株式会社凌芸舎が、運営する「明大前バル」にて、沖縄を拠点とする音楽グループ「チャカランド」とのコラボレーションタイアップの提供を開始すると発表しました。併せて、同社本社ビルにおけるコラボ看板やポスターの掲示も実施されています。







明大前バルでは、これまでもオリオンビールやタコス、タコライスなど沖縄にゆかりのあるメニューを展開してきました。今回のタイアップは、店舗における沖縄の要素をさらに際立たせ、来店客に対して独自の空間価値を提供することを目的としていると説明しています。飲食店とエンターテインメントを掛け合わせることで、新たな顧客層へのアプローチが期待されます。





提携先である「チャカランド」は、沖縄県内のメディア出演やライブ活動を中心に展開するグループです。近年はSNSを通じた発信も積極的に行っており、リリースされた楽曲に合わせたダンス動画が話題を集めるなど、オンライン上でも認知を広げています。



さらに、同グループは2026年5月のゴールデンウィークに、東京・お台場で開催される「ジャパンビーチゲームズ®︎フェスティバルお台場2026」のメインステージにて無料の生ライブを実施する予定です。首都圏でのリアルイベントを通じて、幅広い層への認知拡大を図る展開が進められています。

コラボレーションおよび関連イベントの概要

・店舗名／イベント名： 明大前バル ／ チャカランド JBG®︎F お台場2026 スペシャルライブ

・関連URL：

明大前バル：https://www.instagram.com/meidaimaebar/

チャカランド：https://www.instagram.com/chakaland_official/

イベント公式HP：https://jbgf.jp/odaiba2026/

・主な特徴：

・明大前バルにおける沖縄感を強調するタイアップ企画と看板の掲出。

・2026年5月5日に「ジャパンビーチゲームズ®︎フェスティバルお台場2026」にてチャカランドの生ライブを開催。

・ライブ会場はお台場海浜公園・おだいばビーチのイベントステージ（1部 11:15～、2部 14:30～）。

・無料で観覧可能となっており、こどもから大人まで幅広い世代をHAPPYにするパフォーマンスを実施予定。