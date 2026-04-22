株式会社ENJOY TRUST(本社： 大阪市中央区)は、和泉市のシンボル「黒鳥山公園」内に、2026年秋、複合型BBQ＆カフェ施設「IZUMI Garden Terrace(イズミガーデンテラス)」をオープンいたします。

本プロジェクトは、和泉市の「黒鳥山公園飲食店舗等整備・管理運営事業」に基づき、市民ニーズの高い飲食店舗等の整備や管理運営を行うことで、公園の活性化及び利用者の利便性向上を目指すものです。

公園の自然と調和した開放的な空間演出の中で、「家族で過ごす、やさしい時間」を提供することをコンセプトに、準備不要の「手ぶらBBQ」や、素材にこだわり抜いた「本格ピザ」など、これまでの公園体験をアップデートする新しいリゾート施設を創造します。

公式HP ： https://izumigardenterrace.com/

公式Instagram： https://www.instagram.com/izumigardenterrace/

公式TikTok ： https://www.tiktok.com/@izumigardenterrace





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■ IZUMI Garden Terrace 3つの注目エリア(仮称)

1. 【メインエリア】ソファでゆったり“座ったままBBQ”

「家族で過ごす、やさしい時間」を最も象徴するプレミアムな全天候型拠点。





メインエリア





・革新的なBBQスタイル： 全席に「テーブル内蔵型グリル」を採用。立ち上がって調理する従来のスタイルとは一線を画し、座り心地の良いソファに腰かけたまま、ゆったりと会話を楽しみながらグリルを囲めます。





・安心の屋内キッズルーム： 施設内には、天候を気にせずお子様がのびのび遊べる「屋内キッズルーム」を完備。隣接して授乳室やおむつ替え室も備えており、小さなお子様連れでも気兼ねなくリラックスいただけます。





2. 【ドッグランテラス】開放感あふれるパブリックラン

愛犬同士の交流も楽しめる、開放的なメインランエリア。





ドッグランテラス





・青空の下でリフレッシュ： 公園の豊かな緑と空を感じながら、リードを外してのびのびと走り回れる開放的な空間です。

・アクティブな体験： 公園の心地よい風を感じながら、愛犬と一緒にアクティブにBBQやカフェタイムを楽しめる、開放感抜群のエリアです。





3. 【プライベートテラス】家族やグループで貸切できる専用エリア

周りを気にせず気兼ねなく過ごせる、専用ラン付きの貸切テラスエリア。





・プライベートラン： 他のワンちゃんを気にせず遊ばせることができるため、小さなお子様やペットから目を離すことなく、プライベートな休日を満喫できます。









■ 食のこだわり：本場イタリアの恵みを、公園の緑の中で。

当施設では、どのエリアでもこだわりのカフェメニューをお楽しみいただけます。





・「本格窯焼きピザ」： ピザの命である生地には、イタリア産小麦100%を使用。完熟のイタリア産トマトと合わせ、店内の本格窯で一枚ずつ丁寧に焼き上げます。





・「旬のサラダバー」： 素材本来の味を活かした、新鮮で彩り豊かな野菜をたっぷりと。地元・和泉市の近隣農家から届く季節の野菜も積極的に取り入れ、地産地消にも貢献します。









■ デザイン監修

施設の設計・デザイン監修には、建築・インテリア・プロダクト開発など、多領域で実績を持つプロフェッショナルが参画。公園の景観とモダンなデザインが融合した、唯一無二の空間を創り上げます。





・MARL DESIGN STUDIO ／ 代表・一級建築士 伊藤 崇

1982年大阪府生まれ。滋賀大学教育学部、千葉大学大学院(建築学専攻)修了。一級建築士、宅地建物取引士に加え、教育免許も保持する稀有なバックグラウンドを持つ。大手ハウスメーカーでの設計実務を経て、シャープや小林製薬にて新製品開発に従事。2017年の独立後は、近畿大学「アカデミックシアター」の立ち上げ参画など、常に「利用者の体験」を核とした緻密な空間設計を展開。教育者としての洞察力とメーカーでの開発経験を融合させ、機能美を超えた本質的な空間体験を追求し続けている。立命館大学大学院経営管理研究科講師。





・北脇玲男 NUE / 代表取締役・空間デザイナー

2019年設立。前職ではシンガポールを拠点にデザインマネージャーとして勤務し、国内外で数多くのホテル・商業施設のインテリアデザインを手掛ける。常にプロジェクトの本質を見出し、そこにあるべき空間を独自なものへと展開させ、表層的ではない本質的で感動のある空間を追求。2021年より大阪工業大学 空間デザイン学科の非常勤講師も務める。









■ 今後のスケジュール

2026年秋のグランドオープンに向けて、具体的なメニューラインナップや正式なオープン日については、同年8月頃に第2弾プレスリリースとして発表予定です。公式SNSでは、オープンまでの準備風景を随時発信してまいります。









■ 施設概要





全体パース





施設名 ： IZUMI Garden Terrace(イズミガーデンテラス)

所在地 ： 大阪府和泉市黒鳥町四丁目7(黒鳥山公園内)

オープン予定 ： 2026年秋

主な設備 ： 全天候型BBQ＆カフェ、ドッグランテラス、プライベートテラス、

屋内キッズルーム、授乳室、おむつ替え室、サラダバー

公式HP ： https://izumigardenterrace.com/

公式Instagram： https://www.instagram.com/izumigardenterrace/

公式TikTok ： https://www.tiktok.com/@izumigardenterrace









■ 運営会社概要

商号 ： 株式会社ENJOY TRUST

所在地 ： 〒542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋2丁目2-3 ENJOYTRUSTBLD.5F

設立 ： 2012年3月

事業内容： エンターテインメント業界におけるクリエイティブ、

デジタルマーケティング・プランニング・制作・運用、

およびシステム開発業務、グラフィック・WEB・

映像まで総合的なプロモーション事業、飲食事業の経営・企画及び、

コンサルティング事業・バーベキュー施設運営、グランピング施設運営

URL ： https://enjoytrust.co.jp