【相場】インスタアカウントはいくらで売れる？フォロワー数別の価格と高く売るコツを解説【Instagram】
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SNSアカウント売買サイト、アカバイ（ https://akabuy.jp）を運営する合同会社MYASIA Entertainment（本社：東京都）は、このたび、2026年時点におけるインスタアカウントの売却相場および価格の決まり方について、実務上の相談傾向をもとに整理し公開いたします。近年は「インスタ アカウント 売却」「インスタ アカウント 相場」「インスタ アカウント いくらで売れる」といった検索が増加しており、アカウントを資産として捉える動きが広がっています。
■ 背景
インスタ運用が一般化したことで、フォロワーや投稿の蓄積が「売却可能な資産」として認識されるようになっています。特に収益化済みアカウントや、特定ジャンルでフォロワーが集まっているアカウントは、個人・法人問わず売買対象として流通が拡大しています。一方で、「どのくらいの価格で売れるのか分からない」という相談も非常に多く見られます。
■ 実態整理（2026年4月時点）
2026年4月時点におけるインスタアカウントの相場は、フォロワー数だけでなく、ジャンル・収益性・運用状態によって大きく変動します。
実際の取引事例を見ると、フォロワー1万人前後のアカウントでも、10万円～20万円程度での取引が一般的に見られます。一方で、3万人規模になると30万円～50万円前後、5万人を超えると50万円～80万円程度まで上昇するケースが多く、ジャンルによってはさらに高額になることもあります。
また、単純なフォロワー数だけでなく、以下の要素が価格に大きく影響します。
・美容医療、金融、スピリチュアルなど高単価ジャンル
・外部リンクや収益導線が既に構築されているか
・投稿へのいいねやコメントなどの反応率
・非属人型で引き継ぎ後も再現しやすいか
同じフォロワー数でも、収益導線が整っているアカウントは価格が大きく上がる傾向にあります。
■ なぜ相場が上がっているのか
近年、インスタ運用の難易度が上がっていることが背景にあります。アルゴリズムの変化により、単純に投稿を続けるだけではフォロワーが増えにくくなっており、ゼロからアカウントを育てるコストが上昇しています。そのため、すでにフォロワー基盤があるアカウントの価値が相対的に高まり、相場全体が上昇傾向にあります。
また、企業や店舗がSNSを集客導線として活用するケースが増えたことで、「すぐに使えるアカウント」への需要が強まっている点も影響しています。
■ 高く売れるアカウントの特徴
売却価格を左右するポイントとしては、「誰に向けたアカウントか」が明確であることが重要です。フォロワー層が曖昧なアカウントよりも、美容、投資、グルメなどテーマが明確なアカウントの方が、買い手が付きやすく価格も上がりやすい傾向にあります。
また、顔出しに依存しない非属人型アカウントは、引き継ぎ後も運用しやすいため評価が高くなる傾向があります。逆に属人性が強い場合は、運用者変更による違和感が出やすく、価格が下がるケースも見られます。
■ 考察
インスタアカウントの売却においては、「フォロワー数＝価格」ではなく、「収益化できる構造があるか」が重要な評価軸になっています。単なる数字ではなく、どのように活用できるかが重視されるため、運用段階から売却を意識した設計が重要になります。
■ まとめ
2026年4月時点におけるインスタアカウントの相場は、フォロワー数だけでなく、ジャンルや収益性によって大きく変動しています。市場全体としては相場が上昇傾向にあり、SNSアカウントは単なる発信手段ではなく、売却可能な資産としての価値を持ち始めています。
■ アカバイについて
アカバイ（ https://akabuy.jp）は、インスタをはじめとしたSNSアカウントの売買が可能なプラットフォームです。フォロワー規模やジャンルに応じたアカウントが掲載されており、売却・購入の双方に対応した環境を提供しています。
【会社概要】
・会社名：合同会社MYASIA Entertainment
・所在地：東京都
・事業内容：SNSアカウント売買プラットフォーム「アカバイ」の運営
・公式サイト：https://akabuy.jp
