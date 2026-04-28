モーター制御IC市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年04月23に「モーター制御IC市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。モーター制御ICに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
モーター制御IC市場の概要
モーター制御IC市場に関する当社の調査レポートによると、モーター制御IC市場規模は 2035 年に約 156 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の モーター制御IC市場規模は約 52 億米ドルとなっています。モーター制御ICに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 10.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、モーター制御IC市場におけるシェアの拡大は、世界的な電気自動車（EV）およびハイブリッド車（HV）への移行に伴う、輸送部門の電動化によってもたらされたものです。電動化が一層進展するにつれ、モーター制御ICは、さらなる高集積化、AIを活用した最適化、そして次世代半導体との互換性確保へと進化を遂げていくでします。したがって、国際エネルギー機関（IEA）の報告書にある通り、2023年に電気自動車の販売台数が14百万台に達したことは、モーター制御ICに対する需要を喚起する強力な触媒として作用しています。
モーター制御ICに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/motor-control-ic-market/590642226
モーター制御ICに関する市場調査によると、再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、同市場のシェアも拡大していくことが明らかになっています。再生可能エネルギー設備の導入が急増していることは、電力システムの構造を大きく変革しつつあり、ネットゼロ目標の達成に向け、インバーターや系統連系システムに用いられるICに対する持続的な需要を生み出しています。この事実を裏付けるものとして、国際エネルギー機関（IEA）の2023年版報告書によれば、2023年における世界の年間再生可能エネルギー設備導入量は約50%増加し、510GW近くに達しました。
しかし、今後数年間においては、規制遵守（コンプライアンス）の複雑さが市場の成長を抑制する要因になると予測されています。規制への不適合は製品の発売遅延を招くため、メーカー各社は、エネルギー効率、半導体の安全性、および環境に関する厳格な規制への対応を慎重に進めていく必要があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348169/images/bodyimage1】
モーター制御IC市場セグメンテーションの傾向分析
モーター制御IC市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、モーター制御ICの市場調査は、モータータイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別、電圧範囲別、統合レベル別と地域別に分割されています。
モーター制御IC市場のサンプルコピーの請求:
モーター制御IC市場の概要
モーター制御IC市場に関する当社の調査レポートによると、モーター制御IC市場規模は 2035 年に約 156 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の モーター制御IC市場規模は約 52 億米ドルとなっています。モーター制御ICに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 10.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、モーター制御IC市場におけるシェアの拡大は、世界的な電気自動車（EV）およびハイブリッド車（HV）への移行に伴う、輸送部門の電動化によってもたらされたものです。電動化が一層進展するにつれ、モーター制御ICは、さらなる高集積化、AIを活用した最適化、そして次世代半導体との互換性確保へと進化を遂げていくでします。したがって、国際エネルギー機関（IEA）の報告書にある通り、2023年に電気自動車の販売台数が14百万台に達したことは、モーター制御ICに対する需要を喚起する強力な触媒として作用しています。
モーター制御ICに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/motor-control-ic-market/590642226
モーター制御ICに関する市場調査によると、再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、同市場のシェアも拡大していくことが明らかになっています。再生可能エネルギー設備の導入が急増していることは、電力システムの構造を大きく変革しつつあり、ネットゼロ目標の達成に向け、インバーターや系統連系システムに用いられるICに対する持続的な需要を生み出しています。この事実を裏付けるものとして、国際エネルギー機関（IEA）の2023年版報告書によれば、2023年における世界の年間再生可能エネルギー設備導入量は約50%増加し、510GW近くに達しました。
しかし、今後数年間においては、規制遵守（コンプライアンス）の複雑さが市場の成長を抑制する要因になると予測されています。規制への不適合は製品の発売遅延を招くため、メーカー各社は、エネルギー効率、半導体の安全性、および環境に関する厳格な規制への対応を慎重に進めていく必要があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348169/images/bodyimage1】
モーター制御IC市場セグメンテーションの傾向分析
モーター制御IC市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、モーター制御ICの市場調査は、モータータイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別、電圧範囲別、統合レベル別と地域別に分割されています。
モーター制御IC市場のサンプルコピーの請求: