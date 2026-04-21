第13回技術経営・イノベーション大賞、5月18日より応募受付開始｜一般社団法人 科学技術と経済の会（JATES）主催

一般社団法人 科学技術と経済の会

一般社団法人 科学技術と経済の会（以下、JATES）（所在地：東京都千代田区、会長：斎藤 保）は、社会の変革に資するイノベーションを創出した優れた「技術経営」の取り組みを評価・顕彰するとともに、その成果と挑戦を広く共有し、次世代の経営者・技術者の模範となることを目的とした「技術経営・イノベーション大賞」の第13回応募受付を、2026年5月18日より開始いたします。本表彰は、企業・研究機関・スタートアップなど組織の形態や規模を問わず応募いただけます。

「技術経営・イノベーション大賞」は、イノベーションを創出した、またはその創出に挑戦している優れた技術経営の取り組みを顕彰する表彰制度です。

これまでに、QRコード、電動アシスト自転車、スーパーコンピュータ「富岳」、早期アルツハイマー病治療剤「レケンビ(R)点滴静注」など、社会を大きく変革した技術経営の取り組みが受賞してきました。

本表彰が重視するのは、単なる技術そのものの評価ではありません。

技術革新や新たな組み合わせによって価値を創出し、そのプロセスをマネジメントする「技術経営」そのものです。 事業化前の段階であっても、未来に向けた意義ある挑戦や、新しいプロセスづくりへの努力を積極的に評価します。

本表彰は、企業規模・業種・分野を問いません。

スタートアップから大企業、研究機関、地域企業まで、社会を一歩前に進める挑戦であればすべて応募対象です。

さらに、内閣総理大臣賞をはじめ、総務大臣賞、文部科学大臣賞、経済産業大臣賞、環境大臣賞（新設）など、複数の大臣賞が選定されます。

募集概要

■名称：第13回 技術経営・イノベーション大賞

■応募期間：2026年5月18日～2026年7月31日（予定）

■応募ページ：https://mot-innovation-award.com/

■対象：社会に変革をもたらした、またはその創出に挑戦する技術経営取り組み

■応募資格：企業規模・業種・分野不問

主な受賞例

- QRコード（内閣総理大臣賞）- 電動アシスト自転車（経済産業大臣賞）- スーパーコンピュータ「富岳」（経済産業大臣賞）- 早期アルツハイマー病治療剤「レケンビ(R)点滴静注」（内閣総理大臣賞）

授与される賞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/180455/table/3_1_d2d9b89f70589e969d0a5ab8f5e4e456.jpg?v=202604211051 ]

【こんな方におすすめ】

- 自社の技術を社会に広く発信したい- 技術経営の取り組みを客観的に評価されたい- 採用・広報・資金調達につなげたい- 社会課題の解決に挑戦している

関連動画

本大賞の概要や応募メリットについては、以下の動画でもご覧いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3EoZukgZzsQ ]

後援（予定）：総務省、文部科学省、経済産業省、環境省、日本経済新聞社、日刊工業新聞社

協賛： 一般財団法人 新技術振興渡辺記念会

運営：一般社団法人 科学技術と経済の会（JATES）https://www.jates.or.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人 科学技術と経済の会 事務局

E-mail ：innovation@jates.or.jp