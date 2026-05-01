プレジオシリーズの賃貸マンション「（仮称）吹⽥市⻘葉丘北新築マンション計画」新築工事着工のお知らせ

株式会社プレジオ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：上山 祐平）は、大阪府吹田市青葉丘北における新築賃貸マンション計画について、2026年5月1日（金）に着工いたしましたのでお知らせします。なお、竣工は2027年9月を予定しております。

最寄り駅は、大阪モノレール本線「宇野辺」駅で、物件から徒歩約8分の距離に位置します。「万博記念公園」駅や「大阪空港」駅へスムーズにアクセスできるほか、「南茨木」駅での乗り換えにより「大阪梅田」駅へも約30分でアクセス可能です。周辺には「イオンモール茨木」や「EXPOCITY」といった大型商業施設、緑豊かな「万博記念公園」が点在しており、利便性と潤いのある住環境が共存する、北摂エリアならではの魅力的なロケーションです。

【外観 イメージパース】



建物外観は、都市にいながら非日常の安らぎを享受できるアジアンリゾートをモチーフにデザインされています。水平ラインを強調した伸びやかなフォルムに、透明感のあるガラス手すりを組み合わせることで、洗練された開放感を演出しました。低層部には重厚感のある石積みの質感を採⽤し、敷地内にはヤシの樹木をはじめとする豊かな植栽を配置。街並みにリゾートの空気感を溶け込ませ、圧倒的な存在感を放つランドマークとしての佇まいを実現しています。





【エントランスホール イメージパース】



エントランスホールは、アジアンリゾートの優雅な静寂を体現した、格調高い迎賓空間です。天井にはリゾートの空気感を象徴するシーリングファンを設置し、木目調の格子意匠が施された天井が、空間に奥行きと温もりを与えます。正面の壁面には、バリの職人が手掘りしたストーンカービングを配し、柔らかな照明がその精緻な美しさを引き立てます。足元には深みのある木目調の床材を採用し、石積みの質感を活かした重厚な柱や、南国を彷彿とさせる植栽が調和。訪れる人を日常から解き放ち、穏やかな安らぎへと誘う上質な空間を演出しています。

間取りは、専有面積38.54㎡～97.25㎡の1LDK・１SLDK・2LDKで構成しています。多様なライフスタイルに対応するため、ホワイト、グレージュ、シックといった複数のルームデザインを用意し、都市生活にふさわしい意匠性を追求しました。1620サイズの大型バスルームやウォークインクローゼット、シューズインクローゼットなど、豊富な収納と充実した設備仕様を完備しています。これらの住戸構成から、主に単身者やDINKs、およびゆとりある居住空間を求めるファミリー層を中心とした居住者を想定しています。

◇計画概要

※当リリース内の計画概要やパースなど、すべて現在の開発段階の内容であり、変更される場合があります。

【会社概要】

社 名：株式会社ベイシス

本社所在地：大阪府大阪市中央区南船場一丁目18番11号

東京支社：東京都千代田区丸の内2丁目1番1号

代表取締役：柴田 尋

設 立：2000年4月

事業内容：不動産の総合コンサルティング

不動産の総合デベロップメント

各種事業用不動産の運営管理

不動産の売買、賃貸及びその仲介

信託受益権販売及び仲介

M&A・企業再生事業

シニア事業

H P：https://basis.co.jp/