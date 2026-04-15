美容サロンの「ネット業務の悩みを解決する全てがここに。」会員制サポートサービス『Beauty Park倶楽部』が2026年4月リリース

株式会社オーエス

日本国内向け美容専門情報サイト「Beauty Park（ビューティーパーク）」を運営する株式会社オーエス（本社：東京都豊島区）は、このたび ヘア・エステ・ネイル・アイラッシュ・リラクゼーション等の美容サロンオーナーを対象とした、WEB集客とSNS運用業務の総合サポートサービス『Beauty Park倶楽部（ビューティーパーククラブ）』を、2026年4月より正式に提供開始いたします。

◆サロンオーナーが「技術」と「接客」に集中できる環境を

美容業界の課題を解決。ネット業務を一括サポートする新サービスが登場！

現在、多くの美容サロンでは、WEB集客で結果を出すために、公式HPや予約ポータルサイトの運用管理業務以外にも、LINE公式アカウントやInstagram等のSNS、さらにはGoogleビジネスプロフィールやYahoo!プレイスといった複合的なデジタルマーケティングスキルが求められています。

しかし、日々の施術に加え、慣れないデザイン制作や文章作成に追われ、時間を使ってやってはいるものの、中々結果に結びつかない。というサロンが多いのが現状です。本来売り上げを上げるために、もっとも大切にすべき「技術研鑽」や「お客様への接客」の時間が、このことによって大きく削られていることも課題の一つです。

『Beauty Park倶楽部』は、こうした「ネット業務の負担」を改善するべく、プロが制作した素材と、15年以上蓄積したWEB集客に必要なノウハウなどを集約し、オーナー様が代わりのきかない“現場の本業”に専念できる環境を作るために誕生しました。

◆『Beauty Park倶楽部』6つの主要機能

知識ゼロでもここまでできる。サロン運営を支える6つの充実主要機能！1. LINE配信及びSNS投稿用素材がダウンロードし放題

ダウンロードしてそのまま使用できるクーポンバナーや、LINE公式アカウントのリッチメニュー、Instagram投稿用素材を豊富にラインナップ。自作の「手作り感」を卒業し、一目でタップしたくなるプロのクオリティをすきなだけ利用できます。

2. 成功サロンの「舞台裏」を公開

LINE公式アカウントで実際に効果のあった配信事例を、解説付きで公開。他店の「成功した型」をそのまま自店に転用可能です。

3. 「コピペ」で完結する配信テンプレート

季節のキャンペーンや店販品の販促など、美容サロンの目的別のメッセージ文章を多数掲載。コピー＆ペーストで配信が完了するため、制作時間を大幅に短縮できます。

4. 専門マニュアル・セミナーアーカイブ見放題

LINE公式アカウント、Googleビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Beauty Parkの運用法マニュアルをテキストと動画で網羅。さらにセミナーのアーカイブ動画をいつでも好きな時間に視聴でき、常に最新のトレンドをキャッチアップできます。

5. 美容サロン検索予約サイト「Beauty Park」に店舗情報を無料で掲載可能！

全国20,000店舗以上の美容サロンが掲載されている「Beauty Park」にサロンの店舗情報全8ページが月額無料で掲載可能でサロンのLINE公式アカウントとの連携も可能です。

6. オペレーターによる有人チャットサポート

「設定がわからない」「配信の反応が悪い」といった個別の悩みを、専門スタッフに相談可能。一人で抱え込む孤独な運用から解放されます。

※サービスのご利用には別途お手続きが必要です

◆◇Beauty Park倶楽部サービス概要セミナー開催予定日◇◆

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25022/table/21_1_e845bacf2e06d5f46d3a7d1706768980.jpg?v=202604160151 ]

◆サービス概要

サービス名： Beauty Park倶楽部（ビューティーパーククラブ）

対象： ヘアサロン、ネイルサロン、エステサロン、リラクゼーションサロン、アイラッシュサロン、整体院など

料金： 年会費 12,000円（税別）

サービス詳細・お申し込みはこちら

https://www.beauty-park.jp/lp/club/(https://www.beauty-park.jp/lp/club/)

◆LINE公式アカウント運用実績

・美容特化LINE公式サポート1,000店舗以上

膨大な数の「成功事例」と「失敗パターン」を熟知。データに基づいた情報を厳選して配信しています。

・LINE公式アカウント認定代理店

LINEヤフー社からの信頼を得た正規代理店として、最新機能の活用法や規約に沿った安全な運用をサポートします。

・LINE公式アカウントサポート顧客満足度95％以上

サポート実績のある多くの美容サロンより「任せてよかった」というお声を頂戴しています。

顧客満足度95％。多くのサロンオーナーから高い評価を獲得しています！お客様満足度調査結果（Beauty Park運営事務局によるアンケート調査）

「Beauty Park」とサロンの「LINE公式アカウント」の連携により、全国の美容サロンがより簡単かつ効果的にお客様とつながることが可能になりました。今後も、テクノロジーを活用したサービス提供を通じて、美容業界の成長を支援してまいります。株式会社オーエスは、美容業界のさらなる発展に貢献すべく、サロンとお客様双方にとって利便性の高いサービスを提供し続けてまいります。

◆株式会社オーエスについて

WEBメディア運営、WEBマーケティング事業、インバウンドプロモーション支援等の事業を手掛ける。

会社名 ：株式会社オーエス

所在地 ：東京都豊島区東池袋1-18-1 Hareza Tower 20F WeWork内

Beauty Park統括責任者：高橋 由彦

設立 ：2003 年 12 月 12 日

資本金 ：100,000,000 円（2019 年 1 月 1 日現在）

URL ：https://oscorporation.com/