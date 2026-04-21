個人制作の長編AIアニメ映画「引きこもりの俺が、音痴を克服したら人生が変わった」第一部公開！完結編に向けたクラウドファンディングを開始

レベルマ

監督・レベルマは、生成AI技術をフル活用し、個人制作として異例の尺となる約50分の長編アニメ映画「引きこもりの俺が、音痴を克服したら人生が変わった」の第一部をYouTubeで無料公開しました。

また、物語の完結編となる第二部の制作を目的としたクラウドファンディングを、CAMPFIREにて開始したことをお知らせいたします。

【YouTubeで映画を見る】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xkH4TxhPq4o ]

【応援ページ（クラウドファンディング）】

https://camp-fire.jp/projects/941274/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show

■ 映画のストーリー：勇気を出して「一歩」を踏み出す物語

【あらすじ】

中学生時代、大勢の前で歌をバカにされたトラウマから、人前で歌えなくなり引きこもりになった主人公・斉藤 海（かい）。

暗い6畳の部屋で、AIを使って音楽を作り、素性を隠してネットに投稿することだけが彼の唯一の居場所だった。

ある日、海は音楽コミュニティで「紗奈」という女性と出会う。

毎日自分の曲を聴いてくれる彼女とのやり取りに救われ、海は次第に彼女に惹かれていく。

しかし、紗奈が憧れていたのは「有名でキラキラ輝くアーティスト」だった。

「今のままの俺じゃ、彼女に胸を張って会えない...」

紗奈にふさわしい男になるため、海は過酷なダイエットに挑み、トラウマを克服するためにボーカル教室に通い出す。

バイト先の唯一の親友・迅（じん）や、優しく的確に指導してくれるボイトレ講師・美結（みゆ）の支えもあり、少しずつ自分を変えていく海。

そしてついに、画面の向こうにいた紗奈と現実で会う約束をするが...

【登場人物】

斉藤 海（さいとう かい）：本作の主人公。過去のトラウマで歌えない引きこもりだが、紗奈のために変わる決意をする。

伊藤 紗奈（いとう さな）：海がネットで出会った音楽仲間。明るく純粋で、有名アーティストに憧れている。

山田 迅（やまだ じん）：海のバイト先の同僚で唯一の親友。コミュニケーション能力が高く、誰とでもすぐ打ち解ける。

浅野 美結（あさの みゆ）：海が通うボイトレ教室の先生。海の声を信じ、優しく背中を押す。

桜井 彩葉（さくらい いろは）：ギター講師で美結の親友。明るい性格で周りを引っ張る。

高橋 小春（たかはし こはる）：紗奈の親友。口数は少ないが、人間関係を鋭く観察している。

■ こんな人に見てほしい

「変わりたいのに、最初の一歩が踏み出せない」「夢はあるけど、自分には無理だと諦めている」「過去のトラウマや失敗が、今も自分の足を引っ張っている」

そんな気持ちを抱えたことがある人に、この映画は作られています。

主人公・海の物語は、特別な才能を持つ人間の話ではありません。

弱くて、怖くて、それでも変わろうともがく、どこにでもいる「普通の人間」の話です。

心のどこかに刺さる場面が、きっとあるはずです。

■個人制作の新しい形

通常、テレビや映画館で流れるアニメを作るには、何億円というお金と、何百人もの専門スタッフ、そして何年もの長い時間が必要です。

「映画を作りたい！」と思っても、これまでは高すぎる壁がありました。

しかし、監督であるレベルマは、AIを使いこなすことで、その壁を壊そうとしています。

一人でAIに指示を出し、動画、音声、効果音、音楽を作り映像を組み立てる。

今回のプロジェクトは、「たった一人でも、情熱があれば監督になって映画を届けられる」という新しい時代の幕開けを証明する挑戦です。

■ 4ヶ月で約50分という制作スピード

50分ものアニメ映画を個人で作る場合、作画だけで一生を要するほどの作業量となりますが、レベルマ監督はAIとの共同作業により、わずか4ヶ月で第一部を完成させました。

これは単にAIに任せきりにした結果ではありません。

AIが生成した数千もの素材の中から、物語の感情・行動に合うものを選び抜き、1シーンでは数十～数百回の再生成を繰り返しており、個人制作とは思えないクオリティを実現しています。

この驚異的なスピードは、これからのアニメ制作の形を大きく変える可能性を秘めています。

■ クラウドファンディングで「完結編」を一緒に作りたい

現在YouTubeで公開されている「第一部」は、海が勇気を持って立ち上がるところまでを描いています。

果たして、海はトラウマを克服し、人生を変えることができるのか。

その劇的な結末を描く「第二部（完結編）」を完成させるため、CAMPFIREにてクラウドファンディングを開始いたしました。

物語を最高の形で締めくくるためには、より高品質な映像生成や、視聴者の心に刺さる楽曲などを作成するための費用が必要です。

支援してくださる皆様一人一人が「映画の制作パートナー」です。

皆様と一緒に、この物語を最高な形で完結させたいと願っています。

【支援者へのリターン（返礼品）】

エンドロールにお名前を掲載： 完結編のラストに、あなたの名前が刻まれます。

限定トレーディングカード：クラウドファンディングでしか手に入らないトレカを用意しております。

メイキング動画： どのようにAIを使い映画を作ったのか、その舞台裏を特別に公開します。

■ 監督：レベルマの想い

私自身、AIという技術があったからこそ、ずっと頭の中にあったこの物語を形にすることができました。

主人公の海くんが勇気を出して一歩踏み出したように、私も監督として、この映画を最後まで完成させるために全力で挑戦しています。

皆様の応援を受けて、この物語を最高な形で完結させたいです。

ぜひ、一緒に新しい映画の歴史を作ってください。

応援、よろしくお願いいたします！