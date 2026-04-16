Gramicci POP-UP STOREをSHIBUYA SCRAMBLE SQUAREにて開催

株式会社インス

ロッククライミング由来の機能美と自由なカルチャー精神を起点に、自然から都市へとフィールドを拡張し続けるライフスタイルブランドGramicciは、4月23(木)～5月11日(月)までの期間、SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE 2F ポップアップスペース Space2にてPOP-UP STOREをオープンします。期間中はGramicci Pantをはじめとしたブランドの定番商品の新色を販売する他、購入者には、ノベルティ配布を行います。26年春夏シーズンの最新ビジュアルと共に特別な店内でブランドの世界観を堪能できる貴重な機会となっております。皆様のお越しをお待ちしております。

POP-UP STOREで販売する商品の一部をご紹介

※価格は全て税込表記

商品１. G6SM-P082｜NYLON PACKABLE G-SHORT｜\8,800

全16色

BANANAPLUMJADEGREENMILKTEABROWNBRTISHNAVYBLACK

商品２.G6SU-T107｜ RUNNING MAN TEE｜\7,700

全4色

VINTAGE BLACKVINTAGE BLACKWHITE

MANGOLAVENDER

商品３.G6SM-J029｜FLYWEIGHT VEST｜\16,500

全2色

BLACKGRID CAMO

POP-UP STORE限定ノベルティキャンペーン

本イベント期間中\20,000(税込)以上購入いただいた方には、オリジナルのロゴ入りトートバッグを配布いたします。

※特典の数に限りがございます。なくなり次第、本キャンペーンは終了する可能性がございます。ご容赦くださいませ。

ブランド概要

1982年、カリフォルニア州ヴェンチュラのガレージで誕生したGramicciは、自然の中での生活をより自由で快適なものにするため、機能性を追求したウェアを生み出してきました。ヨセミテに集った「ストーンマスターズ」と呼ばれるロッククライマーたちの自由奔放なカルチャーを原点に、動きやすさを追求した独自のプロダクトは、アウトドアシーンのみならず多様なカルチャームーブメントで支持されてきました。クライミング由来の機能美とヘリテージに敬意を払いながら、自然と都市、アウトドアとストリート、その境界を越えた自由な生き方を支えるライフスタイルブランドとして世界中に広がり続けています。