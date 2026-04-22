春本番！赤ちゃんの名付けは「春ネーム」が満開です！女の子は「サクラネーム」・「菜の花ネーム」、男の子は「はるネーム」が大人気2026年3月生まれベビーの『名付けトレンド』発表

株式会社ベビーカレンダー

専門家から直接アドバイスを受けられる日本最大※の育児支援サイト「ベビーカレンダー」を運営する株式会社ベビーカレンダー（旧社名：株式会社クックパッドベビー、本社：東京都渋谷区、代表取締役：安田啓司、以下「ベビーカレンダー」）は、赤ちゃんの名前ランキングを毎月調査・発表しています。今回は、2026年3月生まれのお子さま5,894名を対象に調査した『3月生まれベビーの名付けトレンド』を発表します。

※2024年11月時点において各メディア（当社選定競合サイト4社）が発表している月間PV数（当社調べ）において

サマリー

【女の子】

●「サクラネーム」や「菜の花ネーム」などの「フラワーネーム」が大人気

●桃の節句にちなんだ「ピーチネーム」にも注目！

【男の子】

●3月誕生石にちなんだ「藍ネーム」も人気

●WBCで活躍した選手と同じ名前も増加

●「春ネーム」「はるネーム」が特大トレンド！

＜3月生まれの女の子＞人気の名前ランキング

2026年3月生まれ 男の子に人気の名前ランキング｜ベビーカレンダー月間名前ランキング調べ★女の子の名前：春らしい名前がトレンド！

2026年3月生まれの女の子の名前ランキングでは、1位「澪（みお）」、2位「陽葵（ひまり）」、3位「結愛（ゆあ）」、同率4位「心陽（こはる）」・「心春（こはる）」・「結菜（ゆいな）」という結果になりました。春のやわらかな日差しやぬくもりを感じさせる名前が多く、3月らしい明るくあたたかな雰囲気がうかがえます。

なかでも注目は、同率4位にランクインした「心陽」・「心春」です。どちらも主に「こはる」とよみ、「小春日和」を連想させる言葉です。やさしくあたたかな響きが春の訪れを感じさせ、3月生まれの女の子の名付けでも人気を集めたようです。

◇「サクラネーム」が人気！

3月は桜の季節を迎えることから、「桜」を用いた名前「サクラネーム」が例年人気となります。3月は別名「桜月（さくらづき）」といい、「桜」は古くから人々に親しまれ、愛されてきました。春に美しく咲く華やかさや可憐さに加え、新しい始まりや希望を感じさせることから、春生まれの女の子の名付けで毎年注目される漢字の一つとなっています。

2026年3月には、8位「美桜（みお）」が2月の75位から大きくランクアップしました。このほか、同率45位「凛桜（りお）」・「実桜（みお）」、63位「桜（さくら）」なども人気の名前TOP100にランクイン。60種類のバリエーションが確認されました。

★女の子のよみ：「はるネーム」・「さくら」、春感のあるよみが人気

2026年3月生まれの女の子のよみランキングTOP5は、1位「こはる」、2位「みお」、3位「さな」、4位「つむぎ」、5位「えま」という結果になりました。やさしく親しみやすい響きの名前が上位に並び、春らしいあたたかさを感じさせるよみが人気を集めています。

◇春を連想させる「はるネーム」がランクアップ

春生まれの名付けでは、毎年男女どちらも「はる」を用いた名前「はるネーム」が増える傾向があります。2026年3月もその流れが見られ、1位「こはる」、40位「はる」、92位「はるか」など、「はる」を含むよみが揃ってランクアップしました。3月は寒さがやわらぎ、春の穏やかな陽気が感じられる季節であることから、こうした「はるネーム」への注目がいっそう高まりました。

◇春本番に人気が高まる「さくら」

3月生まれの女の子のよみでは、「さくら」にも注目が集まりました。2月よみランキング37位から、3月には16位へと大きくランクアップしています。「さくら」は新しい季節の始まりとともに、毎年春に人気が高まりやすい名前のよみです。実際の名付けでは、「桜」・「咲来」・「咲良」・「さくら」などが見られ、春ならではの季節感をまっすぐに感じさせる名前として支持を集めたようです。

★女の子の漢字：華やかな「フラワーネーム」がトレンド

2026年3月生まれの女の子の名前に使われた漢字ランキングTOP5は、1位「菜」、2位「結」、3位「心」、4位「愛」、5位「花」という結果になりました。春の華やかさや明るさ、自然の美しさ、人とのつながりや愛情を感じさせる漢字が上位に並んでいます。

