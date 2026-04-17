【調査】糖尿病と診断されたら何を食べる？食事の不安を抱える人の声をまとめました
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糖尿病患者とその家族のためのコミュニティサイト『Dライフ( https://diabeteslife.jp )』を運営する合同会社MYASIA Entertainmentは、このたび糖尿病診断後の食事に関する相談傾向と検索動向をもとに、ユーザーの声を整理した調査結果をまとめました。診断直後に「何を食べていいか分からない」と感じる方が多く、白米や外食、コンビニ食品への不安が特に強い傾向があることがわかってきました。
■調査背景
近年、「糖尿病 診断されたら 食事」「白米 食べていい」「糖質制限 外食 おすすめ」といった検索キーワードの需要が高まっています。糖尿病と診断された直後は治療方針や薬について説明を受ける機会があっても、日々の食事については「具体的に何をどう変えればいいのか」が分からないまま帰宅するというケースが多いようです。弊社運営コミュニティにも「診断後すぐに食事を変えようとしたが、どこから手をつければいいか分からなかった」という声が多く寄せられており、食事に関する情報ニーズの高さを感じています。こうした背景から、診断後の食事に関する実態と当事者の戸惑いについて整理する必要があると考え、今回の調査をおこないました。
■調査結果
一つ目に、白米や糖質の扱いについて混乱している方が多いという傾向が見られました。「糖質制限と言われたが、白米を完全にやめるべきか分からない」「量を減らせばいいのか、種類を変えるべきなのか判断できない」という声が多く寄せられています。糖質制限の程度や方法については個人差があるため、画一的な情報では対応しきれないと感じている方が多いようです。
二つ目に、外食やコンビニの利用をどうするかについて悩んでいる方が目立ちました。仕事の都合や生活スタイル上、毎日自炊することが難しい方も多く、「外食はもうできないのか」「コンビニで何を選べばいいか」という相談が寄せられています。自炊が理想とは分かりつつも、現実的な選択肢を模索している姿が浮かび上がっています。
三つ目に、食事制限への心理的なストレスを感じている方も少なくない傾向が見られました。「食べることが怖くなった」「好きなものを我慢し続けられるか不安」という声があり、栄養面だけでなくメンタル面でのサポートの必要性も感じられます。
■考察
こうした傾向が生まれる背景には、糖尿病の食事管理が「禁止事項」のように受け取られやすいという点があると考えられます。医療機関での説明は短時間になりがちで、「糖質を控えてください」という指示だけが先行し、具体的な実践方法が伝わりにくい状況があるようです。また、外食やコンビニを利用せざるを得ない生活環境の方にとって、理想論だけでは対応しきれないというギャップも見えてきました。
■今後の展望
食事管理は糖尿病と向き合ううえで中心的なテーマである一方、正解が一つではないだけに、孤独に悩み続けている方が多い分野でもあります。同じ境遇の方が実践していることや、試行錯誤の体験談を共有し合える場があることで、一人で抱え込まずに前進できる方が増えると考えられます。弊社では今後も、当事者の声に寄り添いながら実践的な情報が届く環境づくりを進めてまいります。
■ディーライフについて
Dライフ（https://diabeteslife.jp）は、糖尿病や生活習慣病など、慢性疾患と向き合う方々が情報交換や交流を行えるコミュニティプラットフォームです。
同じ疾患を持つ仲間との体験談の共有、治療法や日々の生活管理に関する情報収集、専門的な知見へのアクセスなど、病気と付き合いながら前向きに生きていくための基盤を提供しています。
孤立しがちな慢性疾患患者が、安心して本音を語り合える場を目指しています。
【会社概要】
・会社名：合同会社MYASIA Entertainment
・所在地：東京都
・事業内容：健康・慢性疾患コミュニティプラットフォーム「ディーライフ」の運営
・公式サイト：https://diabeteslife.jp
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
糖尿病患者とその家族のためのコミュニティサイト『Dライフ( https://diabeteslife.jp )』を運営する合同会社MYASIA Entertainmentは、このたび糖尿病診断後の食事に関する相談傾向と検索動向をもとに、ユーザーの声を整理した調査結果をまとめました。診断直後に「何を食べていいか分からない」と感じる方が多く、白米や外食、コンビニ食品への不安が特に強い傾向があることがわかってきました。
■調査背景
近年、「糖尿病 診断されたら 食事」「白米 食べていい」「糖質制限 外食 おすすめ」といった検索キーワードの需要が高まっています。糖尿病と診断された直後は治療方針や薬について説明を受ける機会があっても、日々の食事については「具体的に何をどう変えればいいのか」が分からないまま帰宅するというケースが多いようです。弊社運営コミュニティにも「診断後すぐに食事を変えようとしたが、どこから手をつければいいか分からなかった」という声が多く寄せられており、食事に関する情報ニーズの高さを感じています。こうした背景から、診断後の食事に関する実態と当事者の戸惑いについて整理する必要があると考え、今回の調査をおこないました。
■調査結果
一つ目に、白米や糖質の扱いについて混乱している方が多いという傾向が見られました。「糖質制限と言われたが、白米を完全にやめるべきか分からない」「量を減らせばいいのか、種類を変えるべきなのか判断できない」という声が多く寄せられています。糖質制限の程度や方法については個人差があるため、画一的な情報では対応しきれないと感じている方が多いようです。
二つ目に、外食やコンビニの利用をどうするかについて悩んでいる方が目立ちました。仕事の都合や生活スタイル上、毎日自炊することが難しい方も多く、「外食はもうできないのか」「コンビニで何を選べばいいか」という相談が寄せられています。自炊が理想とは分かりつつも、現実的な選択肢を模索している姿が浮かび上がっています。
三つ目に、食事制限への心理的なストレスを感じている方も少なくない傾向が見られました。「食べることが怖くなった」「好きなものを我慢し続けられるか不安」という声があり、栄養面だけでなくメンタル面でのサポートの必要性も感じられます。
■考察
こうした傾向が生まれる背景には、糖尿病の食事管理が「禁止事項」のように受け取られやすいという点があると考えられます。医療機関での説明は短時間になりがちで、「糖質を控えてください」という指示だけが先行し、具体的な実践方法が伝わりにくい状況があるようです。また、外食やコンビニを利用せざるを得ない生活環境の方にとって、理想論だけでは対応しきれないというギャップも見えてきました。
■今後の展望
食事管理は糖尿病と向き合ううえで中心的なテーマである一方、正解が一つではないだけに、孤独に悩み続けている方が多い分野でもあります。同じ境遇の方が実践していることや、試行錯誤の体験談を共有し合える場があることで、一人で抱え込まずに前進できる方が増えると考えられます。弊社では今後も、当事者の声に寄り添いながら実践的な情報が届く環境づくりを進めてまいります。
■ディーライフについて
Dライフ（https://diabeteslife.jp）は、糖尿病や生活習慣病など、慢性疾患と向き合う方々が情報交換や交流を行えるコミュニティプラットフォームです。
同じ疾患を持つ仲間との体験談の共有、治療法や日々の生活管理に関する情報収集、専門的な知見へのアクセスなど、病気と付き合いながら前向きに生きていくための基盤を提供しています。
孤立しがちな慢性疾患患者が、安心して本音を語り合える場を目指しています。
【会社概要】
・会社名：合同会社MYASIA Entertainment
・所在地：東京都
・事業内容：健康・慢性疾患コミュニティプラットフォーム「ディーライフ」の運営
・公式サイト：https://diabeteslife.jp
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