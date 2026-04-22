年齢とともに現れる身体の“ゆらぎ”に寄り添う、らくらく世代のブラジャー誕生。「着脱らくらくフロントホックブラ」がセシールから販売開始。

株式会社セシール詳細を見る :https://www.cecile.co.jp/detail/BC-491/

株式会社セシール（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：村上正和）は、3月27日から「着脱らくらくフロントホックブラ（ノンワイヤー・フルカップ）」を販売開始しました。肩が上がりづらい…など年齢を重ねるにつれて生まれる身体のお悩み。着脱らくらくフロントホックブラは着脱しづらさを解消したうえで、美しいバストラインも無理なく叶えます。

■"ゆらぎ"に寄り添う「らくらく世代のためのブラジャー」

背中に手が届きにくい、締め付けや肌あたりが気になる…など、年齢とともに現れる心身の変化。今回は「ブラジャーを着けたいけれど、着脱が難しくなってきた」という声にお応えし、前開き仕様のブラジャーの開発に取り組みました。

■セシールならではのこだわりで二つのお悩みに応えます

お悩み１. 肩が上がりづらく、ブラジャーの着脱が難しい

前側のスナップボタンを留めるだけで着用完了。肩を動かす必要がないため、一人でも簡単に着脱できます。

お悩み２. 前開きブラジャーはバストの安定感や補正力が物足りない

モールドカップとストラップを内蔵することで、やさしい着心地でありながらしっかりバストを支えて美しいバストラインをつくりだします。「ラクなブラジャーだから仕方ない」をなくし、無理なく綺麗を叶えます。

全体にやわらかなレースを使用し、気になる背中部分はソフトなパワーネットの裏打ちでお肉を自然に押さえ、背筋も意識できます。着脱のしやすさと美しいバストラインはもちろん、毎日身に着けるものだからこそ、スナップボタンが直接肌に触れないなど着心地のやさしさにもこだわりました。

着脱らくらくフロントホックブラ（ノンワイヤー・フルカップ）

商品名：着脱らくらくフロントホックブラ（ノンワイヤー・フルカップ）

品番 ：BC-491

価格 ：3,839円、4,389円（税込）

サイズ：M・L・LL・M-G・L-G・LL-G

カラー：ソフトラベンダー・ライトベージュ

■ナイロン・ポリウレタン・その他

●後ホックなし（フロントスナップ留め）

●ストラップは調節ができません

●カップ裏は綿混素材

●中国製

【取り外しパッドなし】

【フロントスナップ】

【カップウレタン約5mm】

URL：https://www.cecile.co.jp/detail/BC-491/

カタログ：2026セシレーヌ4月春夏号30P

■商品担当からのひとこと

セシールでは大人の女性のお悩み解決を目指したものづくりを行っているので、今回の商品も誰かのお悩み解決につながると嬉しいです。今後も一人でも多くの方が快適なブラジャーと出会えるよう励んでまいりますので、ご意見やご感想もお寄せいただけますと幸いです。

【会社概要】

社名 ： 株式会社セシール

代表者 ： 村上 正和

所在地 ： 〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー17F

設立 ： 2020年12月1日

事業内容： 総合通信販売事業

URL ： https://corp.cecile.co.jp/

セシールでは、お客様の声を聴き、改善をしながら「お客様に寄り添った商品・サービス」に取り組んでいます。インナー商品をはじめとする様々な生活用品をご提供し、豊かなライフスタイルをサポートしています。

■オンラインショップ https://www.cecile.co.jp/

■Instagram @cecile.shopping

https://www.instagram.com/cecile.shopping/?hl=ja

＜お客様からのお問合せ先＞

セシールコールセンター

Tel：0120-70-8888（受付時間：10時～18時）