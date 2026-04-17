戸建て賃貸が7年後にマイホームへ。静岡・川根本町で住宅ローン不要の「譲渡付き賃貸住宅」を４/23より募集開始。 ～人口減少と空き家増加に挑む、移住者の定住を後押しする新たな住まいの選択肢～

空き家買取専科（株式会社Sweets Investment）

空き家買取専科（静岡ガスグループ 株式会社Sweets Investment）は、静岡県榛原郡川根本町上長尾に所有する戸建住宅について、2026年4月23日より「譲渡付き賃貸住宅」として入居者募集を開始します。

本取り組みは、一定期間賃貸住宅として暮らした後、契約期間満了時に物件の所有権が入居者へ無償譲渡される仕組みです。住宅ローンを組まずに住み始められ、将来的にはマイホームとして所有できる新たな住まいの選択肢として、移住希望者の住まい確保と地域への定住促進、空き家活用につなげます。

◼︎ 譲渡付き賃貸住宅、導入の背景

静岡県川根本町は、豊かな自然や観光資源に恵まれる一方、人口減少と少子高齢化が進み、空き家数は2020年の506戸から2024年には643戸へと4年間で約27％増加しました。町では空き家バンク制度を運用していますが、「すぐに住める賃貸物件」は少なく、移住希望者が地域での暮らしを始めるための住まいが不足していました。

こうした中、空き家買取専科は、空き家バンク掲載物件を取得・再生し、移住希望者が住み始めやすい住宅として活用してきました。今回導入する「譲渡付き賃貸住宅」は、一定期間賃貸で暮らした後に物件の無償譲渡を受けられる仕組みにより、移住の入口づくりにとどまらず、その先の定住まで見据えた住まいの選択肢を提供するものです。

空き家を単に流通させるのではなく、移住者の受け皿となる住宅として再生し、地域への定住につなげていくことが、今回の取り組みの意義です。

◼︎ 譲渡付き賃貸住宅の概要

譲渡付き賃貸（Rent to Own）は、一定期間、賃貸として家賃を支払いながら暮らし、契約期間満了後に物件の所有権が入居者へ無償譲渡される仕組みです。

一般的な賃貸住宅では、家賃は住むための費用として支払われますが、譲渡付き賃貸では、住み続けること自体が将来の住まいの取得につながります。また、住宅ローン審査が不要なため、通常の入居審査のみで新生活を始めやすいことも特長です。

◼︎ 本物件の支払いプラン

月額賃料：65,000円

譲渡までの期間：7年（84か月）

内容：7年間家賃を支払うことで、将来的にマイホームとして所有できるプラン

◼︎ 本物件の特長

1．移住の第一歩として住み始めやすい

住宅ローンを組まずに入居を検討できるため、移住を考える方にとって初期の心理的・経済的ハードルを下げやすい仕組みです。

2．“借りる”と“持つ”の中間にある住まい方

まずは賃貸として地域での暮らしを始め、生活環境や働き方との相性を見ながら、将来的には持ち家として定住につなげることができます。

3．DIY・リフォームが自由

通常の賃貸住宅とは異なり、入居者が自分好みにDIYや改装を行うことができます。契約満了時の原状回復は原則不要で、住まいを自分たちの暮らしに合わせて育てていくことができます。

4．途中退去も可能

通常の賃貸住宅と同様に、1か月前通知で退去可能です。譲渡付き賃貸契約に伴う違約金は発生しません。

5．ペット飼育にも対応

敷金1か月にてペット飼育が可能です。7年経過後に譲渡が実行された場合、敷金は全額返金されます。

6．早期買い取り制度あり

契約期間満了を待たず、3年後、5年後など、ライフステージに応じて途中で買い取ることも可能です。

※別途規定あり

◼︎ 入居者にとってのメリット

本物件は、条件に該当する場合、川根本町の家賃補助制度の対象となる可能性があります。詳細は、川根本町役場 定住移住推進室（0547-56-2221）へお問い合わせください。

また、軽微な修繕は入居者自身で柔軟に行うことができる一方、建物の構造に関わる重要な修繕は、契約条件に基づきオーナーが対応します。

移住希望者にとっては、暮らしを始めるハードルを抑えながら、地域との関係を深め、将来的な定住へつなげやすい仕組みとなっています。

◼︎ 物件概要

所在地：静岡県榛原郡川根本町上長尾

交通：町営バス「上長尾集会所前」徒歩8分

契約形態：譲渡付き賃貸（7年間）

月額賃料：65,000円

建物面積：132.45平方メートル

土地面積：116.95平方メートル

構造：木造瓦葺き2階建

築年：1988年10月築

駐車場：敷地内軽1台、敷地外普通車1台

入居者募集開始：2026年4月23日

現況：空家

◼︎ ご留意事項

契約期間満了前に自己都合で退去される場合、それまでに支払われた賃料の返還はありません。

また、火災保険加入、浄化槽費用、鍵交換費用、テレビアンテナ工事費用などが別途必要となります。詳細な契約条件については、入居申込時にご案内します。

◼︎ 今後の展開

空き家買取専科は今後も、地域に眠る住宅ストックを活用しながら、移住希望者や地域での新生活を望む人に向けた住まいの選択肢を広げてまいります。

空き家を「住める家」として再生し、地域に新たな暮らしの担い手を呼び込むことで、地方の移住・定住促進と地域活性化に貢献してまいります。

◼︎ このサービスの問い合わせ先

空き家買取専科（静岡ガスグループ 株式会社Sweets Investment)

〒421-0113 静岡県静岡市駿河区下川原6-26-14

電話：0120-76-0802 メール：info@akiya-kaitori.jp

WEBサイト：https://akiya-kaitori.jp/