◇「菜の花ネーム」が人気

春生まれの女の子の名前では、毎年花を連想させる漢字やよみを含む名前「フラワーネーム」が人気となります。3月生まれの女の子では、「菜」・「花」のほか、7位「莉」、10位「桜」、18位「葵」、22位「華」など、漢字ランキング上位に多数の花にまつわる漢字がランクインしました。

3月生まれの女の子に最も多く用いられた漢字は「菜」でした。名前に「菜」を用いた「菜の花ネーム」は、春に黄色い花を咲かせる菜の花を思わせ、毎年春生まれに増加します。漢字ランキングでは2月の3位から3月は首位へとランクアップしました。実際の名付けでは、4位「結菜（ゆいな）」、8位「陽菜（ひな）」、15位「紗菜（さな）」、33位「菜心（なこ）」、同率45位「瑛菜（えな）」・「愛菜（まな）」、同率63位「栞菜（かんな）」・「楓菜（ふうな）」・「咲菜（さな）」などが人気。春の野に咲く菜の花のような、明るさややさしさを感じさせる名前が人気を集めています。

◇「ピーチネーム」にも注目

3月3日は女の子の健やかな成長を願う伝統行事『桃の節句』があります。3月は別名「桃月（とうげつ）」とも呼ばれ、例年「桃」という漢字を使った名前「ピーチネーム」が増加する傾向があります。漢字ランキングでは「桃」が2月のTOP100圏外から、3月は82位へランクアップしました。

実際の名付けでは、「桃花（ももか）」・「桃子（ももこ）」・「桃香（ももか）」・「桃（もも）」・「桃葉（ももは）」などが見られました。「桃」は春に咲く花で、「桃の花」は春の季語でもあります。「もも」という音を重ねる響きがかわいらしく、季節感のある名前として人気が高まっています。

＜3月生まれの男の子＞人気の名前ランキング

2026年3月生まれ 男の子に人気の名前ランキング｜ベビーカレンダー月間名前ランキング調べ★男の子の名前：春らしさを感じる名前が上位に

2026年3月に生まれた男の子の名前ランキングでは、1位「蓮（れん）」、同率2位「大和（やまと）」・「悠真（ゆうま・はるま）」、4位「湊斗（みなと）」、5位「暖（だん）」という結果になりました。シンプルですっきりと洗練された雰囲気を持つ「一文字ネーム」である「蓮」が首位を獲得。

ほかにも、春らしい印象を持つ名前が多く上位に入りました。たとえば「悠真」は「はるま」と読む場合もあり、名前のよみに「はる」を用いた人気の「はるネーム」の一つ。また、「暖」はその字のとおり春のあたたかさを思わせる名前です。さらに、6位「陽向（ひなた）」は春のやわらかな日差しや日向を連想させます。

◇3月誕生石にちなんだ「藍ネーム」も人気

「藍（主なよみ：らん）」という名前は、2月60位から3月は22位へと大きくランクアップし、人気となっていました。3月の誕生石は「アクアマリン（藍玉）」。アクアマリンの石言葉には「沈着」「勇敢」「幸福」「聡明」などがあります。3月生まれの男の子には「藍」のほか、「藍翔（あいと）」・「藍燈（あいと）」・「藍斗（あいと）」・「藍羽（あおば）」などの名前も見られました。

◇WBCで活躍した選手と同じ名前も増加

2026年WBC日本代表の岡本和真選手と同じ名前の「和真（かずま）」は、2月の男の子の名前ランキングTOP100圏外だったものの、3月は30位へと大きくランクアップしました。国際大会という大舞台での活躍が、名前に対する好印象や憧れに繋がり、人気選手と同じ名前が注目され名付けの候補として意識されるケースが増えたと考えられます。

★男の子のよみ：「春ネーム」「はるネーム」が特大トレンド

2026年3月生まれの男の子のよみランキングTOP5は、1位「みなと」、2位「はると」、3位「はる」、4位「りく」、同率5位「ゆいと」・「あおと」となりました。男の子の命名トレンドの一つ、名前のよみが「と」で終わる「と止めネーム」が引き続き人気を集める一方、春らしさを感じさせる「はるネーム」も人気となっています。

◇春を感じさせる「春ネーム」

3月生まれの男の子の名付けでは、春の陽気や芽吹き、花が咲く様子など春を連想させる名前「春ネーム」がトレンドとなっています。

3月のよみランキングでは、7位「ひなた」、8位「さく」、13位「さくと」、25位「いぶき」などがランクインしています。7位の「ひなた」は、春のあたたかな日差しを思わせます。実際の名付けでは「陽向」・「陽大」・「陽奏」・「陽詩」などが人気です。8位の「さく」や13位「さくと」は、花が咲く春の情景を連想させます。

