100円の卓上フォトカレンダーを、スマホひとつで--『10分フォトカレンダー』iOS/Android提供開始、母の日ギフトに

マージナルゲイン株式会社

スマホの写真1枚を、近所のセブン‐イレブンでL判100円のカレンダーに--。

マージナルゲイン株式会社(大阪市中央区、代表取締役 猪俣 充央)は、フォトカレンダー作成アプリ 「10分フォトカレンダー」 を 2026年4月22日(水)よりiOS/Android両対応で正式提供開始 します。母の日(5月10日)に向けて、花束に添える「孫の写真カレンダー」を郵送を待たずその日のうちに受け取れます。

- 公式サイト: https://calendar.marginalgains.jp/

- App Store: https://apps.apple.com/jp/app/id6759637659

- Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.marginalgains.tenmin.calendar

■ 本サービスの3つのポイント



1. L判100円--フォトカレンダーの一般的な最低価格帯(500～1,000円台)の約1/5～1/10。アプリ利用料・会員登録料・アプリ内課金ゼロ、料金は店頭印刷代のみ。

2. 最短10分目安(※1):写真選びから、セブン‐イレブンでの印刷完了までの体験時間。

3. 母の日(2026年5月10日)に向けて、iOS/Android両対応で提供開始:花束に添える「孫の写真カレンダー」を郵送を待たず、近所のセブン‐イレブンで受け取れる。

(※1)社内計測ベースの目安。店舗混雑・端末性能・通信状況により変動します。

■ 開発の背景 - スマホに眠る写真と、「500円の壁」



スマホ本体に保存している写真は平均1,411.8枚。一方、スマホで撮った写真をプリントした経験を持つ利用者は46.9%にとどまり、撮影データの多くはスマホの中に眠ったままです(MMD研究所「2023年スマートフォンでの写真撮影、プリントに関するユーザー調査」※2)。従来のフォトカレンダーは1冊500～1,000円、郵送で数日--と、「思いついた時に作る」には価格・納期のコストが重い構造でした。



「10分フォトカレンダー」は、スマホ1枚 → セブン‐イレブン → その場で印刷、という最短動線を L判100円 で提供することで、写真を形に残す行動の心理的・金銭的コストを下げることを狙いました。



(※2)MMD研究所「2023年スマートフォンでの写真撮影、プリントに関するユーザー調査」(https://mmdlabo.jp/investigation/detail_2179.html)(2023年2月実施、15～69歳スマートフォン利用者対象)

■ 使い方 - 3ステップ・最短10分

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/180101/table/2_1_65c0eaccccb2ffc7daef2f2bcc1cd5d3.jpg?v=202604220151 ]1. デザインを決める

2. 写真を選ぶ

3. 予約番号を取得

発行された予約番号を、近所のセブン‐イレブンのマルチコピー機に入力すると印刷できます(店頭操作1～2分)。合算しての体験時間がおよそ10分、という設計です。

■ 価格 - L判100円 / 2L判300円、印刷代のみ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/180101/table/2_2_cd771d30149c2e77b865fe974da7ee44.jpg?v=202604220151 ]



アプリのダウンロード・利用・予約番号の発行は無料です(アプリ利用料・会員登録料・アプリ内課金なし)。

課金が発生するのは、セブン‐イレブンのマルチコピー機での印刷時のみです。

全国のセブン‐イレブン店舗のうち、ネットプリント対応のマルチコピー機を設置している店舗で、24時間いつでも印刷可能です(一部店舗は非対応)。

参考:写真カレンダー系サービスの入口価格[表3: https://prtimes.jp/data/corp/180101/table/2_3_23d6c12dddb94ee9e5851a3f15c2b86c.jpg?v=202604220151 ]

※各サービスの代表的な最低入口価格の参考掲載。商品形態(1枚/製本/卓上等)は各社で異なります。

■ 母の日(2026年5月10日)に間に合う1枚

2026年の母の日は5月10日(日)。「10分フォトカレンダー」なら、孫の顔や家族の一瞬を、毎日目に留まるカレンダーにして、花束と一緒にその日のうちに届けられます。郵送を待つ必要がないため、母の日直前の駆け込みギフトにも対応できます。

■ 主な機能

■ プライバシー設計

■ アプリ概要

■ 会社概要

■ お問い合わせ先

- レイアウト6種類/文字デザイン5種類/写真の左右配置入替/日曜・月曜始まり切替- 作成データ・予約番号をアプリ内の履歴に保存(期限内の再確認可能)- 1回の予約で最大5デザインまでまとめて送信可(家族分をまとめたいケースに対応)- 「近くのセブン‐イレブンを探す」ボタンで地図アプリを起動- 会員登録不要:メールアドレス・電話番号・SNSアカウント連携などの登録は必要ありません。アプリのダウンロードとOSの写真アクセス許可だけでご利用いただけます。- 氏名・住所・連絡先といった個人を特定できる情報は取得しません(印刷のための予約番号発行処理のみ、セブン‐イレブンのネットプリントAPIの仕様に沿って実施します)[表4: https://prtimes.jp/data/corp/180101/table/2_4_0fe9ebe2a30b0987a080069c2ab33691.jpg?v=202604220151 ][表5: https://prtimes.jp/data/corp/180101/table/2_5_23dc5f79149688845f4c7ef128b6a28f.jpg?v=202604220151 ]

マージナルゲイン株式会社 広報担当

公式サイト: https://marginalgains.jp/