ジャスミン茶づくりを通じて培ってきた香りへの知見を生かし、香料分析や顧客ヒアリングを重ねながら、自然で透明感のある香りの表現を追求しています。
ブランド名は、ジャスミンに夢中で好きでたまらないという想いを込めた“Crazy for Jasmine”という意味が込められています。世界中の頑張る人を、ジャスミンの香りで癒したいというビジョンを掲げて事業展開を進めていきます。
SNSでの共感と3年間の実証が後押しした事業化
社内ベンチャー制度により2023年に事業化した「Crazy Jasmine」は、オーデパルファム（香水）を中心に、アロマオイル、ホームフレグランス、ハンドクリームなどの製品を展開し、百貨店を中心とした期間限定のポップアップストアやEC販売を通じて約3年間にわたる実証を重ねてきました。
その過程で、SNSを通じて共感が広がり、ブランドを目的に来店されるお客様や、香りを体験した上で継続購入されるリピーターが増加。直近のポップアップストアでは、製品が相次いで完売するなど、事業としての成長性と持続性が確認できました。
本取組みは、社員の挑戦を起点に、実証を通じて事業へと育てていく伊藤園の社内ベンチャー制度を象徴する事例であり、新たな事業創出モデルの一つと位置付けています。
主な製品について
「Crazy Jasmine」では、ジャスミンの品種や香りに向き合い、当社がお茶づくりを通じて培ってきた「香り」に対する知見を活かしながら、「一年中、自然なジャスミンの香りを楽しめる体験」を提案するブランドとして、香水やホームフレグランス、ボディケアを中心に展開しています。
No.1 Jasmine Sambac オーデパルファム
6,820円（税込）
ジャスミン茶に香り付けするジャスミン。まるで咲きたての花そのものを感じられる、ピュアでみずみずしいジャスミンの香りが、心を落ち着かせながら余韻を残します。ベースノートを持たないシングルノートの香水で、つけた瞬間から純粋なジャスミンの香りが広がり、時間とともにやさしく消えていきます。リフレッシュしたいときや、気分を高めたいシーンにおすすめの一本です。
No.1 Jasmine Sambac アロマオイル
4,950円（税込）
思わずジャスミン茶が飲みたくなってしまうような人気のジャスミンアロマです。まるで咲きたての花の香りを再現して、清々しい清涼感がある香りが特長です。ソラフラワーや、アロマストーンなどに垂らして、心地よい香りに包まれたリフレッシュタイムをお楽しみください。
思わずジャスミン茶が飲みたくなってしまうような人気のジャスミンアロマです。まるで咲きたての花の香りを再現して、清々しい清涼感がある香りが特長です。ソラフラワーや、アロマストーンなどに垂らして、心地よい香りに包まれたリフレッシュタイムをお楽しみください。
No.1 Jasmine Sambac Hand & Nail Cream
2,750円（税込）
ヒアルロン酸配合で手肌と爪にうるおいを与え、しっとり感をキープしながら、塗った直後でもスマホ操作ができるほど、ベタつきのない軽やかなテクスチャーです。まるで咲きたてのジャスミンサンバックの華やかな香りが指先からふわりと広がり、リラックス気分をお楽しみいただけます。ジャスミンを愛する“ジャスミンラバー”のための、毎日使いたくなるハンドクリームです。
初の路面店で展開する、ブランドの世界観を体感できるポップアップストア
5月28日（木）〜5月31日（日）の期間限定で、渋谷区・代官山にてポップアップストアをオープンします。本ポップアップは、「Crazy Jasmine Tokyo」にとって初めての路面店での展開となり、ブランドとして次のステージへ進む節目の取組みです。
香水やホームフレグランスを実際に試しながら、これまで百貨店やイベントスペースを中心に展開してきた「Crazy Jasmine」の香りの世界観やものづくりの背景を、より立体的に体感いただけます。
開催概要
期間：2026年5月28日（木）〜5月31日（日）11:00〜20:00(最終日は19:00閉店)
場所：代官山アドレス（東京都渋谷区代官山町17-4代官山アドレス Ｄ201 SPACE A）
当社は今後も、「香り」を含む感性価値への知見を生かし、既存事業の枠にとらわれない新たな挑戦を通じて、持続的な企業価値の向上を目指してまいります。
会社概要
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