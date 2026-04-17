【いわきFC】5/17(日) 松本戦を「明治安田Presents みんなのJ活デー」として開催～

株式会社いわきスポーツクラブ

このたび、いわきFCは、5月17日（日）に開催される明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド EAST-B 第17節 松本山雅FC戦を「明治安田Presents みんなのJ活デー」として開催いたしますので、お知らせします。

また、本試合では、明治安田とＪリーグの共同取組み「明治安田のＪ活デー」を実施します。

「明治安田のJ活」は、新しいファン、サポーターを増やし、応援の輪を広げていくことを目的にスタートし、スタジアムに来場するきっかけづくりとして、全60クラブの試合日にイベントを開催いたします。（各クラブ、シーズン中に1回）

当日は明治安田ブースにて抽選で「オリジナルベースボールシャツの配布」を実施し、これまでサッカーやJリーグに触れる機会の少なかった方もお楽しみいただけるイベント等を開催いたします。

【試合概要】

|日時

2026年5月17日（日）14:03キックオフ

|対戦

明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド EAST-B 第17節

いわきFC vs 松本山雅FC

|会場

ハワイアンズスタジアムいわき（〒972-8311 福島県いわき市常磐水野谷町竜ケ沢308）

|マッチパートナー

明治安田生命保険相互会社 いわき支社

所在地：〒970-8026 福島県いわき市平大町7-2 明治安田生命いわきビル4階

電話番号：0246-22-2941

業種：生命保険業

《いわきFC × いわきアカデミア》

いわきアカデミア推進協議会と連携し、いわきFCホームゲームのマッチパートナー企業をキャリア教育の視点から紹介するプロジェクト「誇れるいわきの、誇れる理由」を実施しています。

本プロジェクトでは、サポーターの皆さまのスポンサー企業への関心を、地域の仕事や企業理解へとつなげるとともに、試合観戦の高揚感をきっかけに、地域で働くことの価値や誇りを次世代へ伝えてまいります。

株式会社東日本計算センターとは（いわきアカデミア公式noteより引用）(https://note.com/iwaki_academia02/n/nc6a0ef7b73e1)

|中継

DAZN、FMいわき（ラジオ）