また、25位の「いぶき」も2月34位から順位を上げています。「いぶき」は草木の芽吹きや生命の息吹を感じさせる、春らしいよみです。名付けでは「依吹」・「伊吹」・「一颯」などが見られました。さわやかで生命力のある春生まれらしい名前として支持を集めているようです。

◇春生まれは例年通り「はるネーム」が大人気！

また、「春ネーム」のなかでも特に目立ったのが、よみに「はる」を含む「はるネーム」です。毎年、春生まれのお子さんの名付けで増加し、人気が高まる傾向があります。

3月生まれの男の子のよみランキングでは、2位「はると」、3位「はる」、8位「はるき」がTOP10にランクインしたほか、25位「はるま」・65位「はるひ」・71位「はるや」などが人気に。3月に3位だった「はる」は2月16位から大きくランクアップ。「はるき」は2月16位から、3月は8位へとランクアップしており、春本番を迎える3月らしい動きが見られました。

★男の子の漢字：3月らしい漢字がランクアップ

2026年3月生まれの男の子の名前に使われた漢字ランキングTOP5は、1位「翔」、2位「斗」、3位「陽」、4位「真」、5位「大」と、2月の漢字ランキングTOP5と同じという結果でした。ここ数年の年間漢字ランキングTOP5もこれらの漢字が入れ替わる形でランクインし続けており、近年の男の子の名付けで定番の人気漢字となっています。

◇3月旧暦「弥生」の「弥」を用いた名前が増加

3月は旧暦で「弥生」と呼ばれる月でもあり、「弥」という漢字を用いた名前が増加しました。漢字ランキングでは2月68位から、3月は42位へとランクアップしています。

「弥」は、いよいよ、ますますという意味を持ち、物事が広がっていく様子や成長していくイメージを感じさせる漢字です。3月生まれの男の子の名付けでは、「柊弥（しゅうや）」・「侑弥（ゆうや）」・「桃弥（とうや）」・「大弥（だいや）」・「燈弥（とうや）」などが人気でした。

◇「サクラネーム」がトレンド

3月は桜の季節を迎えることから、男の子の名付けでも「桜」を用いた名前「サクラネーム」が注目を集めました。漢字ランキングで「桜」は2月58位から、3月には25位へと大きくランクアップしています。3月生まれの男の子の名付けでは、「蓮桜（れお）」・「凛桜（りおう）」・「桜佑（おうすけ）」・「桜空（さく）」などが見られました。桜は春を代表する花であり、華やかさや新しい始まりを感じさせることから、3月生まれの男の子の名付けでも人気が高まっています。

◇「シーズナルネーム」の「春」に注目

日本の名付けでは、春・夏・秋・冬といった季節そのものを名前に取り入れる命名法が古くから用いられてきました。こうした季節をダイレクトに用いた「シーズナルネーム」は、自然の移ろいや美しさを名前に込め、その季節が持つイメージや意味を表現できる点が魅力です。また、生まれた季節にちなんで名付けることも多く、子どもへの思いや願いを重ねやすい名前のスタイルといえます。

3月の「シーズナルネーム」として、「春」を用いた名前も増加しました。漢字ランキングでは2月86位から、3月は54位へとランクアップ。3月の月間名前ランキングでは、56位「春樹（はるき）」、95位「春馬（はるま）」が人気の名前ランキングTOP100にランクインしています。「春」は、あたたかさや生命力、新しい季節の始まりをまっすぐに感じさせる漢字です。春本番を迎える3月生まれの男の子にぴったりな漢字として、親御さんに支持されたようです。

