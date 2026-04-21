クラウド型コールセンターシステム「BIZTEL」と、ビデオ通話サービス「LINX Chat」が協業を開始

株式会社リンク

9年連続 国内シェア第1位（※1）のクラウド型 CTI /コールセンターシステム「 BIZTEL（ビズテル) 」を展開する株式会社リンク（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡田 元治、以下 リンク）は、本日より、日本テレネット株式会社（本社：京都府京都市中京区、代表取締役会長 兼 社長：瀧 麻由香、以下 日本テレネット）が提供するビデオ通話サービス「LINX Chat」と協業を開始したことをお知らせします。

今回の協業で、BIZTELユーザは通話を切らずに「LINX Chat」によるビデオ通話が可能となります。

※1 デロイト トーマツ ミック経済研究所『マーテック市場の現状と展望2025年度版 クラウド型CRM市場編（第9 版）』による。

リンクが提供する「BIZTEL」は、1席の手軽な運用から数百席以上の大規模な利用にまで対応できるクラウド型のコールセンターシステムです。メーカー・金融・製薬・IT・サービス業といった様々な業界の 2,000社以上で利用されています。クリアな通話品質、安定したシステム、高水準のセキュリティに加え、生成 AI による通話の要約・カスハラの自動判定、ボイスボット連携などの多彩な機能を提供しており、企業の電話業務の効率化・自動化を支援しています。

この度、協業を開始した日本テレネットが提供する「LINX Chat」は、お客さまへSMSまたはメールで、映像共有用のURLを送信することで、PCやスマートフォンの標準ブラウザからビデオ通話が可能となるサービスです。アプリのインストールや初期設定の手間がなく、スムーズに導入、利用開始することができます。

◼︎両サービス利用時の概要

オペレーターは、BIZTELで通話をしながら、LINX Chatを利用してお客さまに映像共有用のURLをSMS（ショートメッセージ）またはメールで送付します。

お客さまがURLを開くことで、LINX Chatを通じた映像共有が開始されるため、オペレーターは通話を切らずに、お客さまの状況を確認しながら応対することが可能になります。

これにより、言葉だけでは伝わりにくい問い合わせ用件を正確に把握することや、複雑な操作方法をお客さまの様子を見ながら案内するといったことが実現し、遠隔サポートの効率化による応対時間の削減、顧客体験の向上に寄与します。

LINX Chatは、初期費用2万円と1分単位の利用料から利用できるため、映像共有を活用した応対業務を最小限のコストで開始できます。

LINX ChatとBIZTELの利用に関するお問い合わせは、BIZTELの担当営業にご連絡ください。

または、お問い合わせフォーム（ https://biztel.jp/guest/inquiry/ ）より利用をご検討いただいている旨をお伝えください。

今後、リンクと日本テレネットは、よりパートナーシップを強化し、応対業務のさらなる効率化と顧客体験の向上に貢献してまいります。

日本テレネット株式会社について

社名：日本テレネット株式会社

設立 : 1985年11月19日

代表者：代表取締役会長 兼 社長 瀧 麻由香

所在地：京都市中京区烏丸通御池下る 井門明治安田生命ビル8F

URL：https://www.nippon-tele.net/

【日本テレネット株式会社 / LINX Chat へのお問い合わせ】

日本テレネット株式会社 デジタルセールス課 中島

TEL：0120-125-799（音声ガイダンス2番） / FAX：075-221-1666 / Email：nakajima.mitsuki@nippon-tele.net

BIZTEL（ビズテル）について

BIZTELは2006年のサービス提供開始以来、クラウド型テレフォニーサービスのパイオニアとして企業向け電話システムやコールセンターシステムを幅広く展開しています。現在、2,000社超の導入企業数を達成しており、デロイト トーマツ ミック経済研究所より発行された『マーテック市場の現状と展望 2025年度版 クラウド型CRM市場編（第9版）』においては、クラウド型コールセンターシステム9年連続シェア第1位のサービスとしてリストアップされました。また、富士キメラ総研より発刊された『ソフトウェアビジネス新市場2025年版』においても、リンクがSaaSのCTI(電話とコンピューターの統合システム)の国内シェア第1位を達成しています（2024年度実績、金額ベース）。

サービスの詳細は、https://biztel.jp/(https://biztel.jp/) をご覧ください。

株式会社リンクについて

株式会社リンクは、業界最大級の稼動台数を持つ専用ホスティング「at+link」、クラウド型ホスティング「リンク・ベアメタルクラウド」を軸として、9年連続シェア第1位のクラウド型コールセンターシステム「BIZTEL」、セキュリティプラットフォームサービス「PCI DSS Ready Cloud」など、さまざまなサブスクリプション型サービスを提供しています。農系事業にも取り組んでおり、2011年10 月からは岩手県岩泉町にある自然放牧酪農場「なかほら牧場」を運営しています。事業の詳細は、https://www.link.co.jp/(https://www.link.co.jp/) をご覧ください。

★リンクが運営するメディアサイト

「最適なサービスで一歩先行く組織へ」ビジネスに伴走する課題解決メディア『 LINK Watch! 』

https://watch.link.co.jp/