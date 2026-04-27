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小型トラック・バス用オールウェザータイヤ「DELVEX M635」を発売
小口配送の運行形態に対応するロングライフ性能
TOYO TIRE株式会社（本社：兵庫県伊丹市、社長：清水隆史）は、小型トラック・バス用オールウェザータイヤ「DELVEX M635（デルベックス エムロクサンゴ）」を2026年9月より国内市場で順次発売しますのでお知らせいたします。
■パターン設計
■構造特長
■サイズ展開
205/80R17.5 120/118N 2027年1月発売
215/85R16 120/118N 2027年1月発売
205/65R16 109/107N 2027年1月発売
185/85R16 111/109N 2027年1月発売
195/85R15 113/111N 2027年1月発売
185/75R15 106/104N 2027年1月発売
175/75R15 103/101N 2027年1月発売
205/85R16 117/115N 2026年9月発売
205/75R16 113/111N 2026年9月発売
195/75R15 109/107N 2026年9月発売
195/85R16 114/112N 2026年9月発売
205/70R16 111/109N 2026年9月発売
225/70R16 117/115N 2026年9月発売
205/70R17.5 115/113N 2026年9月発売
215/70R17.5 118/116N 2026年9月発売
「DELVEX M635」についての詳しい製品情報はこちらをご覧ください。
https://www.toyotires.jp/product/ltb/delvexm635/
本件に関するお問合わせ先
TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13
TEL： 072-789-9110
FAX： 072-773-3272
URL：https://www.toyotires.co.jp/
TOYO TIRE株式会社（本社：兵庫県伊丹市、社長：清水隆史）は、小型トラック・バス用オールウェザータイヤ「DELVEX M635（デルベックス エムロクサンゴ）」を2026年9月より国内市場で順次発売しますのでお知らせいたします。
（発売サイズは15サイズ、価格はオープン価格)
eコマース市場の成長を背景に宅配便を中心とした小口配送の物流需要は拡大しており、また、国内の宅配便取扱個数も高水準で推移している状況にあります。こうした用途で使用される小型トラックは発進と停止を頻繁に繰り返す運行が多く、タイヤの摩耗が進行しやすい傾向にあります。当社はこのような使用環境を踏まえ、小型トラック・バス用オールウェザータイヤ「DELVEX M635」を開発しました。本製品は、耐摩耗性能および耐偏摩耗性能を高めるとともに、天候による路面状況の変化にも対応できる設計としています。
「DELVEX M635」の開発では、当社独自のトラック・バス用タイヤ開発基盤技術「e-balance（イー・バランス）」を活用しています。大型ブロックパターン設計およびワイドスチールベルト構造によってトレッド部の剛性を確保し、走行時に生じやすい過度なブロック変形を抑制しました。さらに、積載量が少ない状態での走行シーンも想定に入れ、トレッド面中央部にワイドセンターエリアを設けることで接地状態を安定させています。低荷重時にも摩耗が偏りにくい構造とすることで、摩耗ライフを14％向上（当社従来品M634比）させるとともに、ブロック表面に生じる段差状の摩耗を40％低減しています。
また、トレッドパターンにサイプと呼ばれる細かい切れ込みを設けており、ブロック剛性を維持しながらも、雨天時や浅雪路面におけるトラクション性能を高めています。これにより、路面状況に変化が起こりやすい場面でも発進や制動時の挙動を安定させ、ドライバーの安全運転を支えます。
このほか、当社独自のゴム材料開発基盤技術「Nano Balance Technology（ナノバランステクノロジー）」を活用した低燃費コンパウンドをトレッドベース部に採用し、転がり抵抗を低減。稼働率の高い小口配送用途を想定し、燃料費やCO2排出量削減に貢献する低燃費性能にも配慮しています。
なお、本製品は、2026年5月14日（木）から16日（土）までの3日間、パシフィコ横浜（横浜市）で開催される日本最大級のトラック関連総合展示会「ジャパントラックショー2026」の当社ブースにおいて、展示車両に装着した形で初披露する予定です。
当社は、中期経営計画「中計’26」における重点施策のひとつである「トラック・バス用タイヤ事業の強化」を推進しています。長年培ってきた専門的知見を基盤に、物流現場の実態を踏まえた製品開発を通じて、業務効率化や環境負荷低減に貢献してまいります。
また、トレッドパターンにサイプと呼ばれる細かい切れ込みを設けており、ブロック剛性を維持しながらも、雨天時や浅雪路面におけるトラクション性能を高めています。これにより、路面状況に変化が起こりやすい場面でも発進や制動時の挙動を安定させ、ドライバーの安全運転を支えます。
このほか、当社独自のゴム材料開発基盤技術「Nano Balance Technology（ナノバランステクノロジー）」を活用した低燃費コンパウンドをトレッドベース部に採用し、転がり抵抗を低減。稼働率の高い小口配送用途を想定し、燃料費やCO2排出量削減に貢献する低燃費性能にも配慮しています。
なお、本製品は、2026年5月14日（木）から16日（土）までの3日間、パシフィコ横浜（横浜市）で開催される日本最大級のトラック関連総合展示会「ジャパントラックショー2026」の当社ブースにおいて、展示車両に装着した形で初披露する予定です。
当社は、中期経営計画「中計’26」における重点施策のひとつである「トラック・バス用タイヤ事業の強化」を推進しています。長年培ってきた専門的知見を基盤に、物流現場の実態を踏まえた製品開発を通じて、業務効率化や環境負荷低減に貢献してまいります。
《ご参考》
■パターン設計
■構造特長
■サイズ展開
205/80R17.5 120/118N 2027年1月発売
215/85R16 120/118N 2027年1月発売
205/65R16 109/107N 2027年1月発売
185/85R16 111/109N 2027年1月発売
195/85R15 113/111N 2027年1月発売
185/75R15 106/104N 2027年1月発売
175/75R15 103/101N 2027年1月発売
205/85R16 117/115N 2026年9月発売
205/75R16 113/111N 2026年9月発売
195/75R15 109/107N 2026年9月発売
195/85R16 114/112N 2026年9月発売
205/70R16 111/109N 2026年9月発売
225/70R16 117/115N 2026年9月発売
205/70R17.5 115/113N 2026年9月発売
215/70R17.5 118/116N 2026年9月発売
「DELVEX M635」についての詳しい製品情報はこちらをご覧ください。
https://www.toyotires.jp/product/ltb/delvexm635/
以 上
本件に関するお問合わせ先
TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13
TEL： 072-789-9110
FAX： 072-773-3272
URL：https://www.toyotires.co.jp/