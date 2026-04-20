日本テトラパック株式会社「リセッ豆乳プロジェクト」では20代女性が抱えるストレスの大きさと、食生活への影響を明らかにすべく、2026年3月、全国の20代女性1,000名を対象に「20代女性のストレス意識と食事への影響調査」を実施しました。





本調査は、2025年6月の「豆乳摂取による食生活への影響調査」(リセッ豆乳プロジェクト実施)の結果を受けて行われました。前回の調査では20代女性に「カロリー・たんぱく質不足、脂質過多」という深刻な栄養課題があることが判明しています。





今の20代女性はデジタル化や社会構造の変化といった特有の環境にさらされています。調査の結果、約7割(68.3％)もの人が心理的ストレスを抱えている実態が明らかになりました。そうした背景から、食事を摂ることよりもメンブレ(メンタルブレイク)(※1)回避を優先している人が約7割(67.5％)にも達しています。この状況に対し、世代・トレンド評論家の牛窪恵氏は、「メンタルを維持するために本来食事にあてるべき“時間”と“お金”が削られている」と指摘し、現代の20代女性の食生活に強い警鐘を鳴らしています。





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フレックス・テレワークなどで、私生活との境界が曖昧になる“常時接続型”の生活は、効率を求める「タイパ(※2)重視」の行動を招き、心理的ストレスの大きな要因になっています。常にストレスを感じているため、“メンブレ回避”のために、「スマホいじり(1位：43.8％)」、「テレビ・映画・動画を見る(3位：33.5％)」のような“時間を溶かす行為”に向かいがちになります。タイパ疲れによってメンタル維持の時間を優先し、食事の時間が削られている実態がうかがえます。回答者の42.2％の人が「週1日以上は普段の食事を抜いてしまう」と答えており、ストレスを感じる頻度が多い人(以下、高ストレス群)ほど、メンタル維持を優先し、食事を抜きがちになっている様子がうかがえました(週1日以上普段の食事を抜いてしまう：高ストレス群は54.4％・低ストレス群は27.1％)。さらに、全体の約7割(66.4％)の人が普段の食事を節約して“メンブレ回避”にお金を使っています。ストレス解消のトップは、“推し”を応援することで活力をつける「推し活(1位：34.3％)」でした。また、高ストレス群の方が食費よりもメンタル維持を優先している事実が判明しました(普段の食費を節約してストレス解消にお金を使うことがある：高ストレス群は69.9％・低ストレス群は45.0％)。





普段の食行動について調査をしたところ、自炊をすると回答した人の約7割(1位：68.8％)が節約のために自炊をしていることが分かりました。しかし、手軽さと安さを重視する結果、主食単体になりがちになっており、特に朝食(1位：29.4％)と昼食(2位：26.1％)は主食単体になりやすいことが分かりました。そして、ストレスがこれらの食行動に影響しているのかも分析したところ、高ストレス群ほど主食単体の食生活になりがちであることも判明しました(朝食に主食だけの食事をしている：高ストレス群は32.9％・低ストレス群は23.7％)。主食単体の食生活は、“親と同居”していても同様の傾向が見られました。親と同居でも昼食は軽食だけで済ませることが多く、食事を軽く済まそうとする意識も主食だけの食事が多い要因として考えられます。(親と同居していて食事を軽食で済ませてしまう：朝食は25.7％・昼食は26.8％)。





約4割(43.2％)の人が「健康のためにカロリーや栄養バランスを意識」しつつも、実際に栄養バランスのとれた食事をできている人は2割以下(週5日以上できている：16.0％)となりました。また、半数(50.0％)が実際の食生活に罪悪感を抱えている実態も浮き彫りになりました。





本リリースでは、調査結果からわかる“今の20代特有の食行動”について牛窪恵氏にご解説いただくとともに、大豆研究の専門家である石渡尚子先生(跡見学園女子大学 マネジメント学部 生活環境マネジメント学科 教授)より、こうした栄養課題を解決するためのポイントを解説いただきました。





※1 「メンタルブレイク」の略称。過度のストレスや精神的負荷により、心の健康が著しく損なわれた状態

※2 「タイムパフォーマンス」の略称。短い時間でどれだけの効果・満足度を得られるかを評価する考え方









■調査サマリー

1. 約7割(68.3％)の人が週1日以上はイライラや不安、気分の落ち込みといったストレスを感じている。

2. 約7割(67.5％)の人がタイパ疲れから普段の食事よりも“メンブレ回避”を優先。食事よりもスマホいじり(1位：43.8％)などの“時間を溶かす行為”に時間を使っている。

