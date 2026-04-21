o9ソリューションズ、ゲイブ・コルテスのCFO（最高財務責任者）就任を発表

o9ソリューションズ・ジャパン株式会社

サプライチェーン計画プラットフォームを提供するo9ソリューションズ（所在地：米国テキサス州ダラス、CEO：チャクリ・ゴッテムカラ、以下、当社）は、ゲイブ・コルテスをCFO（最高財務責任者）に任命し、エグゼクティブリーダーシップチームに迎えたことを発表しました。コルテスは、効率性を追求しつつ大規模な事業拡大を伴う、利益ある成長の牽引を担います。

当社の共同創業者兼CEOであるチャクリ・ゴッテムカラは次のように述べています「当社は現在、革新的なAIとオペレーティングモデルの刷新により、新たな高成長フェーズを迎えています。変動性と不確実性が高まる現代において、部門間に存在する計画と実行のサイロを繋ぎ、エンドツーエンドの意思決定を変革することこそが、最大の価値創出の源泉にほかなりません。上場企業および非上場で30年以上にわたり卓越したリーダーシップを発揮してきたゲイブは、財務戦略とオペレーションの両面で稀有な経験を有しています。彼の知見は、当社がグローバルな影響力を拡大し、そのポテンシャルを最大限発揮するための大きな原動力となるでしょう。」

コルテスは、直近では人事領域におけるクラウドパフォーマンス管理のリーディングベンダーであるLattice社でCFOを務めました。それ以前は、Included Health社において、複数のM&Aを主導するなど、同社の事業規模を10倍以上に成長させました。また、Workday社、Juniper Networks社、Cisco Systems社といった、B2Bテクノロジー分野の上場企業においても財務部門の要職を歴任しています。

コルテスは今回の就任に関して「業界をリードするo9のテクノロジーと、フォーチュン1000に名を連ねる名だたるエンタープライズ企業に対し、多大な経済的価値を提供してきた確かな実績には感銘を受けています。CFOとして、持続的かつ着実な成長を牽引する体制を構築し、お客様のためのイノベーションをさらに加速させることで、当社の発展に大きく貢献したいと考えています。」

※本プレスリリースは、2026年4月に米国で発表されたプレスリリースの抄訳版です。内容および解釈については英語版が優先されます。

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o9ソリューションズについて

米国ダラスに本拠を置くo9ソリューションズ（オーナイン・ソリューションズ）は、AI搭載の次世代サプライチェーンプランニングプラットフォーム『o9 デジタルブレイン』を提供しています。多様な業界の大手企業に導入されているo9 デジタルブレインは、需要予測や供給計画、統合事業計画などのソリューションを通じ、企業のDXを強力に支援しています。

詳しくは当社ウェブサイトをご覧ください：https://o9solutions.com/ja/(https://o9solutions.com/ja/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604-cfo-announcement)

日本法人概要

社 名 o9ソリューションズ・ジャパン株式会社

設 立 2018年4月

代表者 代表取締役社長 イゴール・リカロ（本社社長・COO兼任）

代表取締役カントリーマネージャー ブラッド・パーム

所在地 東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス 12階

本 社 米国テキサス州ダラス