▼【結果】3月生まれの赤ちゃんの名前ランキングTOP10

＜男の子＞

1位 蓮 （主なよみ：れん）

2位 悠真 （主なよみ：ゆうま）※同率

2位 大和 （主なよみ：やまと）※同率

4位 湊斗 （主なよみ：みなと）

5位 暖 （主なよみ：だん）

6位 陽向 （主なよみ：ひなた）※同率

6位 樹 （主なよみ：いつき）※同率

8位 颯 （主なよみ：そう）※同率

8位 湊 （主なよみ：みなと）※同率

8位 蒼空 （主なよみ：そら）※同率

8位 朔 （主なよみ：さく）※同率



＜女の子＞

1位 澪 （主なよみ：みお）

2位 陽葵 （主なよみ：ひまり）

3位 結愛 （主なよみ：ゆあ）

4位 心陽 （主なよみ：こはる）※同率

4位 心春 （主なよみ：こはる）※同率

4位 結菜 （主なよみ：ゆいな）※同率

7位 咲茉 （主なよみ：えま）

8位 陽菜 （主なよみ：ひな） ※同率

8位 柚羽 （主なよみ：ゆずは）※同率

8位 美桜 （主なよみ：みお） ※同率

8位 紬 （主なよみ：つむぎ）※同率

8位 翠 （主なよみ：すい） ※同率

※（）内は主なよみを記載

＜調査概要＞

調査対象：株式会社ベビーカレンダーが企画・運営している「ファーストプレゼント」「おぎゃー写真館」「ベビーカレンダー全員プレゼント」のサービスを利用された方

調査期間：2026年3月1日(日)～2026年3月25日(水)

回答件数：5,894件（男の子：2,922件／女の子：2,972件）

※本調査内容を転載される場合は、出典が「株式会社ベビーカレンダー」であることを明記くださいますよう、お願いいたします。

■【2025年】年間名前ランキング発表！「赤ちゃんの名前ランキング」サイトをチェック

2025年赤ちゃんの名前・よみ・漢字ランキングをそれぞれ1位～100位まで発表しています！ほかにも、2010年以降の年間名前ランキングや、名付けトレンドなど、今知りたい名前に関する情報をまとめています。ぜひご覧ください。

赤ちゃんの名前ランキングはこちら :https://baby-calendar.jp/smilenews/detail/1001842025年赤ちゃんの名前、よみ、漢字ランキング■名前の順位を調べられる「名前ランキング検索」で順位をチェック！

「赤ちゃんの名付け・名前ランキング」サイトには、過去のランキング結果から名前が何位なのかを検索できる「名前ランキング検索」コーナーもあります。これから赤ちゃんの名前を考えるママ・パパも名付けの参考にぜひご活用ください。

「名前ランキング検索」はこちら :https://baby-calendar.jp/nazuke/赤ちゃんの名付け・名前ランキング＜「ベビーカレンダー」サイトに関して＞

『ベビーカレンダー』は、月間PV数3.4億PV、会員登録数が年間約36万人、総勢約100名の医師・専門家が監修する妊娠・出産・育児の情報を網羅した日本最大（※）の育児支援サイトです。妊娠してから赤ちゃんが2歳になるまでの間、赤ちゃんの成長に合わせ、元雑誌編集経験者を中心とした20名以上の編集者が質の高い記事を毎日提供します。

※2024年11月時点において各メディア（当社選定競合サイト4社）が発表している月間PV数（当社調べ）において

ニュースリリースはこちら：https://corp.baby-calendar.jp/information_tax/release

＜運営会社「ベビーカレンダー」に関して＞

社名：株式会社ベビーカレンダー（https://corp.baby-calendar.jp）

※2021年3月25日 東証マザーズ（現グロース市場）上場

本社所在地：〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-38-2 ミヤタビルディング10F

代表者：代表取締役 安田啓司 設立年月日：1991年4月 主要事業：メディア事業、医療法人向け事業

多くの医療専門家監修による、日本最大のPV数を誇る育児支援サイト「ベビーカレンダー」を運営。ベビーカレンダー以外にも、女性のライフスタイルにあわせた情報提供サイトを展開し、事業を拡大中。

＜運営メディア一覧＞

■ベビーカレンダー：医師・専門家監修の妊娠・出産・育児の情報メディア

URL：https://baby-calendar.jp/

■ウーマンカレンダー：オトナ女子によるオトナ女子のためのアンチエイジングメディア

URL：https://woman-calendar.jp/

■ムーンカレンダー：生理・恋愛・美容 女性たちのリアルがわかるメディア

URL：https://moon-calendar.jp/

■シニアカレンダー：シニア情報メディア

URL：https://kaigo-calendar.jp/

■シッテク：恋愛・結婚＆マッチングアプリ紹介メディア

URL：https://moon-calendar.jp/sitteku/

■赤ちゃんの名付け・名前ランキング：赤ちゃんの名前、よみのランキング検索メディア

URL：https://baby-calendar.jp/nazuke/

■ヨムーノ：忙しくても「くらしをもっと楽しく賢く！」くらし情報メディア

URL：https://yomuno.jp/

＜公式SNSからも最新情報更新中！＞

Instagram https://www.instagram.com/babycalendar/

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCFblSCmHFCkHiFXsrcksuhA

Facebook https://www.facebook.com/babycalendar/

Ｘ https://twitter.com/baby_calendar

TikTok https://www.tiktok.com/@babycalendar_official