3. 約4割(42.2％)の人が普段の食事を抜きがちに。特にストレス頻度が高い人ほどその傾向が強い(週1日以上普段の食事を抜いてしまう：高ストレス群は54.4％・低ストレス群は27.1％)。

4. 普段の食費を節約してメンブレ回避にお金を使う人は約7割(66.4％)を占める。トップは「推し活(1位：34.3％)」。高ストレス群ほど食費を節約してメンブレ回避にお金を使っている(高ストレス群は69.9％・低ストレス群は45.0％)。

5. 普段の食事は「安さ(2位：37.8％)」と「手軽さ(3位：33.1％)」を重視している一方で、特別な日の食事では、安さよりも、「リフレッシュ・ストレス解消(2位：35.7％)」を重視する食生活の二極化が進んでいる。

6. 自炊をすると回答した人の約7割(1位：68.8％)が節約のために自炊をしているが、手軽さと安さ重視の結果、特に朝食(1位：29.4％)と昼食(2位：26.1％)は主食単体になりがち。

7. 高ストレス群ほど主食単体の食生活になりがち(朝食に主食だけの食事をしている：高ストレス群は32.9％・低ストレス群は23.7％)。

8. 親と同居していても朝食と昼食は軽食だけで済ませることが多い(朝食は25.7％・昼食は26.8％)。

9. 約4割(43.2％)が健康のためにカロリーや栄養バランスを意識しつつも、実際に栄養バランスのとれた食事ができていると感じている人は少なく(週5日以上できている：16.0％)、半数(50.0％)が罪悪感を抱えている。









■コメント：牛窪恵氏(世代・トレンド評論家)

【“今の”20代女性は心理的ストレス過多】

近年、デジタル化による情報の氾濫や、経済・社会構造の変化など令和特有の環境によって、多くの世代がストレスを感じています。なかでもその傾向が強いのが、動画やSNSネイティブである今の20代。私の取材でも、とくに女性は、複雑化する業務や人間関係に加え、少子高齢化や物価高の中で、漠然とした強い将来不安を抱えています。

また、生成AIやフレックス・テレワークなどの浸透で、公私とも常に情報に囲まれ、私生活との境界が曖昧になる“常時接続型”の生活が、効率主義で「タイパ重視」の行動を招き、心理的ストレス(“メンブレ”)の要因になっています。





【食事よりもメンブレ回避を優先】

今回の調査から、20代女性は心の消耗を防ぐために“メンブレ回避”を最優先し、本来食事にあてるべき「時間」や「お金」が損なわれている実態が浮き彫りになりました。昨今は、“メンブレ回避”のために背徳感がありながらも、あえて超高カロリー、超高糖質なものを食べる「ギルティ(背徳)消費」も注目されますが、調査では、同じくメンタルを守る行為でも「背徳感」を我慢しないことより、食事にあてるべき「時間」や「お金」を犠牲にする様子が顕著でした。





まず「時間」の面では、「タイパ疲れ」などによる“メンブレ回避”のために、スマホ操作や動画視聴のような、時間を溶かす行為に向かいがちでした。また、「お金」の面では、食費を削ってでも、活力を得るための「推し活」にあてる傾向が見られました。日常の食事は安さと手軽さで済ませる一方、特別な日にはリフレッシュを兼ねた外食に投資するという、食生活の二極化も進んでいるようです。





【節約・手軽さ重視で普段の食事が主食に偏る】

節約のために自炊をする人も多いものの、手軽さを重視する結果、特に朝食や昼食は主食単体になりがちです。これには食事を「手短に軽く済ませてしまいたい」という意識が影響していると考えられます。

一方で、多くが食事や栄養を軽視している(やみくもにギルティで解決しようとしている)わけではなく、「本来は健康的な食生活を送りたい」「でも様々な要因から実践できない」といった罪悪感やジレンマを抱えているようです。また、親と同居していても、食事を個別に用意するケースが増え、家族で同じ食卓を囲む機会が減少していることも、食生活の偏りの一要因だと考えられます。





【不規則な食生活から健康を守る“お守り食材”を】

本来は健康的な食生活を送りたい。でも、ストレス過多や「タイパ重視」の社会環境、将来不安などから“メンタル”を守ろうと、食事がついおろそかになる……ただし、主食だけの食事では、たんぱく質が不足しやすいので、罪悪感を軽減しつつ、不足しがちな栄養を補える“お守り食材”があるといいですよね。例えば、常温で持ち運びができ、手軽に植物性たんぱく質が摂れる「豆乳」や、栄養価が高い「ナッツ類」もおすすめです。また、軽食で済ませてしまうことが多いのであれば、おにぎりの場合は鮭やツナ、サンドイッチの場合はハムなど、カロリーだけでなく、少しでもたんぱく質が摂れる具材を意識するなど、気軽にできることから始めていただければと思います。





