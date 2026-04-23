電気生理学的アブレーションカテーテル市場が今注目される3つの理由：成長ドライバーを徹底分析 Global Reports
電気生理学的アブレーションカテーテル世界総市場規模
電気生理学的アブレーションカテーテルとは、心臓内に挿入して不整脈の原因となる異常電気伝導経路や焦点を特定し、高周波エネルギーや冷凍エネルギーを用いて局所的に焼灼・隔離するための医療用カテーテルでございます。電気生理学的検査（EP検査）と治療を一体的に行うことが可能であり、先端部には電極やセンサーが搭載され、心内電位の精密測定や三次元マッピングシステムとの連携により高精度な位置決めを実現いたします。電気生理学的アブレーションカテーテルは、心房細動や心室頻拍などの治療に広く用いられ、低侵襲で再発率の低減が期待される先進的な循環器治療デバイスでございます。
図. 電気生理学的アブレーションカテーテルの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347791/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347791/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバル電気生理学的アブレーションカテーテル市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の464百万米ドルから2032年には651百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは5.8%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル電気生理学的アブレーションカテーテル市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、不整脈患者数の増加による需要拡大
電気生理学的アブレーションカテーテル市場の最大の駆動要因は、心房細動をはじめとする不整脈の有病率の増加でございます。高齢化の進行や高血圧・糖尿病・肥満などの生活習慣病の増加により、心血管疾患患者が世界的に増加しており、電気生理学的アブレーションカテーテルを用いた治療ニーズが継続的に拡大しております。
2、低侵襲治療への志向の高まり
近年、外科手術に比べて身体負担が小さい低侵襲治療への需要が急速に高まっております。電気生理学的アブレーションカテーテルはカテーテルベースで治療が可能であり、入院期間の短縮や回復の早さといった利点から、患者および医療機関双方に支持され、市場拡大を後押ししております。
3、技術革新と治療精度の向上
カテーテル設計の高度化やエネルギー伝達技術の進展、さらに3Dマッピングやリアルタイム画像ガイダンスの導入により、治療精度と安全性が大幅に向上しております。これにより再発率の低減や手技時間の短縮が実現し、電気生理学的アブレーションカテーテルの臨床採用が一層促進されております。
今後の発展チャンス
1、外来・日帰り手術（ASC）市場の拡大
電気生理学的アブレーションカテーテルは、低侵襲かつ短時間での治療が可能であるため、外来手術センター（ASC）への適用が急速に進展しております。医療費抑制や入院期間短縮のニーズを背景に、外来ベースでの心臓アブレーション治療が拡大しており、これに伴いカテーテル需要も中長期的に増加すると予測されております。
2、高齢化と慢性疾患増加による新興市場の成長
アジア太平洋地域を中心とした新興国では、高齢化の進行と生活習慣病の増加により不整脈患者が急増しております。これにより、電気生理学的アブレーションカテーテルの需要が新興市場で大きく拡大する見込みであり、地域別では特に高い成長率が期待されております。
電気生理学的アブレーションカテーテルとは、心臓内に挿入して不整脈の原因となる異常電気伝導経路や焦点を特定し、高周波エネルギーや冷凍エネルギーを用いて局所的に焼灼・隔離するための医療用カテーテルでございます。電気生理学的検査（EP検査）と治療を一体的に行うことが可能であり、先端部には電極やセンサーが搭載され、心内電位の精密測定や三次元マッピングシステムとの連携により高精度な位置決めを実現いたします。電気生理学的アブレーションカテーテルは、心房細動や心室頻拍などの治療に広く用いられ、低侵襲で再発率の低減が期待される先進的な循環器治療デバイスでございます。
図. 電気生理学的アブレーションカテーテルの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347791/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347791/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバル電気生理学的アブレーションカテーテル市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の464百万米ドルから2032年には651百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは5.8%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル電気生理学的アブレーションカテーテル市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、不整脈患者数の増加による需要拡大
電気生理学的アブレーションカテーテル市場の最大の駆動要因は、心房細動をはじめとする不整脈の有病率の増加でございます。高齢化の進行や高血圧・糖尿病・肥満などの生活習慣病の増加により、心血管疾患患者が世界的に増加しており、電気生理学的アブレーションカテーテルを用いた治療ニーズが継続的に拡大しております。
2、低侵襲治療への志向の高まり
近年、外科手術に比べて身体負担が小さい低侵襲治療への需要が急速に高まっております。電気生理学的アブレーションカテーテルはカテーテルベースで治療が可能であり、入院期間の短縮や回復の早さといった利点から、患者および医療機関双方に支持され、市場拡大を後押ししております。
3、技術革新と治療精度の向上
カテーテル設計の高度化やエネルギー伝達技術の進展、さらに3Dマッピングやリアルタイム画像ガイダンスの導入により、治療精度と安全性が大幅に向上しております。これにより再発率の低減や手技時間の短縮が実現し、電気生理学的アブレーションカテーテルの臨床採用が一層促進されております。
今後の発展チャンス
1、外来・日帰り手術（ASC）市場の拡大
電気生理学的アブレーションカテーテルは、低侵襲かつ短時間での治療が可能であるため、外来手術センター（ASC）への適用が急速に進展しております。医療費抑制や入院期間短縮のニーズを背景に、外来ベースでの心臓アブレーション治療が拡大しており、これに伴いカテーテル需要も中長期的に増加すると予測されております。
2、高齢化と慢性疾患増加による新興市場の成長
アジア太平洋地域を中心とした新興国では、高齢化の進行と生活習慣病の増加により不整脈患者が急増しております。これにより、電気生理学的アブレーションカテーテルの需要が新興市場で大きく拡大する見込みであり、地域別では特に高い成長率が期待されております。