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
SNSアカウント売買サイト、アカバイ（ https://akabuy.jp）を運営する合同会社MYASIA Entertainment（本社：東京都）は、このたび、2026年時点におけるインスタアカウントの売却相場および価格の決まり方について、実務上の相談傾向をもとに整理し公開いたします。近年は「インスタ アカウント 売却」「インスタ アカウント 相場」「インスタ アカウント いくらで売れる」といった検索が増加しており、アカウントを資産として捉える動きが広がっています。
■ 背景
インスタ運用が一般化したことで、フォロワーや投稿の蓄積が「売却可能な資産」として認識されるようになっています。特に収益化済みアカウントや、特定ジャンルでフォロワーが集まっているアカウントは、個人・法人問わず売買対象として流通が拡大しています。一方で、「どのくらいの価格で売れるのか分からない」という相談も非常に多く見られます。
■ 実態整理（2026年4月時点）
2026年4月時点におけるインスタアカウントの相場は、フォロワー数だけでなく、ジャンル・収益性・運用状態によって大きく変動します。
実際の取引事例を見ると、フォロワー1万人前後のアカウントでも、10万円～20万円程度での取引が一般的に見られます。一方で、3万人規模になると30万円～50万円前後、5万人を超えると50万円～80万円程度まで上昇するケースが多く、ジャンルによってはさらに高額になることもあります。
また、単純なフォロワー数だけでなく、以下の要素が価格に大きく影響します。
・美容医療、金融、スピリチュアルなど高単価ジャンル
・外部リンクや収益導線が既に構築されているか
・投稿へのいいねやコメントなどの反応率
・非属人型で引き継ぎ後も再現しやすいか
同じフォロワー数でも、収益導線が整っているアカウントは価格が大きく上がる傾向にあります。
■ なぜ相場が上がっているのか
近年、インスタ運用の難易度が上がっていることが背景にあります。アルゴリズムの変化により、単純に投稿を続けるだけではフォロワーが増えにくくなっており、ゼロからアカウントを育てるコストが上昇しています。そのため、すでにフォロワー基盤があるアカウントの価値が相対的に高まり、相場全体が上昇傾向にあります。
また、企業や店舗がSNSを集客導線として活用するケースが増えたことで、「すぐに使えるアカウント」への需要が強まっている点も影響しています。
■ 高く売れるアカウントの特徴
売却価格を左右するポイントとしては、「誰に向けたアカウントか」が明確であることが重要です。フォロワー層が曖昧なアカウントよりも、美容、投資、グルメなどテーマが明確なアカウントの方が、買い手が付きやすく価格も上がりやすい傾向にあります。
また、顔出しに依存しない非属人型アカウントは、引き継ぎ後も運用しやすいため評価が高くなる傾向があります。逆に属人性が強い場合は、運用者変更による違和感が出やすく、価格が下がるケースも見られます。
■ 考察
インスタアカウントの売却においては、「フォロワー数＝価格」ではなく、「収益化できる構造があるか」が重要な評価軸になっています。単なる数字ではなく、どのように活用できるかが重視されるため、運用段階から売却を意識した設計が重要になります。
■ まとめ
2026年4月時点におけるインスタアカウントの相場は、フォロワー数だけでなく、ジャンルや収益性によって大きく変動しています。市場全体としては相場が上昇傾向にあり、SNSアカウントは単なる発信手段ではなく、売却可能な資産としての価値を持ち始めています。
■ アカバイについて
アカバイ（ https://akabuy.jp）は、インスタをはじめとしたSNSアカウントの売買が可能なプラットフォームです。フォロワー規模やジャンルに応じたアカウントが掲載されており、売却・購入の双方に対応した環境を提供しています。
【会社概要】
・会社名：合同会社MYASIA Entertainment
・所在地：東京都
・事業内容：SNSアカウント売買プラットフォーム「アカバイ」の運営
・公式サイト：https://akabuy.jp
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
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