【牛窪恵氏プロフィール】

牛窪恵氏





牛窪恵氏(世代・トレンド評論家)

修士(経営管理学)。立教大学大学院修了、同客員教授。大手出版社勤務を経て2001年4月、マーケティングを中心に行うインフィニティを設立、同代表取締役。企業各社と商品・サービス開発に務める。トレンド、マーケティング関連の著書多数。新語・流行語大賞に最終ノミネートされた「おひとりさま(マーケット)」(05年)、「草食系(男子)」(09年)ほか流行語を世に広めた。テレビ番組のレギュラー出演多数。2026年現在、フジテレビ系「ホンマでっか！？TV」、NHK総合「所さん！事件ですよ」、毎日放送「よんチャンTV」、テレビ大阪「関西リーダー列伝」ほかでコメンテーター等を務める。









■調査背景

【20代女性の深刻な栄養課題】

2025年6月に、一般の成人女性が豆乳を日常の食生活に取り入れていることによって、食生活にどのような影響をもたらしているのかを明らかにすることを目的に、20代と40代女性を対象に3日間の食事記録調査を行いました。その中で、20代の女性55名のたんぱく質、脂質、炭水化物、エネルギーの数値を分析したところ、「摂取エネルギーの不足」と「脂質摂取比率の過多」という2つの課題が浮かび上がりました。20代女性の約3人に1人(32.7％)が、基礎代謝基準値(1,130kcal/1日)以下のエネルギー量しか摂れておらず、普通の身体活動を行っている女性の推定エネルギー必要量を満たしている人は5.5％しかいない結果となりました。また、脂質の摂り過ぎも20代女性の課題としてあげられます。摂取エネルギーに対する脂質の摂取目標値(20～30％)を満たしている人は、4人に1人(約23.6％)しかいない結果となりました。脂質の比率が高い層が多く、脂質の摂取比率が30％を超える人が約7割(70.9％)に達しています。

一方、20代女性の1日あたりの摂取エネルギー量とたんぱく質の摂取量には相関が認められます。

たんぱく質を意識して摂ることで、エネルギー摂取量を適正に近づけることが想定できます。肉、魚、卵、大豆食品など、たんぱく質を多く含む食品を意識して摂ることで、自然と食品の選択が変わり、食事全体の栄養バランスを見直すきっかけとなります。





20代女性の深刻な栄養課題





■コメント：石渡尚子先生(跡見学園女子大学 教授)

【ストレス頻度が高い人ほど、一日三食(朝、昼、晩)しっかりとろう】

若い女性は全体的にストレス耐性が低い傾向がみられます。仕事や学業、人間関係などでストレスが高じると、食事を「楽しむもの」ではなく「済ませるもの」と捉え、食費を削って他の趣味に充てたり、面倒になって食事自体を抜いたりしがちです。今回の調査でもストレスによる食生活への影響がはっきり結果にあらわれています。特に問題は、高ストレス群の欠食率の高さです。ストレスによって欠食を招き、心身の健康が負のスパイラルに陥っています。ストレス耐性を高めるにも、きまった時間に一日三食をしっかりとることがとても重要です。





【たんぱく質を意識して摂ろう】

また、本調査では20代女性の多くが朝食と昼食は主食に偏った食生活になっていることが判明し、たんぱく質が不足している可能性が高いと考えられます。たんぱく質は体調の基盤をつくる重要な栄養素で、心身の安定に必要なホルモンなどもたんぱく質から作られるため、ストレスを感じやすい人ほど、積極的に摂るべきといえるでしょう。たんぱく質をしっかり摂るためには、たんぱく質を“意識して摂る”ことを心がけることが大切です。たんぱく質を食事の中心に置くことで、食事の品数が増えて栄養バランスも整い、食生活全体の質が高まります。





【たんぱく質の動物性と植物性のバランスを意識して摂ろう】

現代の食生活では、どうしても動物性たんぱく質食品に偏りがちになります。植物性たんぱく質を含む食品を意識して摂ることによって、動物性脂肪の摂取抑制など、さまざまな健康上のメリットを得ることができます。





