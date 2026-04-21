talikiファンド、「1000年先も安心して暮らせる地域」へ。森林アセットマネジメントを手がけるForestFolksへシードラウンドで出資

株式会社taliki

株式会社taliki（本社：京都府京都市、代表取締役：中村多伽、以下「当社」）が運営するtaliki2号ファンド（以下「当ファンド」）は、森林アセットマネジメント事業を展開する株式会社ForestFolks（本社：新潟県南魚沼市、代表取締役：桜井隆志、以下「ForestFolks社」）に対し、シードラウンドにて第三者割当増資による投資を実行いたしました。

本ファンドはForestFolks社の事業成長に尽力するとともに、日本の森林課題の解決および持続可能な価値循環の構築に寄与してまいります。

■ 出資の背景

現在、日本の森林は公的資金の投入が進む一方で、管理が行き届かない放置森林が依然として大きな課題となっています。

ForestFolks社は、これまで林業の現場で積み上げられてきた技術と知恵をテクノロジーの力を掛け合わせることで、森林を「持続可能な資産」へと転換する森林アセットマネジメント事業を展開しています。

同社は、森林に関わる多様なステークホルダーが恩恵を受ける新たな価値循環の構築を目指しています。当ファンドはこのビジョンと社会的意義に強く共感し、既存の枠組みでは解決が難しいとされてきた課題に挑戦する同社の一翼となるべく、出資を決定いたしました。

■ ForestFolksの取り組み

ForestFolksは、次世代森林管理システム「Forester Earth」の開発を通じて、森林の資産価値をデータに基づき可視化・管理する仕組みの構築を進めています。

同システムは、現場の熟練者の知見をデジタル化し高精度なデータと掛け合わせ、森林の管理・資産価値（カーボンクレジット等）を統合的に扱うことで、これまで収益化が難しく放置されてきた森林の新たな価値創出を可能にします。

また、自治体や地域企業との連携を通じて、地域密着型の森林活用モデルの確立と全国展開を目指しています。

放置され荒れた森林で補植している様子

■ 今後の展望

今回の資金調達によりForestFolksは以下の強化を進め、2026年度中には複数地域での事業展開とシステムβ版のローンチを予定しています。



・次世代森林管理システム「Forester Earth」の開発強化

・自治体等との連携による事業モデルの確立

・専門人材の採用強化

これにより、放置森林を「負債」から「持続可能な収益源」へと転換するモデルの実現を目指します。

【共創パートナーについて】

ForestFolks社は、今回の資金調達を機に、以下の各セクターとの連携を強化してまいります。森林アセットを「眠れる資産」から「価値を生む資産」へ変革するパートナーを募集しています。

対象パートナー

（ForestFolksが提供する価値・共創の形）

- 金融機関・投資家- - 森林データの可視化と評価に基づく、森林リート・森林ファンド等の新たな金融商品の組成支援- 地方中核企業（土木建築企業等）- - 森林管理業への参入の意向がある会社との協業事業の創生。森林整備による治水・防災効果の可視化。森林整備から治水工事までを一気通貫で設計し、地域インフラを守る体制の構築- 自治体・農林公社- - 既存林業の枠組みを超えた「町おこし」の全体設計（景観、トレッキング、鳥獣被害対策等）と、カーボンクレジット創出の自動化- 事業会社（ブランド企業）- - 保有する遊休森林の資産価値向上。ブランド戦略と連動した森林活用サービスの開発や、ESG評価への転換- 森林所有者・投資家- - 保有する森林アセットの委託先としてアセットの資産価値向上

【採用強化中】

ForestFolks社は現在、共に地域と地球の未来を変える仲間を募集中です。

ビジョンである「素晴らしい自然を未来に繋ぐ - 1000年先も継続できる森林経営‐」に心の底から共感し、この困難で泥臭く、しかし途方もなく大きな可能性を秘めた産業変革に、圧倒的な熱量を持って挑める「共同制作者（コアメンバー）」を募集しています。

◆ 募集職種・詳細については、Forest Folks公式ホームページの採用ページをご覧ください。

https://www.forestfolks.jp/recruit

■ 各社コメント

株式会社ForestFolks 代表取締役 桜井隆志 氏

林業には、先人たちが何代にもわたって積み上げてきた素晴らしい現場の技術があります。私たちはそれを否定するのではなく、むしろテクノロジーの力でその価値を最大限に引き出し、世界へ広げたいと考えています。

現在の森林・林業を取り巻く構造には課題もありますが、私たちはそれを壊すのではなく、新しい選択肢を提示することで、森林に関わる全ての人と手を取り合いたい。1000年先の子供たちが『この森があってよかった』と思える未来を、今ここから、皆様と一緒に作っていければ幸いです。

talikiファンド キャピタリスト 飯田麻衣

talikiは、日本の森林の価値を再定義し、持続可能な循環を創り出そうとするForestFolksの志に深く共感し、この度ご出資させていただきました。

初めて桜井さんとお会いした際、現場を熟知しているからこそ到達できる業界課題への圧倒的な解像度の高さと、地域社会の未来を背負う熱い想いに強い感銘を受けたことを覚えています。現世代の利益のみならず、将来世代の暮らしを見据えて業界全体の底上げに尽力する桜井さんの挑戦は、森林大国である我が国にとって大きな社会的インパクトをもたらすと信じています。

1000年先も人々が安全に暮らせる持続可能な社会の実現に向けて、桜井さん率いるForestFolksとともに歩んでまいります。

■ 資金調達のご相談について

当ファンドでは現在積極的に投資活動を行っております。

【投資概要】

投資対象：

・領域： 社会課題領域全般。注力領域としては少子高齢化／地域／マイノリティ／貧困、暴力、公衆衛生などを含むセーフティネット。

・ステージ： シード・アーリーステージ中心

・特徴： 課題解決と高い拡張性を志向するスタートアップ

投資金額： 1社あたり100万円～5,000万円

想定投資社数： 20社以上

出資をご希望の方はこちらよりお問い合わせください。

https://taliki.vc/

（出資に関係のないお問い合わせ・営業メールについてはご対応致しかねます。）

【会社概要】

株式会社ForestFolks

代表：桜井 隆志

所在地：新潟県南魚沼市六日町１４０MAKINO-BA内

設立：2023年5月

事業内容：森林アセットマネジメント事業、森林管理システム開発

URL： https://www.forestfolks.jp/



株式会社taliki

代表： 中村 多伽

本社： 京都府京都市中京区丸屋町317

設立： 2017年

事業内容： 社会起業家のインキュベーション事業、社会課題解決型スタートアップへの投資、大企業向けオープンイノベーション支援、シンクタンク・オウンドメディア「taliki.org」の運営

URL： https://taliki.co.jp/

シンクタンク・オウンドメディア「taliki.org」： https://taliki.org/