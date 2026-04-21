株式会社キープ・ウィルダイニング

創業者の「数字がわからない」を解消。創業セミナー『創業者のためのやさしい財務入門～PL/BS・損益分岐点・月次シミュレーション・資金調達方法～』を5月14日（木）W E Bにて無料開催

株式会社AGORA（本社：東京都町田市）は、起業に役立つ創業支援のWEBセミナーを毎月開催しています。今回は創業初期の方向けの財務に関する基礎知識を学ぶことができるセミナーです。

講師として、東京都認定インキュベーション施設にて年間400件を超える起業相談を受けている吉井慎人（よしい まこと）氏と、創業者・個人創業支援の現場に即した財務支援や講師をしている山岸智也（やまぎし ともや）氏が分かりやすく解説します。

創業W E Bセミナー「創業者のためのやさしい財務入門～PL/BS・損益分岐点・月次シミュレーション・資金調達方法～」

株式会社AGORAでは、2026年5月14日（木）に「創業初期の財務」をテーマにした創業WEBセミナーを開催します。

登壇者は、起業家や新規事業を考えている方・AI技術に興味がありビジネスに活かしたい方のために、年間300以上の起業家にAIを活用した事業アドバイスを行なった吉井慎人（よしい まこと）氏と、創業者・個人創業支援の現場に即した財務支援や、商工会議所での創業ゼミでメイン講師なども務める山岸智也（やまぎし ともや）氏です。

創業初期に多い「数字が分からない」という課題

事業を立ち上げる多くの創業者にとって、

・売上はいくらあれば成立するのか

・利益はどのように残るのか

・手元資金はいつ足りなくなるのか

といった「数字の見方」は大きなハードルとなります。

特に、

・PL（損益計算書）やBS（貸借対照表）の理解不足

・損益分岐点の未把握

・資金繰りの見通しの甘さ

は、事業継続に直結する重要なリスクにもなり得ます。

一方で、財務に苦手意識を持つ創業者も多く、「何から学べばいいか分からない」という声も少なくありません。

創業者目線で“使える財務”を学ぶ実践講座

本セミナーでは、難解になりがちな財務の知識を創業者が実務で使えるレベルに落とし込み、

・PL / BSの基本構造

・損益分岐点の考え方

・月次シミュレーションの作り方

・現実的な資金調達方法

を体系的に解説します。単なる知識ではなく、「自分の事業に当てはめて考えられる状態」をゴールとした内容となっています。

都道府県・自治体ごとに異なる制度融資についても、創業者が理解しておくべきポイントを概論として整理します。

こんな人におすすめ！

1. これから創業を考えている方

事業アイデアはあるものの、「お金の計画」をどう考えればいいか分からない方

2. 創業したばかりで数字に不安がある方

売上や利益は出ているが、資金繰りや今後の見通しに自信が持てない方

3. 財務や会計に苦手意識がある方

PLやBSと聞くだけで難しく感じてしまい、学ぶ優先度を後回しにしている方

4. 融資や資金調達を検討している方

自己資金だけでなく、借入や制度融資を現実的に考え始めている方

5. 事業が成立するラインを明確にしたい方

「どれくらい売り上げを上げれば黒字になるのか」を把握できていない方

6. なんとなくお金を管理している状態から抜け出したい方

感覚ではなく、数字ベースで事業を判断できるようになりたい方

講師紹介

株式会社GLOCAL GUNSHI 代表取締役軍師

吉井 慎人（よしい まこと） 氏

BOND大学 経営学修士MBA。転職支援会社の営業後インターウォーズ株式会社にて、インキュベーションコンサルタントとして、「イントレプレナー塾（企業内起業家育成プログラム）」をゼロから立ち上げ、400名を超える企業内起業家と向き合い、事業計画書の作成支援に従事。その他、企業M＆A支援や出向型インキュベーション支援としてスタートアップ常駐して経営に携わった。東京都認定インキュベーション施設にて、年間300名を超える起業相談を受けている。

また2024年4月からは株式会社AGORAのCIO(chief incubation officer)に就任し、起業家と二人三脚で伴奏支援を行なっている。

株式会社GLOCAL GUNSHIのほか

・公益財団法人 東京都中小企業振興公社 事業戦略部 多摩創業支援課 専門相談員

・株式会社AGORA CIO(chief incubation officer)

・NEXs Tokyo サポーター兼メンター

など、数多くの起業家支援を行っている。

株式会社カタパルト 代表取締役

山岸智也（やまぎし ともや）氏

大学卒業後、広告会社、コンサルティングファーム、ITベンチャー、ITベンダー会社、を経て、2013年個人事業主として独立。

2022年株式会社カタパルトを設立。

創業者・個人創業支援の現場に即した財務支援を得意とし、特にPL/BS、損益分岐点、月次シミュレーション、借入を中心とした資金調達の考え方について、実務に落とし込んだ形でわかりやすく伝えている。