【“植物性たんぱく質食品”としての豆乳の価値】

余裕のある時はできるだけ、たんぱく質の動物性と植物性のバランスを意識して、しっかりと量をとっていただきたいですが、日々の忙しさやストレスによってやる気が起こらないという時もあるかと思います。そのときはせめて豆乳だけでも飲んでみてください。豆乳は時間・場所を選ばず手軽に摂取できるため、日常の食生活で不足気味の植物性たんぱく質を補う上で、便利な食品といえます。大豆由来のたんぱく質は血清コレステロールの調整機能がある点も見逃せません。また、ビタミン・ミネラルをはじめとした栄養成分だけでなく、機能性成分(健康を保つために役に立つ成分)も豊富です。





【石渡尚子先生プロフィール】

石渡尚子先生





石渡尚子教授(跡見学園女子大学 マネジメント学部生活環境マネジメント学科 教授)

公益社団法人生命科学振興会常任理事ほか。

跡見学園女子大学短期大学部の専任講師、跡見学園女子大学 マネジメント学部 生活環境マネジメント学科 准教授を経て現職。大豆をキーワードに、健康に役立つ食品成分や食習慣について長年研究を続けている。









■調査結果

1. 約7割(68.3％)の人が週1日以上はイライラや不安、気分の落ち込みといったストレスを感じている

回答者全員にストレスを感じる頻度を質問した結果、約7割(68.3％)が少なくとも週1日以上はイライラや不安、気分の落ち込みを感じていることが分かりました。特に4人に1人(28.9％)が「ほとんど毎日」ストレスを感じており、深刻な実態が浮き彫りになりました。

図1





ストレスを感じると回答した人(824名)を対象にストレスに感じるものを質問したところ、第1位：「将来への不安(43.9％)」と回答、半数近くが将来への漠然とした不安を抱えていることが明らかになりました。続いて、第2位：「仕事や家事、学業が忙しく余裕がないこと(43.3％)」、第3位：「人間関係の悩み(30.5％)」という結果となりました。

図2





2. 約7割(67.5％)の人がタイパ疲れから普段の食事よりも“メンブレ回避”を優先。食事よりもスマホいじり（1位：43.8％)などの“時間を溶かす行為”に時間を使っている。





そこで、ストレスが食事にどのような影響を与えているのかを調べたところ、普段の食事よりも“メンブレ回避”を優先している人が約7割(67.5％)もおり、「食事」よりも、“メンブレ回避”を最優先せざるを得ないという実態が明らかになりました。

図3





続いてストレス解消方法を聞いたところ、「スマホいじり(1位：43.8％)」、「テレビ・映画・動画を見る(3位：33.5％)」のような“時間を溶かす行為”に向かいがちになる傾向がみられ、“メンブレ回避”の時間を優先し食事の時間が削られている実態がうかがえます。

なお、第2位に「睡眠時間をしっかりとる(2位：43.7％)」があがっており、“タイパ疲れ”の蓄積を長時間の睡眠でカバーしていることがうかがえます。

図4





3. 約4割(42.2％)の人が普段の食事を抜きがちになっており、ストレス頻度が高い人ほど食事を抜きがちに(週1日以上普段の食事を抜いてしまう：高ストレス群は54.4％・低ストレス群は27.1％)





普段の食事における欠食頻度を聞いたところ、回答者全員のうち、42.2％が週1日以上は普段の食事を抜いてしまうことがあると回答しており、ストレスを感じる頻度が多い人(以下、高ストレス群)ほど、食事を抜きがちになっている様子がうかがえました(週1日以上普段の食事を抜いてしまう：高ストレス群は54.4％・低ストレス群は27.1％)。





なお、ストレスを感じる頻度によって以下の3つの群に分けて分析を行いました。





Q：イライラや不安、気分の落ち込みなど、ストレスを感じることはどの程度ありますか。

高ストレス群・・・「毎日感じる」、「ほとんど毎日感じる(週5日～6日)」

中ストレス群・・・「よく感じる(週3～4日)」、「ときどき感じる(週1～2日)」

低ストレス群・・・「ほとんど感じない(月に1～2回程度)」、「全く感じない」

図5

図6





3. タイパ疲れが影響し、食事よりも“時間を溶かす行為”や睡眠を優先している





4. 普段の食費を節約してメンブレ回避にお金を使う人は約7割(66.4％)を占める。トップは「推し活(1位：34.3％)」。高ストレス群ほど食費を節約してメンブレ回避にお金を使っている(高ストレス群は69.9％・低ストレス群は45.0％)





約7割(66.4％)の人が普段の食事を節約してメンブレ回避にお金を使っています。優先的に費用をかけてしまうことのトップは、“推し”を応援することで活力をつける「推し活」(34.3％)であり、続いて「ファッション(30.3％)」、「美容(27.1％)」が上位に並びました。

