「AIで作ったシステム、そのまま公開して大丈夫？」 - 非エンジニア向けAIシステム専門の監査サービス「AIセキュリティ顧問 Pro」を提供開始

株式会社AntAI

株式会社AntAI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川拓也）は、AIツールで構築されたWebサービス・業務システムを対象とした専門監査サービス「AIセキュリティ顧問 Pro」（https://aisecurity-pro.com）の提供を開始いたします。

サービス提供の背景

実際のサービス画面

Claude Code、Codex、v0、Boltなどの生成AIツールの進化により、プログラミング経験のない個人・法人でも短時間でシステムを構築できる時代が到来しました。

一方で、AIが生成したコードには以下のような見えないリスクが潜んでおり、非エンジニアがそれを判断するのは困難です。

データ漏洩のリスク：APIキーのハードコーディング、入力値検証の不備、暗号化されていない個人情報の送信

システム設計の脆弱性：単一障害点の存在、エラーハンドリングの欠如、スケーラビリティ不足

既知の攻撃手法への無防備：SQLインジェクション、XSS、CSRFなどOWASP Top 10への対策漏れ

「動くこと」と「安全であること」は全く別の課題であり、この差を埋める専門家の目が今、求められています。

「AIセキュリティ顧問 Pro」の特徴

1. 3つの監査軸でシステムを徹底検証[表1: https://prtimes.jp/data/corp/181873/table/1_1_7ed2501636006e3a3784c220597e2e53.jpg?v=202604170551 ]2. サイバーセキュリティ第一線の専門家が監修

古里 栄識 氏

慶應義塾大学理工学部卒業。警察庁サイバー犯罪対策課向けの研修指導や、大手SIerの指導教員としての勤務経験を持つ。AWS Japanにクラウドエンジニアとして勤務し、現在は企業経営も行う。

小安 駿平 氏

慶應義塾大学大学院理工学研究科卒業。新卒でNECに入社後、レッドチームとして攻撃者視点でのセキュリティ検証の経験を積む。認定ホワイトハッカー（CEH）取得経験あり。Web3.0系企業のセキュリティ顧問、スタートアップCTOを経て、現在に至る。

3. 3段階の料金プラン[表2: https://prtimes.jp/data/corp/181873/table/1_2_81741dcaad932d96a427bd6c8356df76.jpg?v=202604170551 ]4. 最短1週間、システム停止なしで完了

ヒアリング → コード分析 → 監査レポート提出 → 改善サポートの4ステップ。本番システムを止めることなく監査を実施します。

■ 利用対象- AIツールで自社サービスを構築し、リリースを検討している事業者様- 開発をAIに任せているが、セキュリティ面に不安があるスタートアップ- AI生成コードで運用中のシステムの品質を改めて確認したい企業■ サービス概要- サービス名：AIセキュリティ顧問 Pro- URL：https://aisecurity-pro.com- 提供開始日：2026年4月16日- 提供形態：オンラインでのコード・アーキテクチャ監査、レポート納品- お問い合わせ：info@ant-ai.co.jp■ 会社概要

会社名：株式会社AntAI（アントエーアイ）

設立：2026年3月

所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F-C

代表取締役：石川拓也

事業内容：AIシステムセキュリティ監査、AI導入コンサルティング、AIエージェント開発