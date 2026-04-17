舞台『ZERO RISE』上演直前！人気キャスト11名が集結！特別番組『バスケ男子11名大集合SP』放送決定！

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）は、5月から上演する舞台『ZERO RISE』の特別番組として、「舞台『ZERO RISE』上演直前！バスケ男子11名大集合SP」を2026年4月25日（土）19時30分より放送いたします。

(C)ZERO RISE Project.

『ZERO RISE』とは、ブシロードが送る新クロスメディアプロジェクトで、過去の過ちや境遇により表舞台から弾かれた若者たちが、裏のストリートバスケリーグ《ゼロライズ》を舞台に再び夢を掴もうとする物語です。

本番組では、公演を目前に控えたキャスト11名がスタジオに勢揃いし、作品の世界観やキャラクターの魅力をキャスト自らの言葉で深掘り。舞台にかける想いや役作りの裏側、稽古中のエピソードなど、ここでしか聞くことのできない貴重なトークをお届けします。

観劇前に必見の、物語の中で4チームに分かれるキャスト陣が各チームの特徴や関係性を紹介するコーナーにはじまり、「ZERO RISE 人間性、指差し確認」と題し、「メンバーで一番頼りになるのは？」「一番ギャップがあるのは？」などの質問に直感で答えるトーク企画では、キャスト同士の関係性や素顔に迫ります。

さらに、「ZERO魂！俺の渾身のゴールパフォーマンス！」では、バスケットボールをテーマにした即興パフォーマンスに挑戦し、スタジオを大いに盛り上げます。

また、各チームが「ZERO RISE」を一言で表現する企画では、作品に込める想いや解釈が語られ、舞台本編への期待が一層高まる内容に。収録が行われた稽古初日ならではのフレッシュな空気感と、キャストたちの熱量が詰まった、見応えのある特別番組です。

出演は、UNFIXXXより笹森裕貴、福井巴也、大友海、KINGS+HOOTより石橋弘毅、佐藤たかみち、平賀勇成、RumbleWing[s]より田原廉、真野拓実、前嶋曜。ジゲン（次元 隼人）役の君沢ユウキがMCを務め、BLACKSPOTよりMC補佐として川上将大が登場します。

舞台『ZERO RISE』は、2026年5月2日（土）から5月17日（日）まで、東京・上野の飛行船シアターにて上演。才能がありながらも一度は夢を諦めた若者たちが、ストリートから再び頂点を目指す姿を描いた本作。特番とあわせて、ぜひご注目ください。

■番組写真到着

(C)ZERO RISE Project.

◼️ZERO RISEとは

(C)ZERO RISE Project.

落ちこぼれたち×バスケットボール

ブシロードが送るクロスメディアプロジェクト

貧困格差が広がり、清廉潔白な人生が求められ、弱肉強食が激しい超競争社会。

その中で足掻き、踠きながら、彼らは■■■■■を取り戻せるのかーー

プロジェクト原案：木谷高明

シリーズ原案：渡部辰城

キャラクターデザイン：フロムトーキョー

ZERO RISE公式HP：https://zerorise-pj.com

ZERO RISE公式X：https://x.com/ZERORISE_PJ

ZERO RISE公式Instagram：https://www.instagram.com/zerorise_pj/

ZERO RISE公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@ZERORISEチャンネル(https://www.youtube.com/@ZERORISE%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB)

◆番組概要

※下記内容は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。

【タイトル】舞台『ZERO RISE』上演直前！バスケ男子11名大集合SP

【放送日時】2026年4月25日（土）19:30～20:00

【配信】TVer・YouTube（ZERO RISEチャンネル）で無料見逃し配信

【出演】＜UNFIXXX＞

マドカ（黒昏 円）：笹森 裕貴

ダテ（天盾 鋼）：福井 巴也

マーリン（真鈴堂 司咲）：大友 海

＜KINGS+HOOT＞

ブリンク（菅原 橙輝）：石橋 弘毅

ミラクル（田村 景虎）：佐藤 たかみち

サンシャイン（丹羽 晴光）：平賀 勇成

＜RumbleWing[s]＞

ヨーク（飛雷 翼）：田原 廉

ウジン（仁内 右一郎）：真野 拓実

サジン（仁内 一左）：前嶋 曜

＜BLACKSPOT＞

バリスタ（破裏 毅士）：川上 将大

ジゲン（次元 隼人）：君沢 ユウキ

ナレーション：真野 拓実

【番組HP】https://s.mxtv.jp/variety/zerorise_sp/