図7

図8





また、高ストレス群ほど普段の食費を削って、メンブレ回避を優先している様子がうかがえました(普段の食費を節約してストレス解消にお金を使うことがある：高ストレス群は69.9％・低ストレス群は45.0％)。

図9





5. 普段の食事は「安さ(2位：37.8％)」と「手軽さ(3位：33.1％)」を重視している一方で、特別な日の食事では、安さよりも、「リフレッシュ・ストレス解消(2位：35.7％)」を重視する食生活の二極化が進んでいる





普段の食事は「安さ(2位：37.8％)」と「手軽さ(3位：33.1％)」を重視している一方で、家族や友人、パートナーとの特別な日の食事には、安さよりも、「リフレッシュ・ストレス解消(2位：35.7％)」できることを重視する“メリハリ消費”をしている実態も明らかになりました。日常の食事は安さと手軽さで済ませる一方、特別な日にはリフレッシュを兼ねた外食に投資するという、食生活の二極化が進んでいます。

図10





6. 自炊をすると回答した人の約7割(1位：68.8％)が節約のために自炊をしているが、手軽さと安さ重視の結果、特に朝食(1位：29.4％)と昼食(2位：26.1％)は主食単体になりがち





普段の食行動について調査したところ、自炊をすると回答した人の約7割(1位：68.8％)が「節約」のために自炊をしていることが分かりました。手軽さと安さを重視する結果、主食単体になりがちになっており、特に朝食(1位：29.4％)と昼食(2位：26.1％)は主食単体になりやすいことが分かりました。

図11

図12





7. 高ストレス群ほど主食単体の食生活になりがち(朝食に主食だけの食事をしている：高ストレス群は32.9％・低ストレス群は23.7％)。





そして、ストレスがこれらの食行動に影響しているのかを分析したところ、高ストレス群ほど主食単体の食生活になりがちなことも判明しました(朝食に主食だけの食事をしている：高ストレス群は32.9％・低ストレス群は23.7％)。

図13





8. 親と同居していても朝食と昼食は軽食だけで済ませることが多い(朝食は25.7％・昼食は26.8％)。

主食単体の食生活は、“親と同居”していても同様の傾向が見られました。親と同居者も朝食と昼食は軽食だけで済ませることが多く、主食だけの食事になってしまう要因として考えられます(「親と同居者」食事を軽食で済ませてしまう：朝食は25.7％・昼食は26.8％)。

図14





9. 約4割(43.2％)が健康のためにカロリーや栄養バランスを意識しつつも、実際に栄養バランスのとれた食事ができていると感じている人は少なく(週5日以上できている：16.0％)、半数(50.0％)が罪悪感を抱えている





約4割(43.2％)が「健康のためにカロリーや栄養バランスを意識」しつつも、実際に栄養バランスのとれた食事をできていると感じている人は2割以下(週5日以上できている：16.0％)となりました。また、半数(50.0％)が実際の食生活に罪悪感を抱えている実態も浮き彫りになりました。

図15

図16





■調査概要

調査名 ：20代女性のストレス意識と食事への影響調査

調査方法 ：インターネット調査

調査期間 ：2026年3月6日(金)～7日(土)

調査対象者：全国の20代女性1,000人

調査主体 ：日本テトラパック株式会社 リセッ豆乳プロジェクト

調査監修 ：牛窪恵氏(世代・トレンド評論家)





【除外条件】

・専業主婦

・子供と同居している

・医師から指導を受けて、もしくは自ら食事制限をしている

・「好き嫌い・体質・宗教・信条」で食べられない食品・食材が10種類以上









■リセッ豆乳プロジェクトについて

たんぱく質不足やたんぱく質の動植物バランスの乱れが様々な不調を招いています。

豆乳などの食品・飲料用紙パックを製造している日本テトラパックが進める「リセッ豆乳プロジェクト」は、良質な植物性たんぱく質を含む豆乳を食生活に手軽に取り入れていただき、たんぱく質の動植物バランスをととのえ健康な体づくりをサポートする取り組みです。









■日本テトラパックについて

テトラパックは、食品加工処理と紙容器充填包装システムの世界的なリーディング・カンパニーです。世界160カ国以上のお客様のニーズを満たすため、安全かつ革新的で、環境に配慮した製品を提供しています。「大切なものを包んでいます(PROTECTS WHAT'S GOOD)(TM)」というモットーは、「私たちは、いつでもどこでも安全な食品を入手できることを約束します」というテトラパックのビジョンを反映しています。さらに詳しい情報につきましては、下記をご覧ください。

ウェブサイト： https://www.tetrapak.com/ja-jp