スタートアップのエクイティ調達よりも、個人創業・スモールビジネス向けの現実的な財務設計や資金繰り支援に強みを持つ。既存の財務系コンテンツをベースに、創業者向けにアレンジした講義が可能。

中小企業のIT化による業務の見える化や生産性向上、WEB活用支援、リーダー育成や補助金申請サポート等で活躍中。

商工会議所等での小規模事業者支援の経験も豊富。

・東京商工会議所 ビジネスサポートデスク コーディネーター

・相模原商工会議所 創業ゼミ メイン講師

創業W E Bセミナー「創業者のためのやさしい財務入門～PL/BS・損益分岐点・月次シミュレーション・資金調達方法～」

■ 概要

日時：2026年5月14日（木）19:00 - 20:00

場所：オンライン（Zoom）

参加費：無料

対象：起業家の方、起業準備中の方、スタートアップ経営者の方、フリーランスの方、財務や資金繰りに苦手意識のある方、融資を中心に資金調達を考えている方

内容：PL ・BS の基本理解 / 損益分岐点の考え方 / 月次シミュレーションの見方・作り方 / 創業時の資金調達方法 / 質疑応答

主催：株式会社AGORA

■タイムスケジュール

19:00 - オープニング・AGORAからのお知らせ

19:05 - WEBセミナー「創業者のためのやさしい財務入門～PL/BS・損益分岐点・月次シミュレーション・資金調達方法～」開始

19:45 - 質疑応答

20:00 - クロージング

■ こんな人におすすめ！

・創業をこれから考えている方

・創業したばかりで数字に不安がある方

・財務や会計に苦手意識がある方

・融資や資金調達を検討している方

・事業が成立するラインを明確にしたい方

・なんとなくお金を管理している状態から抜け出したい方

■ 申し込み方法

こちらのフォームよりお申込みください。

https://forms.gle/u6KpTfEhrS15pwm48

■ 当日参加の方はこちらから

zoom参加URL

https://us02web.zoom.us/j/81166942765

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

AGORAが運営する拠点概要

・BUSO AGORA（町田駅徒歩3分）

カフェのようなオシャレで広々とした空間が特徴的。コミュニティー充実、ビジネスマッチングも多数。

通話やオンライン会議はもちろん、会議室、テレフォンボックス、商談スペースも利用可能。

HP：https://www.incubation-office-agora.com/

・AGORA Hon-atsugi（本厚木駅直結）

株式会社小田急ＳＣディベロップメントより委託を受け2022年から受託運営。

1名個室、1名ブースが特徴的。駅直結の本厚木ミロード１.の6階にあり、アクセス抜群。

1人集中したい方、テレワークやサクッとWeb会議におすすめ。

HP：https://www.agora-office.com/

・たましん地域/未来共創センター me:rise 立川（立川駅北口徒歩5分）

多摩信用金庫より委託を受け2023年2月から受託運営。

2023年2月1日OPEN。多摩信用金庫旧本店を、新たな地域の交流拠点として、コワーキングスペース・シェアオフィスにリノベーション。地域交流・文化イベントの開催、創業・事業相談カウンターの設置等サポート充実。

HP：https://www.merise-tamashin.net/

・AGORA KGU KANNAI （関内駅徒歩3分）

関東学院大学より委託を受け2023年3月から受託運営。

2023年3月7日OPEN。関東学院大学の中にある一面ガラス張りの開放的な空間。学生だけでなく、近くにお住まいの方のテレワークスポットとして、通話やWeb会議専用の個室もあるためリモート会議の場にも便利。

HP：https://www.agora-kgu.com/

会社概要

株式会社AGORA

所在地：東京都町田市原町田6-8-9 AETA町田4F

代表者：長谷部 信樹（はせべ のぶき）

設立年月日： 2023年9月1日

事業内容：コワーキング施設立ち上げ・運営支援

URL：https://www.agora-localincubate.com/

代表プロフィール

株式会社AGORA CEO 長谷部信樹(はせべのぶき）

・2004 年、(株)キープ・ウィルダイニング入社。

取締役本部長、専務取締役を歴任。50 店舗の事業拡大に経営陣として貢献。

・2017 年、新規事業であるインキュベーションプロジェクトのリーダーとして新規事業立ち上げ担当。

・2019 年、コワーキングスペース BUSO AGORA を立ち上げ。（東京都認定インキュ ベーション施設）

・2022 年、株式会社小田急ＳＣディベロップメント様の委託を受け、

AGORA 本厚木（厚木）をプロデュース。 神奈川県ベンチャー支援拠点として運営受託。

・2023 年、多摩信用金庫様の委託を受け、me:rise立川（立川）をプロデュースし、運営受託。

同年、関東学院大学様の委託を受け、AGORA KGU 関内（関内）をプロデュースし、運営受託。

・同年9月に上記 4 拠点を分社という形で(株)AGORA を設立し、CEO 就任。

・2025年、東急株式会社様・YADOKARI株式会社様の委託を受け、SPRAS AOBADAI（青葉台）を運営受託。

・経営の傍ら、各拠点の IM として年間 50 名ほどの創業相談に対応。